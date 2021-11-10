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欧元

欧元是欧盟大部分成员国的共同货币，欧元区内生活着3亿多人口。

欧元是自罗马帝国以来欧洲货币改革最为重大的结果。欧元不仅仅使欧洲单一市场得以完善，欧元区国家间自由贸易更加方便，而且更是欧盟一体化进程的重要组成部分。近年来，欧元正受到部分国家债务危机的困扰，欧洲共同市场所引发的成员国之间贸易不平衡问题也引发了越来越多的关注。

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 20: Google's offices stand in downtown Manhattan on October 20, 2020 in New York City. Accusing the company of using anticompetitive tactics to illegally monopolize the online search and search advertising markets, the Justice Department and 11 states Tuesday filed an antitrust case against Google. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

欧盟法院维持对谷歌24亿欧元反垄断罚款 10.11.2021

欧盟一家法院驳回了谷歌对欧盟24.2亿欧元（约179亿人民币）反垄断裁决的上诉。该处罚是三项反垄断处罚中的第一项。
31.07.2020, Rheinland-Pfalz, Mainz: Das Logo des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech, aufgenommen vor der Unternehmenszentrale. Das Unternehmen engagiert sich derzeit intensiv in der Corona-Impfstoff-Forschung. Foto: Andreas Arnold/dpa | Verwendung weltweit

新冠疫苗成功 BioNTech财源滚滚来  10.11.2021

今年第三季度，德国新冠疫苗研制商生物新技术公司（BioNTech ）盈利约达 32 亿欧元。这也让该公司总部所在的莱普州（ Rheinland-Pfalz）首府美因茨（Mainz）的财务主管大为满意。 
IT Security Wissenschaftler trainieren im Raum Cyber Range im Cybersicherheitszentrum Athene, wie eingeschleuste Erpresser-Programme (Ransomware) unschädlich gemacht werden können. Der wieder gestiegene Umfang von Cyberangriffen auf Firmen, Behörden und medizinische Einrichtungen zeigen nach Einschätzung von Spezialversicherern den oft nachlässigen Umgang mit Hacking-Gefahren. (zu dpa «Versicherer: Schutz vor Hackerattacken überfordert viele Firmen noch») +++ dpa-Bildfunk +++

刑警国际行动 多名黑客嫌疑人落网  09.11.2021

在一次国际合作行动中，有7名网络犯罪嫌疑人士被捕。其中至少有两人被指通过使用勒索软件（Ransomware），敲诈了50多万欧元。 
26.10.2021, Lufthansa: Geparkte Maschinen der Kranichairline am Frankfurter Flughafen

汉莎航空：新冠疫情之后首次盈利 07.11.2021

德国汉莎航空公司在今年第三季度记录的营业利润为1700万欧元。与去年同期相比， 7月至9月的收入几乎翻了一番。这是新冠疫情以来第一个季度盈利记录。
Stuttgart, Deutschland - 9. Mai 2021: ICE 4 Zug der Deutsche Bahn DB auf der Neubaustrecke NBS Mannheim-Stuttgart in Deutschland.

德铁获得新冠疫情救助金约21亿欧元 07.11.2021

新冠疫情给德铁公司造成的损失超过30亿欧元。该公司已获准得到大约21亿欧元的救助金，其中大部分资金将用于铁路基础设施建设。
ARCHIV - 15.06.2019, Luxemburg: Ein Schild mit der Aufschrift «Cour de Justice de l'union Européene» steht vor den Bürotürmen des Europäischen Gerichtshofs im Europaviertel auf dem Kirchberg. Der Europäische Gerichtshof urteilt an diesem Donnerstag über das ungarische NGO-Gesetz urteilen. Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

欧洲法院判处波兰支付高额罚金 27.10.2021

因波兰政府拒绝执行欧洲最高法院有关该国司法改革的裁决，欧洲最高法院周三做出裁决，华沙政府每天将交付100万欧元的罚金。
Ein Einkauf liegt in einem Einkaufswagen in einem Supermarkt. Die Angst vor steigenden Preisen könnte Ökonomen zufolge die Inflation anheizen. (zu dpa «DIW: Bei Inflation droht Gefahr von psychologischer Seite») +++ dpa-Bildfunk +++

生活变更贵 通货膨涨涨不停 24.10.2021

今年9月欧元区的通货膨涨更加严重，达到近13年来最高水平。一项研究指出，消费者与公司对通膨的担忧，可能会加剧德国的通膨情形。 
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping begrüßt. Merkel hielt sich damals zu einem zweitägigen Besuch in der Volksrepublik auf. (zu dpa Merkel berät mit Chinas Präsident Xi und EU-Spitzen über Abkommen) +++ dpa-Bildfunk +++

