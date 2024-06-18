欧中贸易摩擦继续 中国为何选择猪肉产品来报复？

中国宣布对从欧盟进口的猪肉及副产品启动反倾销调查。分析认为，这一举动似主要针对西班牙、荷兰和丹麦，作为对欧盟向中国电动汽车征收惩罚性关税的回应。

（德国之声中文网）中国商务部周一（6月17日）公布的调查主要针对供人食用的猪肉，包括鲜肉、冷冻肉以及猪内脏等。调查自当日启动。

中国商务部称，此一步骤是应中国畜牧业协会6月6日提交的反倾销调查申请展开的。

欧委会6月12日宣布将会自7月向从中国进口的电动汽车征收最高38.1%的反补贴关税后，全球食品企业对中国可能采取的报复性关税高度关注。

西班牙、丹麦猪肉行业协会作出回应

西班牙是对中国最大的猪肉供应国，其猪业联盟Interporc表示，将会全力配合中国有关部门的调查。该组织在一份声明中说，相信一年的调查期限让"欧盟和中国有很多时间来达成一致"。

在调查期间，欧盟猪肉生产商应能照常向中国出口。中国商务部称，调查将在一年后即2025年6月17日完成，如有必要可延长六个月。

游说组织丹麦农业与食品委员会周一警告说，如中国采取限制措施，该国猪肉产业可能遭受严重打击。

分析认为，如果北京限制从欧盟的进口，可能会促使南美、美国和俄罗斯在中国猪肉市场份额增加。

中国官媒《环球时报》上月末最早报道说，中国企业计划向有关部门提交申请，对一些欧洲猪肉产品启动反倾销调查。报道引述不明确身份的"行业内部人士"。而在6月8日，该报再次报道说，官方收到请求调查从欧洲进口的乳制品。

中国有关部门此前透过国家媒体的评论以及对工业界人士的采访暗示可能的报复性措施。

有分析认为，西班牙、荷兰、丹麦是受冲击最大的欧盟猪肉出口国，而受益的则可能是南美、美国和俄罗斯的猪肉出口业 图像来源: Cris Faga/ZUMAPRESS.com/picture alliance

欧委会：不感到忧虑

欧委会方面称，对中国此次调查并不感到忧虑。一名发言人表示，欧盟农业补贴严格依照世贸组织要求，欧委会将密切关注调查，如有必要会予以干预，以确保中方的调查符合世贸组织规则。

据海关数据，2023年，中国进口猪肉总价值约60亿美元，欧盟占其中一半以上，而单单西班牙就占到其中约四分之一。

排名第二和第三的则是荷兰和丹麦，去年向中国出口猪肉制品价值分别为6.2亿美元和5.5亿美元。

本月早些时候，欧委会宣布对中国电动汽车反补贴调查结果前夕，中国商务部长汪文涛访问西班牙，与该国官员会晤。

（路透社、美联社）

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