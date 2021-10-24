许多欧盟成员国采用欧元作为其通用货币和唯一法偿。

除了正式的欧元区国家之外，安道尔、摩纳哥、圣马力诺和梵蒂冈同欧盟的正式协定允许这些国家使用欧元作为官方货币并自行发行硬币。科索沃和黑山两国单方面采用欧元，但并非为欧元区正式成员，在欧洲中央银行和欧元集团中无代表权。