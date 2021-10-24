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许多欧盟成员国采用欧元作为其通用货币和唯一法偿。
除了正式的欧元区国家之外，安道尔、摩纳哥、圣马力诺和梵蒂冈同欧盟的正式协定允许这些国家使用欧元作为官方货币并自行发行硬币。科索沃和黑山两国单方面采用欧元，但并非为欧元区正式成员，在欧洲中央银行和欧元集团中无代表权。
今年9月欧元区的通货膨涨更加严重，达到近13年来最高水平。一项研究指出，消费者与公司对通膨的担忧，可能会加剧德国的通膨情形。
欧盟统计局周五公布的第一季度GDP数据显示，欧元区经济在不到一年内第二次衰退。缓慢的疫苗接种进度以及新冠封锁限制阻碍了经济反弹。
遭受第一轮新冠危机打击的德国工业显然已开始复苏，但是尚未恢复到疫情爆发前的水平。尤其是欧元区国家的订单正在增加。
新冠疫情使欧洲经济遭受重大打击，19个欧元区国家第二季度GPD下跌12.1％，创历史新低。西班牙首当其冲，减少18.5％。
欧盟正经历其历史上最大经济危机，--这是欧委会今年5月的预估。而根据欧委会的最新预估报告，情况还可能更糟。
联邦宪法法院的裁决使得欧洲中央银行的行为受到限制。德国之声记者Barbara Wesel认为，作为欧元区的最高监护人，欧洲央行不能再像以往可以任意做任何或许在它看来必要的事情。
新冠疫情持续对全球经济造成重创，尤其是以美国为首的欧美国家。美国周四公布的最新失业数字再创新高，过去六周内就有超过3000万美国人申请失业补助。欧元区也在2020年第一季创下25年来最大的缩减幅度。
欧元区国家一直在为疫情期间共同承担财政义务的问题争论不休。但是包括德国在内的更富裕国家坚决反对这一倡议。究竟是什么原因呢？
欧元区成员国经过漫长的磋商后同意发放5000亿欧元资金救急，并计划在疫情过后通过“重建基金”复苏经济。届时是否发行“新冠债券”将成为各方继续争论的议题。
在抗疫问题上，欧盟尚未就共同财政手段达成一致。成员国财长们日前（4月7日）的视频谈判陷入僵局。各国决定，周四继续磋商。
法国总统马克龙大约两年前提出的创建欧元区预算的建议取得进展。欧元区财政部长就未来公共预算的要点达成一致，但仍有许多问题有待商榷。
经济增长预期值减半、出口前景暗淡、美国国债利率倒挂。对世界经济景气而言，均不是好消息。过去，此类现象常成为经济衰退的前兆。
是否取消1欧分和2欧分硬币？就此已经进行了多次讨论。但欧元区国家仍在大规模生产这些小硬币。现在刚刚对2019年的硬币发行数量做出规定。
欧洲央行正在逐渐恢复货币政策的正常状态。今后虽然将不再购买新债券，但是也不会减持现有的巨额债券。主导利率也将继续为零。
现届意大利联合政府想要进一步扩大财政赤字，为此制定了新预算案，但这个南欧国家本已负债累累。尽管此前受到欧委会质疑，但罗马依旧一意孤行。周二，欧委会否决了这一预算案，要求罗马修改。争议加剧。
欧盟对意大利政府提交的下一财政年度预算草案十分不快。欧盟财政委员莫斯科维奇向罗马发出一封措辞严厉信函。
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