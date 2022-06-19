欧元跌跌不休：与美元平价 意味着什么？

（德国之声中文网）欧洲单一货币比值上回同美元持平还是2002年12月初。经连续数周下跌，本周二（7月12日）上午竟旧景重现。而一年前，欧元与美元的比值尚为1比1.18。
此前，专家们已不排除欧元再度跌至与美元平价的可能性。欧元同美元的比价曾在2001年7月5日创历史最低记录：1比0.8380。
对经济衰退的忧虑导致欧洲共同货币的暴跌。最重要的是，天然气供应冻结的风险使金融市场胆战心惊。本周一，“断气”成为现实。停止供气将扼杀德国和欧洲经济。德国商业银行外汇专家洛伊希特曼（Ulrich Leuchtmann）在德国电台上指出：局面尚可，但脆弱。
1欧元等于1美元：有何好处？
弱势货币也可带来好处：有助于出口。毕竟，商品在国外变得便宜，销售量便能增加。然而，与此同时，购买力也会流向海外，因为，可更便宜购得德国和欧洲的商品。
德国中央合作银行的外汇专家马腾（Sonja Marten）强调，只有当德企在德国国内或欧元区内制造所有产品，然后出口，方能受益，而“一旦它们从欧盟以外购买上游产品，或制造需大量能源的产品，又尤其是能源产品以美元计算，便得不到一点好处”。
欧元亦受通货膨胀压力
上月，德国出现数十年来的首次外贸逆差，能源价格上涨是主因之一。高昂的进价，特别是能源价格暴涨，推动了通货膨胀。对欧洲央行来说，这可不是好事。毕竟，它已计划加息，抑制通胀。
另一方面，欧洲央行又无意过快加息，以避扼杀经济的风险。外汇专家马腾分析说，央行可能会首先尝试口头干预，但经验表明，这更可能吸引投机行为，在未来数天内继续推低欧元汇率。她指出，过去几天的下行趋势已极不寻常：“凸显了市场的紧张氛围”。她表示，因此，不能排除平价或短期估值甚至低于平价的可能性。
图中是从2003年1月1日至2022年7月12日欧元对美元的汇率走势
忧虑跨大西洋经济衰退
欧元对美元如此疲软，同美元估值有关。安联集团前首席经济学家海泽（Michael Heise）解释说，“美国央行，即美联储，正再度设定步伐，应对通胀，并已开始提高利率”。
马腾指出，以前，相关步骤会让证券交易所害怕，担心美国经济衰退。而现在，人们则将目光投向欧洲：若美国经济疲软，欧洲便可能出现经济衰退。
欧元被低估？
不过，现为信托投资公司HQ Trust首席经济学家的海泽观察到，金融市场目前预期，美联储会更谨慎行事。他认为，如果欧洲央行本月真的首次加息，然后再度加息，其幅度甚至可能大于预期，便可能有助于欧元汇率，可能很快就会再次报收于1比1.10美元，甚至更高。他相信，无论如何，美元的购买力目前被高估。
市场亦因存在不确定性而如此紧张。所以，如果俄罗斯继续供气，当有助于欧元走强。德国商业银行的洛伊希特曼希望如此。他说：“无论如何，欧元汇率如此之低，没有道理”。
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
浪费税款！ 德国政府的“烧钱工程”
多此一举的铁路交叉口
在德国东部萨克森州靠近Gelenau的地方，2010年修建的铁路轨道安装了带有自动升降杆装置的铁路交叉口，以便行人或自行车穿过。发现有什么不对的地方了吗？ 是的，这个装置毫无用处，因为旁边根本没有人行道或者自行车道，没有人会从这里穿过。这一处的建造成本估计为3万欧元，还要加上每年数百欧元的运营和维护成本。
-
浪费税款！ 德国政府的“烧钱工程”
酒店的大金主
这家位于波恩的老字号酒店彼得斯堡大酒店Hotel Petersberg今年也被列入黑皮书名单。波恩作为西德首都的时期，这家酒店多年来曾负责接待政府贵宾。迁都柏林后酒店归属德国政府。今非昔比，近年酒店生意大不如前。自2013年以来德国政府投资了4500万欧元对酒店进行装修和翻新。然而酒店赤字累累。据估计，在过去7年里亏损了700万欧元。
-
浪费税款！ 德国政府的“烧钱工程”
豪华矿泉水之梦
20欧元一升水？梅克伦堡Parchim市政府觉得这是个不错的商机。市政府水厂生产了这种据称从181米深的泉水中提取的豪华矿泉水。政府联合一家售水公司共同行销这款矿泉水。一升定价约20欧元，只供应给餐厅。但是公司一直出现亏损，终于在今年夏天破产清算。市政府的投资也随之烟消云散。
-
浪费税款！ 德国政府的“烧钱工程”
买错了
黑森州的埃施博恩（Eschborn）2016斥资近68万欧元采购了一批云梯消防车，随后一年这批新车根本没有启用。现在这批消防车又以44万欧元的价格退回，大约24万欧元的差价就这样打了水漂。为何要退货：法律规定的消防车重为16吨，这批采购的消防车却有17吨重。
-
浪费税款！ 德国政府的“烧钱工程”
欺诈援助资金
谁还没有拿到钱，快点来拿？在新冠危机期间，柏林市政府向约21.2万名申请人支付了近18亿欧元的即时援助资金。柏林投资银行IBB承认，因为市政府催促的紧，审计身份的过程非常仓促。有不法分子趁机钻了空子。当地刑侦局一名发言人接受媒体采访时指出：“我们知道，因为有着政治意愿，IBB一开始的检验工作就不完善。这当然是个作弊欺骗的好机会。”
-
浪费税款！ 德国政府的“烧钱工程”
无语的屏障
北部小城什未林(Schwerin) ，一座球场因为举行比赛或训练而打扰了附近的居民。有民众呼吁政府给运动场地安装隔音屏障。群众的呼声的确得到了回应：市政府给球场安装了屏障，但并不是隔音设备，而是一个长约130米的金属围栏，这样球就不能飞出场外了。项目总成本超过9.1万欧元。
-
浪费税款！ 德国政府的“烧钱工程”
纳税人的血汗钱
德国纳税人联盟Bund der Steuerzahler2020年黑皮书中列举了100多个浪费税收的例子。联盟主席霍尔茨纳格尔（Reiner Holznagel）批评指出德国联邦政府、各地方州政府在很多情况下对使用公民的纳税钱并不慎重。
-
浪费税款！ 德国政府的“烧钱工程”
有钱花也不能任性
德国纳税人联盟每年都会推出年度黑皮书，详细列举了过于昂贵或不必要公共资金支出的例子，旨在监督政府，呼吁避免浪费税款。疫情当下，该机构敦促政府要更谨慎地使用公共资金。