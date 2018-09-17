 “欧亚互联”—欧盟新提案 应对“一带一路”？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.09.2018

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时政风云

“欧亚互联”—欧盟新提案 应对“一带一路”？

欧盟专员莫盖里尼提出在交通、数字化、能源等方面，推进“欧亚互联”的战略。她否认这是回应中国的“一带一路”，但强调“欧洲方式”将格外重视规则、可持续性，并保障各方机会均等、当地社区受益。

Symbolbild Handelsbeziehungen EU - China (Imago/C. Ohde)

欧盟采取新战略应对中国“一带一路”？

（德国之声中文网）欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼（Federica Mogherini）9月19日公布一份提案，题为"连接欧亚--一项欧盟战略的基本组成内容"（Connecting Europe and Asia-Building blocks for an EU Strategy）。

强调"欧洲方式"

莫盖里尼在新闻发布会上介绍该提案的初衷说，欧洲人很幸运地生活在一个高度互联的环境中：欧盟内部市场、人员自由流动、资格的互相认证、能源联盟、互联网的流量互通。这些都为欧盟的公民、商业、投资者创造更好的环境。

莫盖里尼说，这是通过"欧洲方式"（the European way）实现的。而她所提出的主要面向亚洲的提案，正是要以"欧洲方式"推进互联。

莫盖里尼表示，"欧亚互联"有三个原则：一是可持续性，二是多样性，三是遵守规则。她介绍说，在具体推进时，将涵盖交通、数字化、能源等多个方面。

莫盖里尼说，之所以面对亚洲，是因为亚洲对基础设施有最大的需求，同时也有最高的经济增长预期。

她表示，欧洲与亚洲将建立和扩展在交通、数字化、能源方面的网络连接，同时也推动人员交流。这也包括与中国、东南亚联盟等国家和组织加强伙伴关系。

莫盖里尼强调，在推动"欧亚互联"的过程中，必须有共同的标准和原则，为此，欧盟将与国际原子能机构、世贸组织等协商。欧盟也将审视这些项目的融资问题，扩大融资金额。

Europa Federica Mogherini (imago/Belga/T. Roge)

欧盟外交与安全政策高级专员莫盖里尼

布鲁塞尔"欧亚峰会"重点谈

在即将于10月18-19日在布鲁塞尔举行的亚洲-欧洲峰会上，该提议将是核心议题之一。莫盖里尼表示，过去数月，她已与中国、印度等亚洲国家就该战略进行了磋商。

莫盖里尼称，在磋商中可能存在分歧，特别在国际规则方面。欧盟重视各参与方机会均等、当地社区从项目中获益。她说，特别在与中亚国家的讨论中，这成为重要的一部分内容。

莫盖里尼称，欧盟的项目也将旨在创造就业岗位、促进当地社区的经济和福利。

强调不是回应他国战略

在问及这是否是对中国2013年提出的"一带一路"倡议的回应时，莫盖里尼予以否认。

她表示，这可被视为欧盟"经济外交"的一部分，以支持欧盟方面在世界其它地方的投资与经济活动。

莫盖里尼说，特别在中亚地区，她看到不但有对经济投资的需求，更有对投资的质量标准的需要。这些国家不但需要廉价、可支付得起的基础设施，也需要能经得起时间考验、符合欧洲质量标准的项目。她也特别强调说，所有亚洲伙伴对于欧洲的互联模式都有很大的兴趣。

 

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