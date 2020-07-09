欧中贸协达成在即　欧盟吁释放维权人士

在欧盟与中国有望在年底前签订投资协议之际，欧盟呼吁中国释放被关押的维权人士，强调中国法律明定被告有权取得公平审判。
(德国之声中文网) 欧盟周一 （12月21日）呼吁中国释放被关押的律师李昱函和其他维权人士。
2015年7月9日「709维权律师大抓捕」发生后，李昱函一直以辩护律师的身份积极为这些维权律师辩护和维权，但她在2017年10月9日因涉嫌「寻衅滋事」被拘留。
欧盟外交政策负责人博雷利 (Josep Borrell)的发言人在一份声明中说：「可信的消息来源表明，李女士在被拘留期间受到了酷刑和虐待，她没有得到足够的医疗援助...在被拘留期间，健康状况严重恶化。」
欧盟呼吁中国维护国际人权法和中国的《刑事诉讼法》，强调《刑事诉讼法》规定被告有权得到自己选择的律师协助，有权得到公正的审判和正当的程序，不得无故拖延。
欧盟也说：「欧盟期望中国确保充分尊重法治，建立公平审判保障，并彻底调查所有报告的任意拘留、虐待和折磨人权捍卫者及其家属的案件。」
声明最后要求立即释放李昱函，以及其他维权律师和活动人士，包括余文生、黄琦、戈觉平、秦永敏、高智晟、伊力哈木·土赫提、札西文色、和刘飞跃。
尽管欧洲对中国的人权记录，特别是中国在香港的打压和对待维吾尔族人的做法表示严重关切，但有关投资协议的谈判仍取得了进展。12月12日，欧洲中国商会在北京谈到协议进展时表示「非常有望在未来几天内达成一项政治协议」。历经了七年的谈判，中国与欧盟这两个经济强权渴望在年底前达成协议，降低欧盟企业进入中国市场的障碍。
邹宗翰/张慈 (法新社等)
© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。