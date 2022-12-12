为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
欧元是欧盟大部分成员国的共同货币，欧元区内生活着3亿多人口。
欧元是自罗马帝国以来欧洲货币改革最为重大的结果。欧元不仅仅使欧洲单一市场得以完善，欧元区国家间自由贸易更加方便，而且更是欧盟一体化进程的重要组成部分。近年来，欧元正受到部分国家债务危机的困扰，欧洲共同市场所引发的成员国之间贸易不平衡问题也引发了越来越多的关注。
12月8日，欧盟理事会同意克罗地亚明年1月1日成为申根区第27个成员国。此前，欧盟理事会已批准该国明年1月1日加入欧元区。这个曾经经历战乱的小国位于地中海海滨，风光秀丽，还有丰富的历史文化遗产。
“只能进行两天的密集型战斗——联邦国防军的弹药储备也就这么多了”。近日，有关德国军队令人担忧的现状上了德国媒体头条。俄罗斯发动对乌战争后，德国政府计划用1000亿欧元对联邦国防军进行现代化改造。但似乎只有很少一部分资金真正到位。
德国拨专款1000亿欧元旨在提升自身以及盟友的国防实力。如果德国的政策失败，将影响到美国同中国的对决。
在西方对俄罗斯实施制裁后，俄罗斯央行在世界各地约3000亿欧元的外汇储备被冻结。欧盟希望以此来迫使莫斯科为乌克兰的战后重建买单。欧委会称，俄罗斯的侵略战争已给乌克兰造成了6000亿欧元的损失。
欧盟本周五下调了对2023年欧盟范围的经济预测，警告欧元区可能在今冬陷入衰退。而通货膨胀在今年年底达到峰值后，将缓慢回落。
台湾驻立陶宛的代表黄钧耀周一（11月7日）表示，台湾将投资超过1000万欧元用于立陶宛的芯片生产。立陶宛于当日正式启动了该国在台湾的贸易代表处。
德国联邦政府和各州已就新的经济援助计划达成一致，其中包括推出49欧元全国公共交通月票、限制天然气和电力价格、发放能源开支一次性补贴、增加中低收入家庭的住房补贴，以及为乌克兰难民提供住房和照顾等。
欧洲央行正在对抗欧元区的高通胀，随着今年第三次加息，更进一步的手段可能会随之而来。
汉堡一家法院对一名男子处以4000欧元的罚款，原因是他在自己的汽车后窗上贴了“Z”字符号。该符号被俄罗斯宣传机构所使用，作为支持俄罗斯入侵乌克兰的标志。
德国政府宣布了大规模救济计划，以应对飙升的能源价格。不过，有人批评这种一刀切的做法。此外，该计划也让其他欧盟领导人不满，认为这将德国利益置于欧盟之上。
最近几周，随着投资者在经济衰退的忧虑中逃到安全港，美元一直在上涨。人民币、欧元和英镑都受到打击，而美元的升值可能会产生更深远的影响。
爱沙尼亚9月份的通胀率居于欧元区之最，高达24.2%；德国为10.9%。德国政府提出一项新的2000亿欧元救济计划，以应对能源价格的飙升。
《新苏黎世报》文章分析了习近平对待普京的战略，认为俄罗斯的衰弱对北京当权者来说是一把双刃剑。《法兰克福汇报》关注了戴姆勒卡车公司在中国投资建厂的5亿欧元大项目。
欧元下跌可能会对已在高通胀中挣扎的经济造成额外损害。这一共同货币的下滑趋势仍在继续。
乌克兰战争爆发后，德国外长贝尔博克第二次访问基辅，以展示与乌克兰的团结。此外，欧盟国家财长同意向乌克兰提供50亿欧元贷款。
为了控制通货膨胀，欧洲中央银行决定将欧元区的利率提高75个基点，创下历史新高。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式