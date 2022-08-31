 欧元区今年第二季度经济增长0.8% | 经济纵横 | DW | 07.09.2022

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经济纵横

欧元区今年第二季度经济增长0.8%

欧盟统计局数据显示 ，今年上半年，欧元区经济发展不仅好于预期，也强于美国。

欧元区2022年第二季度经济微升

欧元区2022年第二季度经济微升

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今年8月欧元区通货膨胀继续高位加速，升至创纪录数值：9.1%， 其中波罗的海三国均超过20%。

在能源价格一路攀升的背景下，欧盟委员会预测，欧元区本年度通胀率将创历史新高，均值7.6%。与此同时，预计GDP增长仅为2.6%；而2023年的增长前景更是惨淡。

（德国之声中文网）今年第二季度，19个欧元区成员国国内生产总值（GDP）与去年同期相比增长了0.8%。这是欧盟统计局周三在卢森堡公布的第三次估算结果，此前估算的增长率为0.6%的增长。这一数据比美国的同期数据更好，美国今年第二季度经济出翔0.1%的负增长。

在第三次估算中，欧元区第一季度增长率也从0.5%上调至0.7%。

该机构的数据同时显示，由27个成员国组成的欧盟今年上半年经济增长率为0.7%，同欧元区总况相近。 

不过，欧盟内各国经济情况却大相径庭。荷兰在第二季度增长最劲，增幅2.6%；德国经济第二季度微增0.1%。

波罗的海沿岸三国--爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛--分别出现萎缩。分析人士认为，这可能同这三个国家与俄罗斯曾经的密切经济关系有关，随着俄侵乌战争爆发和西方对俄制裁，与俄罗斯的关系转成负担。此外，这三个波罗的海国家均受到极高通胀的影响，多月以来，它们的通胀率均在20%左右。

根据新出炉的数据，欧元区总体就业率同前一季度相比有0.4%的微弱上升。

（德新社）

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