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欧债危机即欧洲主权的债务危机。
主要指在2008年金融危机发生后，希腊等欧元国家所发生的债务危机。2009年12月 三大评级机构接连下调希腊主权信用评级，希腊债务危机爆发。 危机随即蔓延至葡萄牙、爱尔兰、西班牙、意大利、塞浦路斯等多国。
12月8日，欧盟理事会同意克罗地亚明年1月1日成为申根区第27个成员国。此前，欧盟理事会已批准该国明年1月1日加入欧元区。这个曾经经历战乱的小国位于地中海海滨，风光秀丽，还有丰富的历史文化遗产。
“只能进行两天的密集型战斗——联邦国防军的弹药储备也就这么多了”。近日，有关德国军队令人担忧的现状上了德国媒体头条。俄罗斯发动对乌战争后，德国政府计划用1000亿欧元对联邦国防军进行现代化改造。但似乎只有很少一部分资金真正到位。
德国拨专款1000亿欧元旨在提升自身以及盟友的国防实力。如果德国的政策失败，将影响到美国同中国的对决。
在西方对俄罗斯实施制裁后，俄罗斯央行在世界各地约3000亿欧元的外汇储备被冻结。欧盟希望以此来迫使莫斯科为乌克兰的战后重建买单。欧委会称，俄罗斯的侵略战争已给乌克兰造成了6000亿欧元的损失。
欧盟本周五下调了对2023年欧盟范围的经济预测，警告欧元区可能在今冬陷入衰退。而通货膨胀在今年年底达到峰值后，将缓慢回落。
台湾驻立陶宛的代表黄钧耀周一（11月7日）表示，台湾将投资超过1000万欧元用于立陶宛的芯片生产。立陶宛于当日正式启动了该国在台湾的贸易代表处。
德国联邦政府和各州已就新的经济援助计划达成一致，其中包括推出49欧元全国公共交通月票、限制天然气和电力价格、发放能源开支一次性补贴、增加中低收入家庭的住房补贴，以及为乌克兰难民提供住房和照顾等。
欧洲央行正在对抗欧元区的高通胀，随着今年第三次加息，更进一步的手段可能会随之而来。
汉堡一家法院对一名男子处以4000欧元的罚款，原因是他在自己的汽车后窗上贴了“Z”字符号。该符号被俄罗斯宣传机构所使用，作为支持俄罗斯入侵乌克兰的标志。
德国政府宣布了大规模救济计划，以应对飙升的能源价格。不过，有人批评这种一刀切的做法。此外，该计划也让其他欧盟领导人不满，认为这将德国利益置于欧盟之上。
最近几周，随着投资者在经济衰退的忧虑中逃到安全港，美元一直在上涨。人民币、欧元和英镑都受到打击，而美元的升值可能会产生更深远的影响。
爱沙尼亚9月份的通胀率居于欧元区之最，高达24.2%；德国为10.9%。德国政府提出一项新的2000亿欧元救济计划，以应对能源价格的飙升。
《新苏黎世报》文章分析了习近平对待普京的战略，认为俄罗斯的衰弱对北京当权者来说是一把双刃剑。《法兰克福汇报》关注了戴姆勒卡车公司在中国投资建厂的5亿欧元大项目。
欧元下跌可能会对已在高通胀中挣扎的经济造成额外损害。这一共同货币的下滑趋势仍在继续。
乌克兰战争爆发后，德国外长贝尔博克第二次访问基辅，以展示与乌克兰的团结。此外，欧盟国家财长同意向乌克兰提供50亿欧元贷款。
为了控制通货膨胀，欧洲中央银行决定将欧元区的利率提高75个基点，创下历史新高。
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