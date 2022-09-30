“欧佩克+”宣布减产 白宫表示失望

（德国之声中文网）所谓的"欧佩克+"联盟由13个主要原油出产国和10个非欧佩克成员国组成，其中也包括俄罗斯。

伊朗籍欧佩克理事扎马尼亚（ Amir Hossein Zamaninia）表示，该组织已达成共识，将从11月起每天减产两百万桶。这一举措有可能会导致原油价格上涨。

该组织发表的一份声明中称，采取上述减产措施是"基于当前世界经济和原油市场的不稳定因素"。



沙特原油部长萨拉曼（ Abdulaziz bin Salman）表示，欧佩克是一股"缓冲力量"，其目标是稳定市场。他说，鉴于当前市场上充满各种不确定因素，欧佩克+联盟的意图是要做出前瞻性的举措。

欧佩克+联盟宣布，今年年底欧佩克同非欧佩克成员国的合作关系到期前，他们将会延长这种合作关系。

过去几个月来，由于担心需求减少以及全球经济衰退，国际市场上的原油价格呈现下跌趋势。

俄罗斯发动侵乌战争后，原油价格曾一度飙升至每桶140美元，目前已跌至不足90美元。欧佩克发布减产决定后，对国际油价具有指标意义的北海原油已升至每桶93.43美元。

原油价格一旦上涨，将对莫斯科非常有利。欧盟对俄罗斯原油的进口禁令将于12月开始生效，此外，西方七国集团也计划对俄产原油实施限价措施。

今年七月，美国总统拜登曾呼吁沙特阿拉伯提高原油产量，稍后欧佩克+联盟也确实做出了提升产量的决定。

疫情高峰后最大的减产幅度

2020年4月，随着新冠疫情爆发后一系列限行措施的出台，欧佩克+联盟宣布每日减产一千万桶，以防原油价格大幅下跌。而本次公布的减产决定则是2020以来规模最大的。去年开始，"欧佩克+"不断提升原油产量，并一度将产量恢复至疫情前的水准。该组织部分成员国，比如俄罗斯现在就已无力完成欧佩克指定的产量目标，因此新近达成的减产措施恐怕难以全面奏效。





美国批评欧佩克减产决定是"短视行为"

白宫表示，美国总统拜登对"欧佩克+"联盟做出的"短视决定"表示失望。白宫安全顾问苏利文及经济顾问蒂泽（Brian Deese）在一份联合声明中称，世界经济正在努力应对俄罗斯发动侵乌战争而受到的负面影响，而欧佩克+联盟的减产决定将使那些深受高昂油价冲击的国家雪上加霜。

白宫还表示，必要情况下，拜登总统将会下令释放美国的战略原油储备。此外，拜登还会敦促美国国会寻求可能途径，增加美国的原油产量，并减少欧佩克对国际市场的影响力。



（法新社，美联社，路透社）

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