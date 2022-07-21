 欧元区通胀率9.1%再创纪录 | 经济纵横 | DW | 31.08.2022

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经济纵横

欧元区通胀率9.1%再创纪录

今年8月欧元区通货膨胀继续高位加速，升至创纪录数值：9.1%， 其中地中海三国均超过20%。

通货膨胀正在向10%挺进

通货膨胀正在向10%挺进

（德国之声中文网）根据欧盟统计局周三（8月31日）在卢森堡公布的首份估计数，本月份，欧元区消费者价格同比上涨9.1%，为1999年欧元成为统一货币以来的最高值。经济学家们曾预期上涨9.0%。7月份，涨率8.9%。 

通胀再次受到能源价格大幅上涨的推动。与去年同月相比，能源价格上涨38.3%，势头略微弱于前一个月。与此同时，食品和奢侈品价格上涨速度加快。工业和服务产品价格上涨也呈强势。扣除能源、食品和奢侈品的特别波动价格因素，核心通胀率从4.0%加快至4.3%。

波罗的海三国继续保持欧元区最高通胀率，为20%以上。其中，爱沙尼亚是25.2%。

按欧洲标准计算，德国通胀率为8.8%。一日前，德国联邦统计局公布了该国8月通胀率为7.9%，是近50年来的最高水平。 

欧洲央行的目标是在中期内实现2%的通胀率。漫长等待后，上个月，该行11年来首次提高基准利率。下个月，预期欧洲央行会继续升息。目前尚不清楚升息幅度。 

（德新社）

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