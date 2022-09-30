 “欧佩克+”宣布减产 白宫表示失望 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.10.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

新闻广角

“欧佩克+”宣布减产 白宫表示失望

拥有23个成员的"欧佩克+"联盟周三在维也纳达成共识，将大幅下调原油产量。白宫称，减产决定"非常短视，令人失望"。

Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)

（德国之声中文网）所谓的"欧佩克+"联盟由13个主要原油出产国和10个非欧佩克成员国组成，其中也包括俄罗斯。

伊朗籍欧佩克理事扎马尼亚（ Amir Hossein Zamaninia）表示，该组织已达成共识，将从11月起每天减产两百万桶。这一举措有可能会导致原油价格上涨。

该组织发表的一份声明中称，采取上述减产措施是"基于当前世界经济和原油市场的不稳定因素"。


沙特原油部长萨拉曼（ Abdulaziz bin Salman）表示，欧佩克是一股"缓冲力量"，其目标是稳定市场。他说，鉴于当前市场上充满各种不确定因素，欧佩克+联盟的意图是要做出前瞻性的举措。

欧佩克+联盟宣布，今年年底欧佩克同非欧佩克成员国的合作关系到期前，他们将会延长这种合作关系。

过去几个月来，由于担心需求减少以及全球经济衰退，国际市场上的原油价格呈现下跌趋势。

俄罗斯发动侵乌战争后，原油价格曾一度飙升至每桶140美元，目前已跌至不足90美元。欧佩克发布减产决定后，对国际油价具有指标意义的北海原油已升至每桶93.43美元。

原油价格一旦上涨，将对莫斯科非常有利。欧盟对俄罗斯原油的进口禁令将于12月开始生效，此外，西方七国集团也计划对俄产原油实施限价措施。

今年七月，美国总统拜登曾呼吁沙特阿拉伯提高原油产量，稍后欧佩克+联盟也确实做出了提升产量的决定。

 

疫情高峰后最大的减产幅度

2020年4月，随着新冠疫情爆发后一系列限行措施的出台，欧佩克+联盟宣布每日减产一千万桶，以防原油价格大幅下跌。而本次公布的减产决定则是2020以来规模最大的。去年开始，"欧佩克+"不断提升原油产量，并一度将产量恢复至疫情前的水准。该组织部分成员国，比如俄罗斯现在就已无力完成欧佩克指定的产量目标，因此新近达成的减产措施恐怕难以全面奏效。

拜登总统对减产“这一短视行为”深表失望。

拜登总统对减产“这一短视行为”深表失望。


 

 

美国批评欧佩克减产决定是"短视行为"

白宫表示，美国总统拜登对"欧佩克+"联盟做出的"短视决定"表示失望。白宫安全顾问苏利文及经济顾问蒂泽（Brian Deese）在一份联合声明中称，世界经济正在努力应对俄罗斯发动侵乌战争而受到的负面影响，而欧佩克+联盟的减产决定将使那些深受高昂油价冲击的国家雪上加霜。

白宫还表示，必要情况下，拜登总统将会下令释放美国的战略原油储备。此外，拜登还会敦促美国国会寻求可能途径，增加美国的原油产量，并减少欧佩克对国际市场的影响力。
 

（法新社，美联社，路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

15.09.2022 NEW YORK, USA - SEPTEMBER 14: United Nations Secretary-General Antonio Guterres speaks during an exclusive interview with Anadolu Agency ahead of UN's 77th session of the General Assembly in New York, United States on September 14, 2022. Lokman Vural Elibol / Anadolu Agency

古特雷斯明确谴责俄罗斯吞并乌克兰领土 30.09.2022

3天前刚举行了争议性公投的乌克兰地区将正式被俄罗斯纳为“新领土”。联合国秘书长古特雷斯罕见明确表态，称莫斯科有关吞并乌克兰领土的决定不具任何法律价值。

The logo of Russia's energy giant Gazprom is pictured at one of its petrol stations in Moscow on May 11, 2022. - Russian gas transiting Ukraine for Europe dropped on May 11 after Kyiv said it was suspending flows along a key route as Moscow pushes its military operation. The move fuels fears that the Kremlin's campaign in its pro-Western neighbour could see gas supplies to Europe via Ukraine cut off at a time when prices have already soared. (Photo by Natalia KOLESNIKOVA / AFP) (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images)

美国、欧盟对俄新一轮能源制裁呼之欲出 29.09.2022

面对俄罗斯旨在升级战争的部分动员令，并惩罚其在乌克兰占领地区“可耻”的公投，美国和欧盟正在酝酿出台新一轮制裁措施。

15.09.2022 President Joe Biden speaks at the 45th Congressional Hispanic Caucus Institute Gala to kick-off the White House's celebration of Hispanic Heritage Month at the Walter Washington Convention Center, Thursday, Sept. 15, 2022, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)

拜登再提美协防台湾 曾警告习近平勿援俄 19.09.2022

美国总统拜登再次公开重申若中国武力犯台，美国会派军队协防。此外，他说自己今年初曾警告习近平，中国若违反对俄制裁，该举动将是个「巨大的错误」。