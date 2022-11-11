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欧债危机即欧洲主权的债务危机。
主要指在2008年金融危机发生后，希腊等欧元国家所发生的债务危机。2009年12月 三大评级机构接连下调希腊主权信用评级，希腊债务危机爆发。 危机随即蔓延至葡萄牙、爱尔兰、西班牙、意大利、塞浦路斯等多国。
欧盟本周五下调了对2023年欧盟范围的经济预测，警告欧元区可能在今冬陷入衰退。而通货膨胀在今年年底达到峰值后，将缓慢回落。
台湾驻立陶宛的代表黄钧耀周一（11月7日）表示，台湾将投资超过1000万欧元用于立陶宛的芯片生产。立陶宛于当日正式启动了该国在台湾的贸易代表处。
德国联邦政府和各州已就新的经济援助计划达成一致，其中包括推出49欧元全国公共交通月票、限制天然气和电力价格、发放能源开支一次性补贴、增加中低收入家庭的住房补贴，以及为乌克兰难民提供住房和照顾等。
欧洲央行正在对抗欧元区的高通胀，随着今年第三次加息，更进一步的手段可能会随之而来。
汉堡一家法院对一名男子处以4000欧元的罚款，原因是他在自己的汽车后窗上贴了“Z”字符号。该符号被俄罗斯宣传机构所使用，作为支持俄罗斯入侵乌克兰的标志。
德国政府宣布了大规模救济计划，以应对飙升的能源价格。不过，有人批评这种一刀切的做法。此外，该计划也让其他欧盟领导人不满，认为这将德国利益置于欧盟之上。
最近几周，随着投资者在经济衰退的忧虑中逃到安全港，美元一直在上涨。人民币、欧元和英镑都受到打击，而美元的升值可能会产生更深远的影响。
爱沙尼亚9月份的通胀率居于欧元区之最，高达24.2%；德国为10.9%。德国政府提出一项新的2000亿欧元救济计划，以应对能源价格的飙升。
《新苏黎世报》文章分析了习近平对待普京的战略，认为俄罗斯的衰弱对北京当权者来说是一把双刃剑。《法兰克福汇报》关注了戴姆勒卡车公司在中国投资建厂的5亿欧元大项目。
欧元下跌可能会对已在高通胀中挣扎的经济造成额外损害。这一共同货币的下滑趋势仍在继续。
乌克兰战争爆发后，德国外长贝尔博克第二次访问基辅，以展示与乌克兰的团结。此外，欧盟国家财长同意向乌克兰提供50亿欧元贷款。
为了控制通货膨胀，欧洲中央银行决定将欧元区的利率提高75个基点，创下历史新高。
欧盟统计局数据显示 ，今年上半年，欧元区经济发展不仅好于预期，也强于美国。
持续通货膨胀、能源价格攀升，俄乌战争以来的第一个冬季也在临近。德国政府推出第三个减负计划，耗资650亿欧元，旨在让这个国家平稳地度过危机。
如果地上交通繁忙，常常堵车，在地下凿开隧道怎么样？瑞士计划打造一个保护环境，节约能源的地底货运交通工程。猜猜看，打造这样一个总长70公里的地下隧道要投资多少欧元？
二战爆发整整83周年之际，波兰就这场战争给该国造成的损失发表报告。波兰方面称，有关战争索赔的谈判将随即展开。
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