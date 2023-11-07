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欧债危机即欧洲主权的债务危机。
主要指在2008年金融危机发生后，希腊等欧元国家所发生的债务危机。2009年12月 三大评级机构接连下调希腊主权信用评级，希腊债务危机爆发。 危机随即蔓延至葡萄牙、爱尔兰、西班牙、意大利、塞浦路斯等多国。
意大利当局没收了民宿平台Airbnb巨额款项。检方称，这家在线民宿预订平台在数年里未按规定向意大利房东们征税。
欧盟正考虑在2026年引入数字欧元用于小额支付，它的运作方式类似于比特币，但不需要手续费。这种支付方式如何运作？对于使用现金的人又意味着什么？
德国德累斯顿市是国际上最重要的半导体产地之一。如今，行业巨头、台湾企业台积电将在那里建设一座面向汽车行业的芯片工厂。这一协议是建立在巨额补贴的基础之上。
《明镜周刊》引述德国铁路内部文件，如果德国铁路拆除目前所使用的全部华为通讯基建设备，将总共造成高达4亿欧元的更换成本。德国联合执政的社民党、绿党和自民党正在讨论是否禁止使用华为技术和设备。
德国经济陷入停滞，未来也看不到好转的迹象。过去数年的多重危机暴露了德国经济模式的弱点。
即便尚未与南方共同市场（Mercosur）四国签署自贸协定，欧盟仍将向拉美及加勒比海国家投资约450亿欧元。欧盟-拉美及加勒比海国家峰会声明中，没有明确谴责俄罗斯对乌克兰的侵略。
在芬兰，驾车超速的罚款金额和司机的收入状况挂钩。就在刚刚过去的周末，该国奥兰群岛自治区的一名富豪就收到了一张12.1万欧元的天价罚单。
德国从2023年5月1日起推出了价格为每月49欧元的德国通票，适用于全德范围内所有公交、地铁、有轨电车和区域火车。
德国纳税人协会公布对于联邦政府的预算节约建议书提到，政府官员去年在摄影和发妆上的花费过高，并且点名了贝尔博克领导的外交部。该协会认为联邦政府在许多方面有明显的节约潜力。
一年前，德国总理肖尔茨宣布将拨出1000亿欧元专款，用于提升德国联邦国防军军备。但批评人士指出，自那以后并没有太多实质性进展。
俄乌战争爆发一周年之际，柏林德国经济研究所评估了其对德国经济的冲击。该机构主任预计，战争还将继续对德国经济造成负面影响，并呼吁企业及时调整战略。
德国不会出现经济萧条，欧元区经济也将恢复增长，今年年内物价上涨的趋势也会逐步趋缓——这是欧委会的最新预测。对于欧元区以及欧盟今年的经济前景，欧盟总体持乐观态度。
随着能源危机席卷欧洲，欧元在2022年遭受重创，与美元的兑换创下20年来的新低。如今欧元奋力回弹，大大缓解了该地区抗击通货膨胀的压力。
世界銀行下修2023年的經濟增長預測，警告全球經濟正在下一次衰退邊緣。中國的增長率預測亦因清零政策等限制，進一步調降。
今年以来，美元兑一篮子货币的汇率在2022年迄今已上涨约 8.4%，创七年来最大年度涨幅。日元、欧元、英镑，几乎所有货币在美元强势面前纷纷下挫。
欧盟本周五下调了对2023年欧盟范围的经济预测，警告欧元区可能在今冬陷入衰退。而通货膨胀在今年年底达到峰值后，将缓慢回落。
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