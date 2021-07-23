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欧债危机即欧洲主权的债务危机。
主要指在2008年金融危机发生后，希腊等欧元国家所发生的债务危机。2009年12月 三大评级机构接连下调希腊主权信用评级，希腊债务危机爆发。 危机随即蔓延至葡萄牙、爱尔兰、西班牙、意大利、塞浦路斯等多国。
德国总理默克尔7月22日最后一次以总理身份出席了夏季记者会，不仅谈到当前的德国内政与世界政治，也回顾了16年任期的方方面面。
欧盟统计局周五公布的第一季度GDP数据显示，欧元区经济在不到一年内第二次衰退。缓慢的疫苗接种进度以及新冠封锁限制阻碍了经济反弹。
美元目前在世界上仍是主要货币。不过，最晚到了特朗普执政时期人们不禁产生了疑问，美元的储备货币地位还能持续多久？哪一种货币有可能将美元从宝座上拉下来？
时过境迁，欧元现金引入也近19年了，但还有不少马克藏在抽屉里、地下室或者花园里，偶然才被发现。不过好在兑换无期限。
新冠疫情使欧洲经济遭受重大打击，19个欧元区国家第二季度GPD下跌12.1％，创历史新低。西班牙首当其冲，减少18.5％。
欧盟正经历其历史上最大经济危机，--这是欧委会今年5月的预估。而根据欧委会的最新预估报告，情况还可能更糟。
联邦宪法法院的裁决使得欧洲中央银行的行为受到限制。德国之声记者Barbara Wesel认为，作为欧元区的最高监护人，欧洲央行不能再像以往可以任意做任何或许在它看来必要的事情。
新冠疫情持续对全球经济造成重创，尤其是以美国为首的欧美国家。美国周四公布的最新失业数字再创新高，过去六周内就有超过3000万美国人申请失业补助。欧元区也在2020年第一季创下25年来最大的缩减幅度。
欧洲央行和美联储本周都将召开议息会议，新冠疫情给经济带来重击，这两家机构本周会再次出台新的刺激措施吗？专家们这样说。
欧元区国家一直在为疫情期间共同承担财政义务的问题争论不休。但是包括德国在内的更富裕国家坚决反对这一倡议。究竟是什么原因呢？
欧元区成员国经过漫长的磋商后同意发放5000亿欧元资金救急，并计划在疫情过后通过“重建基金”复苏经济。届时是否发行“新冠债券”将成为各方继续争论的议题。
在抗疫问题上，欧盟尚未就共同财政手段达成一致。成员国财长们日前（4月7日）的视频谈判陷入僵局。各国决定，周四继续磋商。
法国总统马克龙大约两年前提出的创建欧元区预算的建议取得进展。欧元区财政部长就未来公共预算的要点达成一致，但仍有许多问题有待商榷。
经济增长预期值减半、出口前景暗淡、美国国债利率倒挂。对世界经济景气而言，均不是好消息。过去，此类现象常成为经济衰退的前兆。
是否取消1欧分和2欧分硬币？就此已经进行了多次讨论。但欧元区国家仍在大规模生产这些小硬币。现在刚刚对2019年的硬币发行数量做出规定。
欧洲央行正在逐渐恢复货币政策的正常状态。今后虽然将不再购买新债券，但是也不会减持现有的巨额债券。主导利率也将继续为零。
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