欧元兑美元反弹的背后：欧洲经济绝处逢生？

（德国之声中文网）在俄罗斯入侵乌克兰及其引发的能源危机后，欧元兑美元的汇率曾一路走低，不过近日回升。

目前1欧元价值1.07美元，与去年9月相比上涨了约13%。当时欧元跌至0.95美元左右，创下20年来的新低。

欧洲20个国家使用的共同货币欧元的复苏受益于能源价格下降、欧元区经济衰退担忧缓解以及欧洲中央银行（ECB）继续积极加息。

随着美联储为了应对通胀降温而放慢货币紧缩的步伐，美元走软也对欧元的反弹起到了帮助作用。

“就在三个月前，市场对欧洲危机严重性的预期实在是太极端了……太多的投机者在押注欧洲会因乌克兰能源战争而出现真正惨痛的危机。”金融市场分析所Vanda Research的外汇策略师帕特尔（Viraj Patel）告诉德国之声说，“这还走到那一步。”

欧元当初为什么大跌？

由于乌克兰战争和西方对俄罗斯的制裁将欧洲推入前所未有的能源危机，欧元在2022年经历了动荡不安。

天然气价格飙升至创纪录水平，破坏了该地区脆弱的疫后经济复苏。不断恶化的经济前景，包括通胀飙升和借贷成本上升，促使经济学家预测欧元区将陷入深度衰退，从而拖累欧元。

虽然与莫斯科的密切经济联系使欧元区首当其冲地受到能源危机的冲击，但经济不确定性迅速蔓延全球。这促使投资者转向美元，将其视为避风港。美元兑欧元进一步上涨。

欧元也因欧洲央行最初不愿加息而受挫。这意味着欧元区的关键利率远低于美国的利率，而美联储早些时候通过激进加息摆脱了困境。美国较高的收益率吸引了外国投资者，提振了美元。

欧洲资产管理公司Amundi的全球货币管理负责人柯尼希（Andreas König） 告诉德国之声：“市场感觉‘没有其他选择’可以替代美元，因此美元如此坚挺。”

欧元区的通货膨胀打击了人们对欧元的信心

欧元现在为何上涨？

欧元近几个月的上涨与欧洲较温和的冬季有很大关系。欧洲各国在减少天然气消耗方面做出的努力令人印象深刻，而暖冬不仅缓解了人们对停电和能源配给的担忧，而且还控制了天然气价格。

好于预期的能源形势使该地区的工业前景更加光明，显示欧元区可能避免衰退。欧元区 2022年第四季度的产出长势喜人。

欧元也受到欧洲央行鹰派立场的支撑。即使美联储等同行略有放缓，欧洲央行仍继续积极加息以遏制通货膨胀，而通货膨胀率仍然居高不下。

“由于欧洲的利率上升速度快于美国，这有利于欧元并吸引其他地方的资本流入欧元区。”银行集团ING的德奥首席经济学家布尔泽斯基（Carsten Brzeski ）告诉德国之声。

欧元也从美元的普遍疲软中获益。近几个月来，美元兑换许多主要货币包括英镑和日元均出现下跌，原因是美国通胀压力的缓解为美联储提供了更多空间来缓和其激进的货币政策立场。

欧元走强对经济有何影响？

欧元走强将使进口商品变得更便宜，从而有助于降低通胀，这让欧洲央行松了一口气。石油、天然气和其他大宗商品等进口商品大多以美元计价，因此，当美元走软时，以欧元计价的商品就会价格走低。

另一方面，这也会使出口产品更加昂贵，损害德国等依赖出口的国家的增长。然而，布尔泽斯基表示，欧元仍未达到可能对欧洲出口构成风险的水平。

“（欧元升值）的负面影响应该非常有限。”他说，“例如，这可能被中国的重新开放所抵消。因为无论货币走势如何，现在中国对欧洲商品的需求都会增加。”

德国工业怎样依赖中国？





对于前往美国的欧洲游客来说，欧元走强意味着他们的货币在美国的价值将比 9 月份高出很多。

欧元将何去何从？

鉴于欧洲经济仍未走出困境，欧元前景仍不明朗。能源价格上涨的威胁仍挥之不去，乌克兰战争仍在肆虐，经济衰退仍未完全排除。.

大多数分析师认为，今年欧元不会从目前的水平上涨太多。柯尼希和布尔泽斯基预计 2023年欧元将在 1.05 -1.10 美元之间波动。

“欧元完成了反弹中最容易的部分，”帕特尔说。“未来 6-12 个月的环境非常棘手，尤其是出现经济衰退的时期。”

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