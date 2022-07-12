欧元贬值：对消费者们有何影响？

(德国之声中文网) 本周三，欧元兑美元汇率20年来首度跌破平价，1欧元兑美元价格一度跌至0.9998美元，从俄罗斯发动侵略战争前的1.15美元水平急速下滑。

自俄罗斯2月底入侵乌克兰以来，欧元兑美元汇率大幅下跌至2002年来最低水平，原因是天然气价格飙升以及俄罗斯能源供应的不确定性，引发欧元区对经济衰退的担忧。

为何欧元会下跌？

天然气价格飙升以及对俄罗斯“断气”的担忧，导致欧元区的前景晦暗不明，拖累欧元汇率。德国和意大利等主要经济体对俄罗斯天然气的过度依赖令投资者感到不安。经济学家预测，欧元区将面对比美元区更迅速、更痛苦的衰退。

此外，欧元区和美国的利率水平存在差异。美联储不断积极升息以降低通胀，而欧洲央行迄今一直抗拒大幅加息。

荷兰国际银行（ING）德奥首席经济学家布尔泽斯基（Carsten Brzeski）对德国之声表示：“美国的利率预计将升至3%，欧元则是1%。因此，资金将流向收益更高的地方。”

与此同时，美元也正受益于其避险吸引力。在全球经济受到各种不确定性阴霾笼罩之际，投资者被美元提供的相对安全感吸引，因为美元目前较少受到一些重大全球风险影响。

何谓美元平价？

欧元与美元平价，基本上意味着用1美元可以兑换到1欧元。对于喜好整数的市场参与者而言，这不过是一个心理门槛。布尔泽斯基指出：“金融市场总是喜欢寻找一些象征性意义。”

万达研究（Vanda Research）全球宏观策略师帕特尔（Viraj Patel）表示，平价水平可能是一个欧元牛市和熊市的交锋点，由此决定货币接下来的走向。

他在接受德国之声采访时说：“最近我们开始看到投资者押注欧元跌破平价。但同时你也可以想象，随着我们越来越接近这一水平，更多投资者将开始购买欧元。”

2003年1月1日至2022年7月12日欧元兑美元汇率

欧元疲软对消费者有何影响？

随着欧元下滑，已经因创纪录的高通胀而陷入困境的欧洲家庭和企业将面临更大负担。货币疲软将使多数以美元计价的进口商品更加昂贵。当这些物品是原材料或中间产品时，更高的成本价会进一步推高当地价格。



正常情况下，货币疲软对出口商和德国这样的出口大国而言是好消息，因为在美元计价下其出口更有竞争力。但由于全球供应链的摩擦、制裁和乌克兰战争，如今几乎不能算是正常时期。

布尔泽斯基说：“在目前地缘政治紧张的情况下，我认为货币疲软的弊大于利。”

但对于今年夏天要到欧洲旅游的美国游客而言，欧元贬值是一大福音。在欧元兑美元平价的情况下，理论上他们可以用1000美元换到1000欧元，而今年二月时只能兑换不到900欧元。换句话说，美元变得更值钱。对于进口欧洲商品的商家而言，以美元计价，商品变得更便宜。

野村国际的策略师预测，欧元可能跌至0.95美元。德意志银行外汇研究主管萨拉夫洛斯（George Saravelos）7月6日也做出类似预测，认为欧元可能“跌至0.95-0.97美元，与1971年布雷顿森林体系结束以来汇率历史极值相当。”

欧元走低对欧洲央行意味着什么？

欧元疲软以及额外的通货膨胀加剧了欧洲央行面临的挑战。欧洲央行已经因为在对抗通膨方面行动缓慢而受到审视。

对于肩负抑制通膨任务的欧洲央行而言，更糟糕的是，欧元不仅是兑美元的汇率下跌，对瑞士法郎和日元等其他货币也走弱。

万达研究的帕特尔表示：“情况开始变成更广泛的疲软，对欧洲央行来说，它更像是一个通膨问题。”

欧洲央行打算下周将基准利率调高25个基点，这是10多年来的首次提高。

“疲软的欧元支持了更积极加息的观点。” 经济学家布尔泽斯基如是说。“其背后的论点是，如果我们下周加息50个基点而不是25个基点，可能立即让欧元止跌，因为这会出乎金融市场的意料。”

然而，部分专家表示，经济下行将使欧洲央行陷入困境，使其无法采取任何激进收紧货币政策的措施。反过来说，相对于美国，这将确保欧元区的利率继续受到压制。这种预期已经在欧元下跌中发挥了作用。

观看视频 03:01 沼气替代俄罗斯天然气

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