欧元区第一季度经济再衰退

（德国之声中文网）欧盟统计局公布的新数据与美国的经济情况呈现鲜明对比。美国经济在今年第一季度增长6.4%。中国也从新冠疫情中复苏，第一季度同比大增18.3%。

反观遭到新冠第二波及第三波疫情重创的欧洲，虽然多次试图重启经济，但皆因疫情再次爆发而叫停。但近期的数据显示，欧洲经济衰退将是短暂情况，调查显示制造业正繁荣发展。

此外，随着疫苗施打活动逐渐提速，此前被压抑的需求将随着欧洲人开始在重启的商店、餐厅以及旅游业消费有所提升。

欧洲的缓慢复苏计划也将逐渐被推上正轨，提振遭到新冠疫情重创的意大利、西班牙等南欧国家经济。

分析家指出，今年一月到三月间，德国是拖累增长的主要原因，因为出口无法克服消费需求疲软。

与此同时，欧元区消费价格在四月提升1.6%，朝欧洲央行设定的2%目标又推进了一步。

消费价格在2020年底处于负值，年初终于缓慢上涨，主要是受到能源成本的推动。

但实际上，四月份去除食品和能源价格后的核心通货膨胀有所下跌，意味着需求还不足以充分提振经济。

2020年上半年，新冠疫情冻结全球经济时，人们一度担心失业会成为最严重危机。欧盟统计局表示，欧元区三月份失业率降至8.1%，这个数字比一年前高出一个百分点。而欧盟各地的总体失业率在三月降低至7.3%。

（法新社、欧盟统计局）

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