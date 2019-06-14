欧元区统一预算取得进展

（德国之声中文网）在一场通宵达旦的马拉松会议后，欧元区财长在富有争议的欧元区预算问题上取得进展，但核心问题尚需解决。法国财长布鲁诺·勒梅尔（Bruno Le Maire）称其为一个突破："我们首次就欧元区预算取得一致。"不过，他也表示，预算规模和资金来源还需要商榷。从2021年到2027年的初始资金为170亿欧元，这次卢森堡会议的其它细节，外界尚不得而知。

防范金融危机

设立欧元区预算的建议最早来自法国总统马克龙。2017年，他建议成立一个财政预算，专门用于欧元区国家。马克龙认为，设立财政预算对振兴欧盟具有象征性意义，也可以帮助整个欧元区今后更好地抵御金融危机。

高负债和经济不景气曾让希腊濒临国家破产。希腊危机让欧元区国家看到，巨大的经济差距可能导致财政休克。这也可能发生在其它国家身上。德国总理默克尔去年在勃兰登堡的梅泽贝格（Meseberg)对这一建议表示支持。之后，德法两国就着手制定计划。

增强竞争力

欧盟国家和政府领导人2018年12月就引入欧元区财政预算达成一致，并委托财政部为欧元区19国制定一份财政预算。这首先是用于增强竞争力，平衡经济。迄今的争议点包括这项预算在多大程度上可以在危机时期稳定经济。

面临的挑战

法国财长勒梅尔表示，"我们建立了欧元区预算，并就其结构和管理等要点达成一致。 但我们还有很长的路要走，尤其是在新预算资金来源的问题上。"

在数年的经济增长后，欧元区经济前景现在暗淡许多。原因包括美国和中国的贸易紧张关系加剧以及英国硬脱欧的危险。

欧元拯救伞：欧盟稳定机制

欧元区财政部长还做出加强欧元拯救伞--欧盟稳定机制（ESM）的决定。欧盟稳定机制迄今主要用于向受到破产威胁的国家发放贷款，条件是该国实施节约和改革政策。这一决定其实去年12月就已做出。现在是要将其写成具有约束力的文本。在卢森堡的会议上，部长们就长达70页的协议进行了讨论。

如果出现银行破产的情况，欧盟稳定机制今后也将扮演更重要的角色，向银行业单一清算基金（SRF）提供最后担保。有了这一银行业拯救机制，就无需再动用税款拯救银行。

法国财长勒梅尔

危机中的防火墙

勒梅尔表示，新的欧盟稳定机制协议将彻底改变拯救基金的运作，让其成为危机中真正的防火墙。此外，欧盟稳定机制确定只是在银行清算需要更多资金的情况下才作为最后的担保。

至2024年，银行将向欧盟稳定机制投入550多亿欧元。如果在出现严重危机时这笔钱仍不够，那么欧盟稳定机制今后也可以出手援助，但最早要到2020年之后。