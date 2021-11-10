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欧元是欧盟大部分成员国的共同货币，欧元区内生活着3亿多人口。
欧元是自罗马帝国以来欧洲货币改革最为重大的结果。欧元不仅仅使欧洲单一市场得以完善，欧元区国家间自由贸易更加方便，而且更是欧盟一体化进程的重要组成部分。近年来，欧元正受到部分国家债务危机的困扰，欧洲共同市场所引发的成员国之间贸易不平衡问题也引发了越来越多的关注。
欧盟一家法院驳回了谷歌对欧盟24.2亿欧元（约179亿人民币）反垄断裁决的上诉。该处罚是三项反垄断处罚中的第一项。
今年第三季度，德国新冠疫苗研制商生物新技术公司（BioNTech ）盈利约达 32 亿欧元。这也让该公司总部所在的莱普州（ Rheinland-Pfalz）首府美因茨（Mainz）的财务主管大为满意。
在一次国际合作行动中，有7名网络犯罪嫌疑人士被捕。其中至少有两人被指通过使用勒索软件（Ransomware），敲诈了50多万欧元。
德国汉莎航空公司在今年第三季度记录的营业利润为1700万欧元。与去年同期相比， 7月至9月的收入几乎翻了一番。这是新冠疫情以来第一个季度盈利记录。
新冠疫情给德铁公司造成的损失超过30亿欧元。该公司已获准得到大约21亿欧元的救助金，其中大部分资金将用于铁路基础设施建设。
因波兰政府拒绝执行欧洲最高法院有关该国司法改革的裁决，欧洲最高法院周三做出裁决，华沙政府每天将交付100万欧元的罚金。
今年9月欧元区的通货膨涨更加严重，达到近13年来最高水平。一项研究指出，消费者与公司对通膨的担忧，可能会加剧德国的通膨情形。
多年来，柏林一直纵容中国，希望数以亿计的欧元投资能促使中国放弃独裁。德国之声记者Ashutosh Pandey认为，北京的好战态度表明，这种策略已经适得其反。
德国国家足球队前球员博阿滕因家庭暴力被慕尼黑地区法院判处180万欧元罚款。博阿滕被指控袭击前女友的眼睛和头部，并抓住头发把她摔倒在地。
德国今年7月中旬遭遇的水灾带来的保险赔付损失已近70亿欧元，超过预估。
今年7 月德国洪水灾区重建发展基金规模可达 300 亿欧元。未受洪水影响的其它联邦州或也将出钱。
德国总理默克尔7月22日最后一次以总理身份出席了夏季记者会，不仅谈到当前的德国内政与世界政治，也回顾了16年任期的方方面面。
7月21日，德国政府出台4亿欧元、旨在帮助洪水灾民克服困难的紧急救助计划。眼下尚不清楚，暴雨和大水造成了多大损失。不过，首批公布的细节已然惊人。
在欧洲杯被英格兰淘汰后德国小女孩痛哭的画面传遍世界，她也遭遇一些英格兰球迷的网暴，这让很多人看不过眼。一位英国人为她发起众筹，而小女孩一家人决定把4万多欧元募集款全部捐出。
欧盟委员会通报说，鉴于宝马和大众集团在限制减排技术推广方面有合谋垄断行为，将对这两家德国汽车巨头总共处罚8.75亿欧元。
无论是木材、塑料还是半导体——原材料和初级产品的短缺、全球供应链出现瓶颈，今年就可能使德国经济至少损失250亿欧元。
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