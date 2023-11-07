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欧元是欧盟大部分成员国的共同货币，欧元区内生活着3亿多人口。
欧元是自罗马帝国以来欧洲货币改革最为重大的结果。欧元不仅仅使欧洲单一市场得以完善，欧元区国家间自由贸易更加方便，而且更是欧盟一体化进程的重要组成部分。近年来，欧元正受到部分国家债务危机的困扰，欧洲共同市场所引发的成员国之间贸易不平衡问题也引发了越来越多的关注。
意大利当局没收了民宿平台Airbnb巨额款项。检方称，这家在线民宿预订平台在数年里未按规定向意大利房东们征税。
欧盟正考虑在2026年引入数字欧元用于小额支付，它的运作方式类似于比特币，但不需要手续费。这种支付方式如何运作？对于使用现金的人又意味着什么？
德国德累斯顿市是国际上最重要的半导体产地之一。如今，行业巨头、台湾企业台积电将在那里建设一座面向汽车行业的芯片工厂。这一协议是建立在巨额补贴的基础之上。
《明镜周刊》引述德国铁路内部文件，如果德国铁路拆除目前所使用的全部华为通讯基建设备，将总共造成高达4亿欧元的更换成本。德国联合执政的社民党、绿党和自民党正在讨论是否禁止使用华为技术和设备。
德国经济陷入停滞，未来也看不到好转的迹象。过去数年的多重危机暴露了德国经济模式的弱点。
即便尚未与南方共同市场（Mercosur）四国签署自贸协定，欧盟仍将向拉美及加勒比海国家投资约450亿欧元。欧盟-拉美及加勒比海国家峰会声明中，没有明确谴责俄罗斯对乌克兰的侵略。
在芬兰，驾车超速的罚款金额和司机的收入状况挂钩。就在刚刚过去的周末，该国奥兰群岛自治区的一名富豪就收到了一张12.1万欧元的天价罚单。
德国从2023年5月1日起推出了价格为每月49欧元的德国通票，适用于全德范围内所有公交、地铁、有轨电车和区域火车。
德国纳税人协会公布对于联邦政府的预算节约建议书提到，政府官员去年在摄影和发妆上的花费过高，并且点名了贝尔博克领导的外交部。该协会认为联邦政府在许多方面有明显的节约潜力。
一年前，德国总理肖尔茨宣布将拨出1000亿欧元专款，用于提升德国联邦国防军军备。但批评人士指出，自那以后并没有太多实质性进展。
俄乌战争爆发一周年之际，柏林德国经济研究所评估了其对德国经济的冲击。该机构主任预计，战争还将继续对德国经济造成负面影响，并呼吁企业及时调整战略。
德国不会出现经济萧条，欧元区经济也将恢复增长，今年年内物价上涨的趋势也会逐步趋缓——这是欧委会的最新预测。对于欧元区以及欧盟今年的经济前景，欧盟总体持乐观态度。
随着能源危机席卷欧洲，欧元在2022年遭受重创，与美元的兑换创下20年来的新低。如今欧元奋力回弹，大大缓解了该地区抗击通货膨胀的压力。
世界銀行下修2023年的經濟增長預測，警告全球經濟正在下一次衰退邊緣。中國的增長率預測亦因清零政策等限制，進一步調降。
今年以来，美元兑一篮子货币的汇率在2022年迄今已上涨约 8.4%，创七年来最大年度涨幅。日元、欧元、英镑，几乎所有货币在美元强势面前纷纷下挫。
欧盟本周五下调了对2023年欧盟范围的经济预测，警告欧元区可能在今冬陷入衰退。而通货膨胀在今年年底达到峰值后，将缓慢回落。
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