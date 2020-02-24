 欧亚疫情蔓延 世卫: 未达「大流行」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.02.2020

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时政风云

欧亚疫情蔓延 世卫: 未达「大流行」

新冠病毒已经扩及意大利、韩国、伊朗等30个国家，且都有逐渐传播开来的迹象，但是世界卫生组织在周一表示，疫情还未达到所谓「大流行」的标准。

Iran Coronavirus | Vorsichtsmaßnahmen in Teheran (picture-alliance/dpa/E. Noroozi)

伊朗虽然确诊病例数不多，但是死亡病例却是中国境外最高

(德国之声中文网) 2月24日，中国单日新增508例确诊、71例死亡，全国累积确诊病例达到77,658例、累积死亡病例达到2,663例。湖北省单日新增确诊病例为499例，单日新增死亡病例为68例，累积死亡病例为2.563例。

周一(2月24日)，世界卫生组织表示新冠病毒有潜力发展成全球性的流行，呼吁各国做好准备。

世界卫生组织秘书长谭德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)说，目前在中国视察的世卫组织专家小组认为，新冠病毒在1月23日至2月2日之间在达到峰值，之后就稳定下降。研究小组还观察到，在疫情中心武汉市，该病毒的致死率介于2％至4％之间，武汉以外地区则为0.7％。

延伸阅读: 世卫组织：局面仍严峻 不轻言胜利

然而，谭德塞也警告道，新冠病毒疫情还不符合「大流行」(pandemic)的定义。他说，目前世界各国还没有出现失控的、大规模的死亡病例。他也再次称赞中国用封城有效防止疫情扩散。

联合国健康紧急计划的主持人莱恩(Michael Ryan)说，新冠疫情仍有机会得到控制，但是这个病毒之后会如何演变，现在还很难判断: 「病毒可能会演变成在某个区域传播、或是以在某个季节传播，甚至有可能恶化成国际性的流行病。但是武们现在还无法判断哪一种情况会成真。」

联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)在听取完世界卫生组织的报告之后，敦促各国尽一切努力防止新冠病毒演变成全球危机，乃至对全球健康和世界经济造成严重后果。世界卫生组织先前发出6.75亿美元的募捐呼吁，以为加强国际防疫措施提供三个月的经费。古特雷斯主张由联合国全额负担。

Italien Coronavirus in San Fiorano (Reuters/M. Toniolo)

意大利的城镇－圣菲奥拉诺在封城之后，夜晚街上无人的景象

欧亚疫情恶化

中国以外的其他国家陆续出现新冠病毒的群聚传染，疫情逐步恶化。

截至周一晚上，意大利已经有229例确诊、7例死亡。当局宣布将11个城镇实施封城。

四位消息人士告诉路透社，多家控股投资银行包括花旗集团，瑞士信贷和野村控股公司，都已叫停前往意大利的旅行，原因是担心该国北部冠状病毒疫情可能会迅速蔓延至整个欧洲。

消息人士称，花旗告诉前往意大利金融之都米兰或其他北部城市的员工，如果他们正在这些敏感地区进行交易，则推迟出差时间或寻求高层管理人员的批准。

出于对疫情的担忧，欧足联欧洲联赛周一晚上宣布，将来的足球比赛将闭门举行，不会开放球迷现场观赛，周四国际米兰和卢多哥雷茨对战的比赛将是第一个在空旷的球场进行的比赛。

延伸阅读: 新冠病毒让各国神经紧张 柏林: 疫情已抵达欧洲

韩国已经有833例确诊病例，8人死亡。美韩联合军演可能因为疫情而缩小其规模。

在伊朗出现确诊病例之后，新冠病毒也逐步扩散其他中东国家: 周一，阿富汗、巴林、伊拉克、科威特、阿曼都宣布境内出现首名确诊患者。

在伊朗的库姆市（Qom），该国半官方的ILNA新闻社援引一名议员说，在该市已经有50人死于新冠病毒引发的疾病(COVID-19)。该国卫生部门对此予以否认，坚称该国只有12例死亡，整体确诊病例只有64例。两相矛盾的说法引发人们对伊朗政府处理疫情的透明度的质疑。即便死亡人数如官方所说只有12例，伊朗的死亡病例相较起确诊病例的比例还是比中国、韩国等疫情更严重的地方还要高。

联合国健康紧急计划的主持人莱恩(Michael Ryan)说，要谨慎解读致死率的意义。他说伊朗的疫情还处于初期发展阶段，伊朗当局很可能只有观察到症状非常严重的病例。他说，联合国的小组将会在周二抵达伊朗。