评论：德国必须了断默克尔的中国情结 24.09.2021

多年来，柏林一直纵容中国，希望数以亿计的欧元投资能促使中国放弃独裁。德国之声记者Ashutosh Pandey认为，北京的好战态度表明，这种策略已经适得其反。
Jerome Boateng, deutscher Verteidiger, wird im Groupama-Stadion in Decines-Charpieu offiziell vorgestellt. Boateng muss sich am 09.09.2021 vor dem Münchner Amtsgericht wegen des Vorwurfs der Körperverletzung verantworten. +++ dpa-Bildfunk +++

德国球星博阿滕因家暴被判罚款180万欧 10.09.2021

德国国家足球队前球员博阿滕因家庭暴力被慕尼黑地区法院判处180万欧元罚款。博阿滕被指控袭击前女友的眼睛和头部，并抓住头发把她摔倒在地。
News Themen der Woche KW28 Nach der Hochwasser-Katastrophe im Erftkreis gehen die Aufräumarbeiten weiter. Bei den Bergungsarbeiten der zerstörten Autos in Erftstadt-Liblar kommen auch Sonar, Bundeswehrpanzer und Taucher zum Einsatz: Sie überprüfen die massiv beschädigten Fahrzeuge auf der B256 Luxemburger Straße. Die Fahrer der Autos und LKWs waren von den Wassermassen überrascht worden, konnten sich nach bisherigen Erkenntnissen offenbar noch eilig in Sicherheit bringen. Erftstadt, 17.07.2021 *** After the flood disaster in the Erftkreis, the cleanup work continues In the recovery work of the destroyed cars in Erftstadt Liblar, sonar, Bundeswehr tanks and divers are also used They check the massively damaged vehicles on the B256 Luxemburger Straße The drivers Foto:xC.xHardtx/xFuturexImage

德国今夏水灾保险损失超预期  29.08.2021

德国今年7月中旬遭遇的水灾带来的保险赔付损失已近70亿欧元，超过预估。
Reste der Brücke, die die Ahr auf Höhe des Kurhauses überquerte, liegen in der Ahr.

德国斥巨资用于洪灾重建 10.08.2021

今年7 月德国洪水灾区重建发展基金规模可达 300 亿欧元。未受洪水影响的其它联邦州或也将出钱。

German Chancellor Angela Merkel, getures as she holds her annual summer news conference in Berlin, Germany, Thursday, July 22, 2021. (Hannibal Hanschke/Pool Photo via AP)

默克尔在“谢幕记者会”上讲了什么？ 23.07.2021

德国总理默克尔7月22日最后一次以总理身份出席了夏季记者会，不仅谈到当前的德国内政与世界政治，也回顾了16年任期的方方面面。
17.07.2021 Die zerstörte Fahrbahn der B265.

世纪洪水带来多大损失？   21.07.2021

7月21日，德国政府出台4亿欧元、旨在帮助洪水灾民克服困难的紧急救助计划。眼下尚不清楚，暴雨和大水造成了多大损失。不过，首批公布的细节已然惊人。 
Soccer Football - Euro 2020 - Round of 16 - England v Germany - Wembley Stadium, London, Britain - June 29, 2021 The score at the end of the match Pool via REUTERS/Catherine Ivill

德国小球迷遭网暴 英国人发起募捐 结局暖心 10.07.2021

在欧洲杯被英格兰淘汰后德国小女孩痛哭的画面传遍世界，她也遭遇一些英格兰球迷的网暴，这让很多人看不过眼。一位英国人为她发起众筹，而小女孩一家人决定把4万多欧元募集款全部捐出。

ARCHIV - 11.05.2016, Niedersachsen, Wolfsburg: Ein Auspuff eines Volkswagens auf einem Mitarbeiterparkplatz, aufgenommen mit dem Verwaltungshochhaus des VW-Werks im Hintergrund. Die EU-Kommission ermahnt Deutschland erneut wegen seiner Reaktion auf den Dieselskandal bei Volkswagen. Dies teilte die Behörde am 17.05.2018 in Brüssel mit. (Zu dpa EU-Kommission ermahnt Deutschland wegen VW-Skandal) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

联手垄断：大众、宝马遭欧盟重罚十亿美元 08.07.2021

欧盟委员会通报说，鉴于宝马和大众集团在限制减排技术推广方面有合谋垄断行为，将对这两家德国汽车巨头总共处罚8.75亿欧元。
HHLA Logistics Container Terminal Tollerort am Hamburger Hafen / Waltershofer Hafen in Hamburg, 12.08.2012, Luftbild, Deutschland, Hamburg | , container ships at berth HHLA Logistics Container Terminal Tollerort and Walter Hofer Euro Gate Container Terminal in the Port of Hamburg, 12.08.2012, aerial view, Germany, Hamburg

原材料紧缺使德国经济损失数百亿 29.06.2021

无论是木材、塑料还是半导体——原材料和初级产品的短缺、全球供应链出现瓶颈，今年就可能使德国经济至少损失250亿欧元。 
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