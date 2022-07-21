欧元区通胀率9.1%再创纪录

（德国之声中文网）根据欧盟统计局周三（8月31日）在卢森堡公布的首份估计数，本月份，欧元区消费者价格同比上涨9.1%，为1999年欧元成为统一货币以来的最高值。经济学家们曾预期上涨9.0%。7月份，涨率8.9%。

通胀再次受到能源价格大幅上涨的推动。与去年同月相比，能源价格上涨38.3%，势头略微弱于前一个月。与此同时，食品和奢侈品价格上涨速度加快。工业和服务产品价格上涨也呈强势。扣除能源、食品和奢侈品的特别波动价格因素，核心通胀率从4.0%加快至4.3%。

波罗的海三国继续保持欧元区最高通胀率，为20%以上。其中，爱沙尼亚是25.2%。

按欧洲标准计算，德国通胀率为8.8%。一日前，德国联邦统计局公布了该国8月通胀率为7.9%，是近50年来的最高水平。

欧洲央行的目标是在中期内实现2%的通胀率。漫长等待后，上个月，该行11年来首次提高基准利率。下个月，预期欧洲央行会继续升息。目前尚不清楚升息幅度。

（德新社）

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