张慈/邹宗翰(综合报导)

  • Drei Carabinierei mit Mundschutz vor einem Ortsausgangsschild (Reuters/G. Mangiapane)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    封锁区需要通行证

    在意大利北部的11个城镇和地区，共有52000名居民被隔离。进出封锁区需要特别许可证。图上是阿达堡（Castiglione D'Adda）郊外的执勤人员。谁若想避开封锁关卡，将面临“刑事处罚”的风险。

  • Leere Außensitze einer Gastronomie in einer menschenleeren Straße (picture-alliance/Zumapress/C. Furlan)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    犹如空城

    在拥有15000居民的科多诺市中心，酒吧和商店鳞次栉比，但是很少有人外出。究竟是何人将病毒带入意大利北部，至今尚不清楚。意大利政府领导人孔特（Giuseppe Conte）说，鉴于新冠肺炎的潜伏周期，隔离将持续两周。

  • Eine Person wird von zwei weiteren Personen in Schutzkleidung zu einem Krankenwagen geführt (picture-alliance/Photoshot)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    疫情发展迅速

    截至上周三（2月19日），意大利还只有3起感染案例。上周四，一名38岁重病患者在科多诺（Codogno）的一家医院被确诊感染了新冠病毒，随后在他的周围有越来越多的人被确认感染了这种病毒。其父母也受到隔离监护。但是，该患者并非“零号病人”。到了周日（2月23日），该地区便有130多人被感染，其中3人死亡。

  • Gut 30 Personen warten mit leeren Einkaufswagen in einer Reihe (Reuters/G. Mangiapane)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    囤积储备粮

    被封城的卡萨尔普斯泰伦格镇（Casalpusterlengo）居民，在一家超市前排起了长队。顾客只能分批进入店内，每一次40人。一位超市员工安抚顾客说：“人人都有机会购物，我们分批放人只是想避免混乱，以便为大家提供足够的保护。”然而，并非所有客户都能对此表示了解。

  • Ein handgeschriebener Zettel hängt an einer Eingangstür zu einer Apotheke (picture-alliance/Zumapress/M. Alpozzi)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    口罩、消毒液销售一空

    在意大利北部附近的大城市，人们也越来越担心感染病毒。在都灵这家药店的玻璃门上，张贴着消毒液和口罩告罄的通知。普通医用口罩的防病毒作用有限，而且要定期更换。

  • Zwei Personen mit dekorativen Gesichtsmasken sowie Atemschutzmasken (Reuters/M. Silvestri)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    口罩加面罩

    虽然他们带着面具，但是几乎仍可以看到他们的失望。著名的威尼斯狂欢节被中止，因此额外的防护口罩变得多余。 威尼斯狂欢节已有数百年的历史，每年都吸引着众多游客。 艳丽的服装和富有想象力的面具在国际上享有盛名。 通常，威尼斯狂欢节会持续庆祝到星期二之前结束。

  • Drei Personen mit einem Karton voller Gesichtsmasken vor dem Schriftzug Armani (Reuters/A. Garofalo)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    疫情当前走秀照旧

    米兰距离受灾最严重的科多诺仅60公里。从上周二（2月18日）开始，著名的米兰时装周拉开帷幕。考虑到新冠病毒的传播，最新时装款式选择在一个空荡荡的剧院大厅展示，表演秀被上传到互联网。工作人员都配备了口罩。其他时装表演则按计划进行。

  • Ein Fußballfan in einem Trikot vor einem geschlossenen Stadion (Reuters/D. Mascolo)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    体育场关闭

    虽然时装公司可以自行决定是否继续举行时装秀，但至少在3月1日之前，伦巴第和威尼托地区的所有体育赛事都被暂停，国际米兰对桑普多利亚的甲级足球赛也受到影响。意大利当局希望进一步遏制该病毒的传播。


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德国专家：疫情无法抑制

意大利的新冠病毒感染者数量暴增之后，欧洲的防疫形势骤然紧张。而在欧洲之外，中国、韩国、日本的局势紧张依旧，伊朗的疫情也在迅速蔓延。德国专家担心，事到如今，已经无法有效遏制疫情。 (23.02.2020)  

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

现在意大利也采取了“武汉式”的封城模式。因为新冠病毒感染人数近日迅速增加，该国北部多个地区实施封锁隔离。对疫情进一步传播的担忧加剧。 (24.02.2020)  

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