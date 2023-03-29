欧佩克宣布减产 原油价格应声上涨

（德国之声中文网）此前，俄罗斯就已宣布，每天减产50万桶的决定将得以延续。沙特等国不顾美方要求宣布降低原油产量，可能会导致通胀继续恶化，并使加息压力持续增加。由沙特阿拉伯、科威特、伊拉克、阿联酋、阿尔及利亚和阿曼等国做出的减产决定称，从今年五月至今年年底，各国总计将每天减产一百多万桶原油。这是去年十月，欧佩克+决定每天减产两百万桶之后，又一次大规模减产行动。

欧佩克+集团中的主要国家俄罗斯也宣布，该国有关每日减产50万桶决定的有效期将延期至今年年底，并称这是一个负责任的预防性措施。

周一上午，亚洲市场上的原油价格已经飙升了近六个百分点。布伦特原油价格每桶升至84.42美元，西德克萨斯中间基原油则升至每桶80.01美元。沙特阿拉伯官方通讯社援引该国能源部一位官员的话报道称："减产是为了稳定原油市场的一个预防性措施。"

欧佩克国家显然并没有理会美国的呼吁



常驻阿联酋的原油专家奥尔基塔尼（Ibrahim al-Ghitani）对法新社表示，美国硅谷银行破产以及瑞士银行收购瑞士信贷给全球市场造成了不安情绪，而这种不安情绪又引发了原油价格的下滑，上述原油输出国就是在这一背景下做出减产决定的。

他表示，上周每桶布伦特原油的价格一度跌至80美元以下，而这一价格是欧佩克+成员"无法接受的"。他表示，减产后原油价格应当可以升至80美元以上。奥尔基塔尼表示："石油输出国要保持市场的均衡发展，以保障他们今年的财政预算以及今后的经济计划。"



去年十月，欧佩克及其盟友俄罗斯就曾做出了每天减产两百万桶的争议性决定。这是2020年疫情爆发后最大规模的一次减产决定，尽管人们当时普遍担心此举会刺激通胀率继续上述，并增加央行的升息压力。

今年二月，欧佩克曾做出全球原油需求量将会上升的预估，认为单日需求量将增加230万桶，达到平均每天1亿零187万桶的需求量。



海湾原油分析师马利基（ Yesar al-Maleki）表示："持续的高通胀以及经济衰退势头已经令原本的乐观估计被画上了问号。"马利基对法新社说："欧佩克宣布减产是一项预防性措施，以防今年下半年发生原油需求急剧下降的情况。"



各国宣布，沙特阿拉伯将每天减产50万桶，伊拉克21万1千桶，阿联酋14万4千桶，科威特12万8千桶，阿曼4万桶。

美国此前曾呼吁相关国家提高原油产量，理由是各国需求上升以及世界最大原油消费国-中国结束了疫情管控，经济恢复运行。但欧佩克国家显然并没有理会美国的呼吁。

上个月，在美国德克萨斯州休斯顿举行的一次能源会议期间，美国负责经济、能源和环境事务的助理国务卿费尔南德兹（ Jose Fernandez）曾表示："一旦世界经济复苏，原油需求就会增加，我们希望届时供给能够达到均衡。"

周一，由13个欧佩克成员国以及11个非成员国组成的欧佩克+将举行监督委员会部长级视频会议。

去年二月，俄罗斯发动侵乌战争后，国际市场原油价格一度飙升至每桶120美元。美国总统拜登多次呼吁欧佩克+成员国提升产量以稳定价格。去年十月，美国中期大选前夕，欧佩克+宣布减产，为此，拜登曾对长期盟友沙特阿拉伯发出了"后果严重"的警告。

（法新社）

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