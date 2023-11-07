欧元是欧盟大部分成员国的共同货币，欧元区内生活着3亿多人口。

欧元是自罗马帝国以来欧洲货币改革最为重大的结果。欧元不仅仅使欧洲单一市场得以完善，欧元区国家间自由贸易更加方便，而且更是欧盟一体化进程的重要组成部分。近年来，欧元正受到部分国家债务危机的困扰，欧洲共同市场所引发的成员国之间贸易不平衡问题也引发了越来越多的关注。