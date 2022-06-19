欧元区通胀率升至8.1%历史新高

（德国之声中文网）在欧元区，5月的通货膨胀率升至8.1%。前一个月，欧元区通货膨胀率的升幅尚为7.4%。

自1999年引入共同货币作为记账货币以来，欧元区的通货膨胀率从未如此之高。 2021年夏季起，通胀率持续走高，新近更达至创纪录数值。俄罗斯侵略乌克兰战争和中国严厉的防疫措施尤其推高了物价。

按月计算，5月份消费者价格环比升0.8%，此前的估计亦被证实。不含能源、食品和奢侈品的核心通胀率增幅从4月的3.5%升至5月份的3.8%。

通胀再度受到能源价格的强劲推动，能源价格同比上升39.1%；食品和饮料价格同比上升7.5%。

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这样，欧洲央行2%的中期通胀目标已被大幅超越。长期迟疑后，该行新近发出首次提高基准利率0.25百分点信号。美国联邦储备委员会今年已3次加息，总计1.5个百分点。

多数企业将高成本转嫁给客户

近60%的德国企业可将乌克兰战争以来明显增加的成本转嫁给客户。根据路透社周五获得的IW经济研究所的一项研究报告，约12%的企业能在较高程度上做到这一点，约46%的企业能在中等程度上做到，约37%的企业无转嫁成本的余地。

这显示，与建筑业和服务业不同，制造业有更大的价格制定空间。与2021年初夏相比，制造业企业定价权已然扩大。其原因主要是成本明显增加——尤其是因能源成本增加。

在德国，近期生产、进口和消费价格大幅上升：4月份，制造商生产价格同比平均增加33.5%，为自1949年有相关调查以来的最高增幅； 进口价格约增32%，仅次于1974年9月第一次石油危机时期；消费者价格也不断创下新记录。5月份德国通胀率攀升至7.9%，与1973/1974年冬季比肩。

IW经济研究所的调查结果显示，当下以及2022年底之前生产者价格的总体发展可由供应这一决定性因素得到解释。与上一年的调查结果相比教，可明显看出，供应方或成本方要素的重要性再度提高。该研究机构同时指出，另一方面，与需求相关的价格压力明显减少，反射出乌克兰战争导致全球经济萎缩。

（德新社，路透社）

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