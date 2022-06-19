 欧元跌跌不休：与美元平价 意味着什么？ | 经济纵横 | DW | 12.07.2022

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经济纵横

欧元跌跌不休：与美元平价 意味着什么？

若欧元是一架飞机，现在该警铃大作。20年来，作为欧洲统一货币的欧元从未像此刻这么低过：跌至与美元平价。

大西洋两岸专家仍在争论欧元被高估还是被低估了 

大西洋两岸专家仍在争论欧元被高估还是被低估了 

（德国之声中文网）欧洲单一货币比值上回同美元持平还是2002年12月初。经连续数周下跌，本周二（7月12日）上午竟旧景重现。而一年前，欧元与美元的比值尚为1比1.18。  

此前，专家们已不排除欧元再度跌至与美元平价的可能性。欧元同美元的比价曾在2001年7月5日创历史最低记录：1比0.8380。  

对经济衰退的忧虑导致欧洲共同货币的暴跌。最重要的是，天然气供应冻结的风险使金融市场胆战心惊。本周一，“断气”成为现实。停止供气将扼杀德国和欧洲经济。德国商业银行外汇专家洛伊希特曼（Ulrich Leuchtmann）在德国电台上指出：局面尚可，但脆弱。 

1欧元等于1美元：有何好处？  

弱势货币也可带来好处：有助于出口。毕竟，商品在国外变得便宜，销售量便能增加。然而，与此同时，购买力也会流向海外，因为，可更便宜购得德国和欧洲的商品。  

德国中央合作银行的外汇专家马腾（Sonja Marten）强调，只有当德企在德国国内或欧元区内制造所有产品，然后出口，方能受益，而“一旦它们从欧盟以外购买上游产品，或制造需大量能源的产品，又尤其是能源产品以美元计算，便得不到一点好处”。 

欧元亦受通货膨胀压力   

上月，德国出现数十年来的首次外贸逆差，能源价格上涨是主因之一。高昂的进价，特别是能源价格暴涨，推动了通货膨胀。对欧洲央行来说，这可不是好事。毕竟，它已计划加息，抑制通胀。  

另一方面，欧洲央行又无意过快加息，以避扼杀经济的风险。外汇专家马腾分析说，央行可能会首先尝试口头干预，但经验表明，这更可能吸引投机行为，在未来数天内继续推低欧元汇率。她指出，过去几天的下行趋势已极不寻常：“凸显了市场的紧张氛围”。她表示，因此，不能排除平价或短期估值甚至低于平价的可能性。  

图中是从2003年1月1日至2022年7月12日欧元对美元的汇率走势

图中是从2003年1月1日至2022年7月12日欧元对美元的汇率走势

忧虑跨大西洋经济衰退   

欧元对美元如此疲软，同美元估值有关。安联集团前首席经济学家海泽（Michael Heise）解释说，“美国央行，即美联储，正再度设定步伐，应对通胀，并已开始提高利率”。  

马腾指出，以前，相关步骤会让证券交易所害怕，担心美国经济衰退。而现在，人们则将目光投向欧洲：若美国经济疲软，欧洲便可能出现经济衰退。  

欧元被低估？   

不过，现为信托投资公司HQ Trust首席经济学家的海泽观察到，金融市场目前预期，美联储会更谨慎行事。他认为，如果欧洲央行本月真的首次加息，然后再度加息，其幅度甚至可能大于预期，便可能有助于欧元汇率，可能很快就会再次报收于1比1.10美元，甚至更高。他相信，无论如何，美元的购买力目前被高估。  

市场亦因存在不确定性而如此紧张。所以，如果俄罗斯继续供气，当有助于欧元走强。德国商业银行的洛伊希特曼希望如此。他说：“无论如何，欧元汇率如此之低，没有道理”。  

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