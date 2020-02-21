欧亚新冠病例暴增 习近平称防疫有效

(德国之声中文网) 截至2月23日24时，中国累计报告确诊病例77150例，累计死亡病例2592例。中国单日新增确诊409例，死亡150例。湖北新增确诊病例398例，新增死亡病例149例，累计确诊病例64287例，累计死亡病例2495例。

2月23日，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议在北京召开。中国国家主席习近平称: 「当前疫情形势依旧严峻复杂，防控正主在最吃劲的关键阶段。各级党委和政府要坚定必胜信念，咬紧牙关，继续毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作。」

习近平也请各级党委和政府要有序恢复生产生活秩序，努力实现今年经济社会发展目标任务。

习近平强调，这次新冠肺炎疫情是新中国成立以来发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发性公共卫生事件。但他认为目前疫情防控形势向好的态势正在拓展: 「实践证明，党中央对疫情形势的判断是准确的，各项工作部署是及时的，采取的举措是有力有效的。防控工作取得的成效，再次彰显了中国共产党领导的中国特色社会主义制度的显著优势。」

习近平针对防控工作提出7点要求。他第一重点放在湖北、武汉的防疫工作，第二强调北京的疫情防控。之后又提及各产业，包括调配医疗力量和物资、加快疫苗研发、扩大国际合作、做好党中央重大决策的宣传解读、观察并维持社会稳定。

习近平提到，虽然疫情不可避免对经济社会造成冲击，但是疫情的冲击是短期的、总体上的可控的。习近平也提到要用8点要求有序复工复产。第一是落实分区分级复工复产，疫情风险低的地区要尽力将防控策略调整到外防输入上来，循序渐进的复工妇产，但疫情严重的地区继续集中精力全力防控。他也要求加大宏观政策调节力度、强化就业举措、抓紧春季农业生产、切实保障基本民生、稳住外资基本盘等。

伊朗是中国境外新冠病毒患者死亡率最高的地区

新冠病毒进军中东

周日，伊朗已有43起确诊新冠病例，8人死亡。该国死亡病例是中国境外最高。伊朗在周日一天当中新增了15名确诊病例。伊朗当局宣布，全国14个省的中小学、大学等教育机构将进行「预防性停课」。并在将来一周之内暂停举办艺术活动与电影放映会。

与伊朗接壤的土耳其、巴基斯坦、阿富汗和亚美尼亚相继宣布关闭和伊朗接壤的边界，当中还有三个国家对航班实施了管制。

黎巴嫩出现了第一名确诊病例。该名45岁妇女曾经到伊朗圣城库姆旅游。以色列政府要求将近200名与韩国患病旅客接触过的学生在家隔离。

专家担忧疫情突破防线

苏格兰爱丁堡大学的国际公共卫生教授、也是全球卫生治理计划的在爱丁堡大学的主持人席德哈(Devi Sridhar)说: 「新冠病毒的发展方向已经在过去48小时当中出现了显著的改变。」她认为，世界卫生组织及其会员国现在需要将政策方向从「预防」转换到「控制」，也就是要最小化人传人的负面影响。

周日(2月23日)，日本、韩国、意大利、伊朗的疫情都加速恶化。

日本本土累计感染新冠病毒者为136人，死亡1人。而钻石公主号遊客中的确诊病患人数到达691人。当中有一名60岁妇人19日下船后乘公交返家，结果21日发烧，紧急送医后确诊。22日厚生劳动省记者会上，厚生劳动省大臣加藤胜信坦诚，有23人在14天隔离期之间都没有再实施新冠病毒检测，就被获准下船。他在记者会上表示「会深刻反省这次错误，防止类似案件再次发生。」并强调正在对这些人进行追踪检测。

韩联社报导，截至24日上午九点，韩国较23日下午4点新增病例161例，累计确诊增至763例，死亡病例增至7例。当天确诊的161人当中有129人与新天地大邱教会有关。周日，韩国将新冠病毒疫情预警级别上调到了最高级。

意大利目前是欧洲新冠疫情最严重的国家，截稿时，病例总数到152例，3人病逝，众多密切接触者也被隔离。十多个城镇已经实施管制，禁止任何集会，就连威尼斯最著名的狂欢节也因为威尼斯出现确诊病例被迫提早结束。意甲联赛也推迟了两场比赛。

张慈/邹宗翰(综合报导)