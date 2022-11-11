在德国 一男子因在车上贴“Z”字符号被罚4000欧元

汉堡一家法院对一名男子处以4000欧元的罚款，原因是他在自己的汽车后窗上贴了“Z”字符号。该符号被俄罗斯宣传机构所使用，作为支持俄罗斯入侵乌克兰的标志。