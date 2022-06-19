 欧元区通胀率升至8.1%历史新高 | 经济纵横 | DW | 19.06.2022

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经济纵横

欧元区通胀率升至8.1%历史新高

欧盟统计署6月17日在卢森堡通报，第二次估算结果证实，欧元区通货膨胀率升至历史最高水平。同时一项研究显示， 大部分德企可以将近来明显增加的成本转嫁到客户、消费者身上。

在欧元区，通货膨胀率在5月继续上升

在欧元区，通货膨胀率在5月继续上升

（德国之声中文网）在欧元区，5月的通货膨胀率升至8.1%。前一个月，欧元区通货膨胀率的升幅尚为7.4%。

自1999年引入共同货币作为记账货币以来，欧元区的通货膨胀率从未如此之高。 2021年夏季起，通胀率持续走高，新近更达至创纪录数值。俄罗斯侵略乌克兰战争和中国严厉的防疫措施尤其推高了物价。   

按月计算，5月份消费者价格环比升0.8%，此前的估计亦被证实。不含能源、食品和奢侈品的核心通胀率增幅从4月的3.5%升至5月份的3.8%。   

通胀再度受到能源价格的强劲推动，能源价格同比上升39.1%；食品和饮料价格同比上升7.5%。

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德国涌向“饭桌”的人越来越多

这样，欧洲央行2%的中期通胀目标已被大幅超越。长期迟疑后，该行新近发出首次提高基准利率0.25百分点信号。美国联邦储备委员会今年已3次加息，总计1.5个百分点。  

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俄罗斯入侵乌克兰后，西方国家纷纷出台了制裁措施，誓要让俄罗斯经济陷入深渊。而在经济高度全球化的今天，针对俄罗斯的经济制裁，也会严重影响其他国家民众的生活，其中也包括西方民众。

德国正面临严重的通货膨胀，大约有620万工人将从最新通过的最低工资中受益。

最新调查结果显示，目前，商品价格疾速上升比俄罗斯侵乌战争、新冠疫情更让德国消费者忧虑，近三分之一国民担心将不得不削减开支。很多德国人已经开始调整消费习惯。

经济高参们表示，俄罗斯对乌克兰的侵略战争将给德国带来严重的后果：战争正在抑制经济增长，导致物价攀升，经济前景的不确定性增加。

多数企业将高成本转嫁给客户    

近60%的德国企业可将乌克兰战争以来明显增加的成本转嫁给客户。根据路透社周五获得的IW经济研究所的一项研究报告，约12%的企业能在较高程度上做到这一点，约46%的企业能在中等程度上做到，约37%的企业无转嫁成本的余地。

这显示，与建筑业和服务业不同，制造业有更大的价格制定空间。与2021年初夏相比，制造业企业定价权已然扩大。其原因主要是成本明显增加——尤其是因能源成本增加。   

在德国，近期生产、进口和消费价格大幅上升：4月份，制造商生产价格同比平均增加33.5%，为自1949年有相关调查以来的最高增幅； 进口价格约增32%，仅次于1974年9月第一次石油危机时期；消费者价格也不断创下新记录。5月份德国通胀率攀升至7.9%，与1973/1974年冬季比肩。   

IW经济研究所的调查结果显示，当下以及2022年底之前生产者价格的总体发展可由供应这一决定性因素得到解释。与上一年的调查结果相比教，可明显看出，供应方或成本方要素的重要性再度提高。该研究机构同时指出，另一方面，与需求相关的价格压力明显减少，反射出乌克兰战争导致全球经济萎缩。 

（德新社，路透社） 

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百姓抢购囤积 通胀再攀新高

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