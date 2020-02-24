欧亚疫情蔓延 世卫: 未达「大流行」

(德国之声中文网) 2月24日，中国单日新增508例确诊、71例死亡，全国累积确诊病例达到77,658例、累积死亡病例达到2,663例。湖北省单日新增确诊病例为499例，单日新增死亡病例为68例，累积死亡病例为2.563例。

周一(2月24日)，世界卫生组织表示新冠病毒有潜力发展成全球性的流行，呼吁各国做好准备。

世界卫生组织秘书长谭德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)说，目前在中国视察的世卫组织专家小组认为，新冠病毒在1月23日至2月2日之间在达到峰值，之后就稳定下降。研究小组还观察到，在疫情中心武汉市，该病毒的致死率介于2％至4％之间，武汉以外地区则为0.7％。

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然而，谭德塞也警告道，新冠病毒疫情还不符合「大流行」(pandemic)的定义。他说，目前世界各国还没有出现失控的、大规模的死亡病例。他也再次称赞中国用封城有效防止疫情扩散。

联合国健康紧急计划的主持人莱恩(Michael Ryan)说，新冠疫情仍有机会得到控制，但是这个病毒之后会如何演变，现在还很难判断: 「病毒可能会演变成在某个区域传播、或是以在某个季节传播，甚至有可能恶化成国际性的流行病。但是武们现在还无法判断哪一种情况会成真。」

联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)在听取完世界卫生组织的报告之后，敦促各国尽一切努力防止新冠病毒演变成全球危机，乃至对全球健康和世界经济造成严重后果。世界卫生组织先前发出6.75亿美元的募捐呼吁，以为加强国际防疫措施提供三个月的经费。古特雷斯主张由联合国全额负担。

欧亚疫情恶化

中国以外的其他国家陆续出现新冠病毒的群聚传染，疫情逐步恶化。

截至周一晚上，意大利已经有229例确诊、7例死亡。当局宣布将11个城镇实施封城。

四位消息人士告诉路透社，多家控股投资银行包括花旗集团，瑞士信贷和野村控股公司，都已叫停前往意大利的旅行，原因是担心该国北部冠状病毒疫情可能会迅速蔓延至整个欧洲。

消息人士称，花旗告诉前往意大利金融之都米兰或其他北部城市的员工，如果他们正在这些敏感地区进行交易，则推迟出差时间或寻求高层管理人员的批准。

出于对疫情的担忧，欧足联欧洲联赛周一晚上宣布，将来的足球比赛将闭门举行，不会开放球迷现场观赛，周四国际米兰和卢多哥雷茨对战的比赛将是第一个在空旷的球场进行的比赛。

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韩国已经有833例确诊病例，8人死亡。美韩联合军演可能因为疫情而缩小其规模。

在伊朗出现确诊病例之后，新冠病毒也逐步扩散其他中东国家: 周一，阿富汗、巴林、伊拉克、科威特、阿曼都宣布境内出现首名确诊患者。

在伊朗的库姆市（Qom），该国半官方的ILNA新闻社援引一名议员说，在该市已经有50人死于新冠病毒引发的疾病(COVID-19)。该国卫生部门对此予以否认，坚称该国只有12例死亡，整体确诊病例只有64例。两相矛盾的说法引发人们对伊朗政府处理疫情的透明度的质疑。即便死亡人数如官方所说只有12例，伊朗的死亡病例相较起确诊病例的比例还是比中国、韩国等疫情更严重的地方还要高。

联合国健康紧急计划的主持人莱恩(Michael Ryan)说，要谨慎解读致死率的意义。他说伊朗的疫情还处于初期发展阶段，伊朗当局很可能只有观察到症状非常严重的病例。他说，联合国的小组将会在周二抵达伊朗。

张慈/邹宗翰(综合报导)