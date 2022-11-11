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欧债危机

欧债危机即欧洲主权的债务危机。

主要指在2008年金融危机发生后，希腊等欧元国家所发生的债务危机。2009年12月 三大评级机构接连下调希腊主权信用评级，希腊债务危机爆发。 危机随即蔓延至葡萄牙、爱尔兰、西班牙、意大利、塞浦路斯等多国。

欧盟下调经济预测：通胀高企、增长停滞

欧盟下调经济预测：通胀高企、增长停滞 11.11.2022

欧盟本周五下调了对2023年欧盟范围的经济预测，警告欧元区可能在今冬陷入衰退。而通货膨胀在今年年底达到峰值后，将缓慢回落。
台湾投资立陶宛逾1000万欧元启动芯片生产

台湾投资立陶宛逾1000万欧元启动芯片生产 07.11.2022

台湾驻立陶宛的代表黄钧耀周一（11月7日）表示，台湾将投资超过1000万欧元用于立陶宛的芯片生产。立陶宛于当日正式启动了该国在台湾的贸易代表处。
给消费者减负 德国政府将推出新一轮惠民措施

给消费者减负 德国政府将推出新一轮惠民措施 06.11.2022

德国联邦政府和各州已就新的经济援助计划达成一致，其中包括推出49欧元全国公共交通月票、限制天然气和电力价格、发放能源开支一次性补贴、增加中低收入家庭的住房补贴，以及为乌克兰难民提供住房和照顾等。
通胀破纪录后 欧洲央行再次加息75个基点

通胀破纪录后 欧洲央行再次加息75个基点 27.10.2022

欧洲央行正在对抗欧元区的高通胀，随着今年第三次加息，更进一步的手段可能会随之而来。
在德国 一男子因在车上贴“Z”字符号被罚4000欧元

在德国 一男子因在车上贴“Z”字符号被罚4000欧元 26.10.2022

汉堡一家法院对一名男子处以4000欧元的罚款，原因是他在自己的汽车后窗上贴了“Z”字符号。该符号被俄罗斯宣传机构所使用，作为支持俄罗斯入侵乌克兰的标志。

德国政府的2000亿欧元巨型救济计划: 公平吗？ 20.10.2022

德国政府宣布了大规模救济计划，以应对飙升的能源价格。不过，有人批评这种一刀切的做法。此外，该计划也让其他欧盟领导人不满，认为这将德国利益置于欧盟之上。

强势美元！为什么你要担心？

强势美元！为什么你要担心？ 03.10.2022

最近几周，随着投资者在经济衰退的忧虑中逃到安全港，美元一直在上涨。人民币、欧元和英镑都受到打击，而美元的升值可能会产生更深远的影响。
10%：欧元区通胀率创历史最高纪录

10%：欧元区通胀率创历史最高纪录 01.10.2022

爱沙尼亚9月份的通胀率居于欧元区之最，高达24.2%；德国为10.9%。德国政府提出一项新的2000亿欧元救济计划，以应对能源价格的飙升。
德语媒体：习近平的霸主计划需要俄罗斯

德语媒体：习近平的霸主计划需要俄罗斯 26.09.2022

《新苏黎世报》文章分析了习近平对待普京的战略，认为俄罗斯的衰弱对北京当权者来说是一把双刃剑。《法兰克福汇报》关注了戴姆勒卡车公司在中国投资建厂的5亿欧元大项目。
为何欧元与美元平价“兹事体大”？

为何欧元与美元平价“兹事体大”？ 11.09.2022

欧元下跌可能会对已在高通胀中挣扎的经济造成额外损害。这一共同货币的下滑趋势仍在继续。

德国外长再访基辅：“德国将继续伸出援手”

德国外长再访基辅：“德国将继续伸出援手” 10.09.2022

乌克兰战争爆发后，德国外长贝尔博克第二次访问基辅，以展示与乌克兰的团结。此外，欧盟国家财长同意向乌克兰提供50亿欧元贷款。
欧洲央行加息75个基点，创历史新高

欧洲央行加息75个基点，创历史新高 09.09.2022

为了控制通货膨胀，欧洲中央银行决定将欧元区的利率提高75个基点，创下历史新高。
欧元区今年第二季度经济增长0.8%

欧元区今年第二季度经济增长0.8% 07.09.2022

欧盟统计局数据显示 ，今年上半年，欧元区经济发展不仅好于预期，也强于美国。

德国政府推出第三轮为人民减负计划

德国政府推出第三轮为人民减负计划 04.09.2022

持续通货膨胀、能源价格攀升，俄乌战争以来的第一个冬季也在临近。德国政府推出第三个减负计划，耗资650亿欧元，旨在让这个国家平稳地度过危机。

未来货运在地下穿梭？ 瑞士打造地下物流隧道 04.09.2022

如果地上交通繁忙，常常堵车，在地下凿开隧道怎么样？瑞士计划打造一个保护环境，节约能源的地底货运交通工程。猜猜看，打造这样一个总长70公里的地下隧道要投资多少欧元？
华沙要柏林赔偿: 二战中波兰损失1.3万亿欧元

华沙要柏林赔偿: 二战中波兰损失1.3万亿欧元 02.09.2022

二战爆发整整83周年之际，波兰就这场战争给该国造成的损失发表报告。波兰方面称，有关战争索赔的谈判将随即展开。
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