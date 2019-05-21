欧冠决赛输球 法国球迷制造骚乱

（德国之声中文网）巴黎警方周一表示，欧冠决赛发生了暴力事件，已逮捕148人。在周日的比赛中，巴黎圣日耳曼队0比1不敌拜仁慕尼黑队，未能夺冠。

数千名球迷聚集在巴黎王子公园球场，观看这场在里斯本举行的比赛，为球队加油助威。还有不少球迷聚集在香榭丽舍大街。比赛结束后，一些球迷滋事泄愤，法国国脚金斯利·科曼（Kingsley Coman）在比赛进行到59分钟的时候一记头球为拜仁慕尼黑攻入一球。有球迷向警察投掷物品，警察发出催泪弹驱散人群。香榭丽舍大街附近也发生了骚乱，商店橱窗被砸碎，汽车也被点燃。

法国内政部长达尔马宁（Gérald Darmanin）周一发出谴责，他在推特上表示："从昨晚开始，犯罪分子的暴行：16名警察受伤、12家商店遭打砸、大约15辆汽车被破坏。

巴黎王子公园球场场外的球迷们也没有保持社交距离。警方表示，他们已经对那些违反规定不戴口罩的人开出了404张罚单。巴黎副市长诺德（Nicolas Nordman）在推特上谴责，暴力行为是"不可容忍的"："这些肇事者与足球爱好者、巴黎圣日耳曼和巴黎没有任何关系。他们必须受到惩罚。"

在上个星期二的半决赛中，巴黎圣日耳曼队以3比0击败了莱比锡队，赛后球迷与警察发生了冲突。当时巴黎市市长伊达尔戈（Anne Hidalgo）她呼吁，如果巴黎圣日耳曼队赢了比赛应该"冷静庆祝"。

拜仁慕尼黑球队则在街上欢庆胜利

与巴黎的情形相反，在慕尼黑，数百名球迷走上街头庆祝胜利，慕尼黑警方发言人称局势平静"没有什么大问题"。

文木 /洪沙 (法新社，美联社，德新社，路透社)



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