 欧中贸协达成在即　欧盟吁释放维权人士 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.12.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

欧中贸协达成在即　欧盟吁释放维权人士

在欧盟与中国有望在年底前签订投资协议之际，欧盟呼吁中国释放被关押的维权人士，强调中国法律明定被告有权取得公平审判。

  • China Wang Quanzhang (picture-alliance/AP Photo/Vincent Yu)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    王全璋——“709案最后一人”

    2018年圣诞期间，被关押三年半的王全璋首次在天津第二中级人民法院受审。中国政府派出20多名警力封锁法院，并阻挡王全璋亲友前往听审。家住北京的王全璋妻子李文足也被禁止前往天津。在“709”系列案中，王全璋是最后一位在押待审的人。

  • Poster von der Dokumentation 709 People

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    “709”系列案

    “709”事件源于2015年5月，一名上访人士于黑龙江被民警开枪击毙，20多名声援的维权人士及律师先后被警方拘留，引发逾600名维权律师联署声援，中国政府遂于同年7月9日开始以该联署名单，大规模抓捕维权律师及维权人士。图为“709大抓捕” 系列纪录片宣传海报。

  • China Fengrui law firm in Peking (picture alliance/AP Photo/M. Schiefelbein)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    锋锐律师事务所

    中国政府在各地抓捕、约谈、控制了多名维权律师和公民社会活动人士。北京锋锐律师事务所首当其冲，被官媒新华社称为“重大犯罪团伙”，该律所的王宇、周世锋、王全璋及该所实习律师李姝云等多人都被以“颠覆国家政权罪”逮捕。

  • China Wang Yu Menschenrechtsanwältin (picture alliance/Kyodo)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    王宇“电视认罪”

    女律师王宇2016年因“涉嫌颠覆国家政权”罪名被批捕，同年获准取保候审。她曾代理曹顺利案、维吾尔学者伊力哈木案，以及为法轮功学员辩护。2016年，王宇在媒体上“认罪”，她感谢警方“保障各项权利”，认为自己过去言行犯错乃至犯罪。她还揭发同时被当局拘押的人权律师周世锋“炒作维权事件，抹黑中国”。王宇还表示不接受“特拉里奥国际人权奖”，该奖评审委员会在一份声明中说：“中国当局强迫王宇放弃这个奖项……来换得所谓的自由。”

  • China Zhou Shifeng vor Gericht in Tianjin (picture alliance/AP Photo)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    周世锋 “颠覆国家政权罪”

    维权律师周世锋是2015年被捕的律师之一。他是中国知名的维权律师，曾代理过三鹿毒奶粉案、老作家铁流被控“非法经营罪”案、德国《时代周报》驻京记者助理张淼被控案等。2016年8月，天津市第二中级人民法院一审宣判，周世锋犯颠覆国家政权罪，判处有期徒刑7年，剥夺政治权利5年。

  • China Jiang Tianyong (Getty Images/AFP/M. Ralston)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    江天勇被判两年监禁

    中国“709”系列案、知名人权律师江天勇因“煽颠罪”被判两年监禁。江天勇案受到德方的特别关注。这位律师2015年曾在北京会见过默克尔总理，一年后，他又与时任德国联邦副总理、经济部长加布里尔见了面，他向两位德国政治家讲述了中国严峻的人权状况。在会晤加布里尔3周后，江天勇就被逮捕。图为江天勇2012年5月就陈光诚事件接受外媒采访。

  • Xie Yan-Yi (privat)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    谢燕益 在监控下生活

    北京维权律师谢燕益是“709大抓捕”中被捕者之一，他2015年7月起被关押一年半后获准保释，直到今年初正式解除保释。 虽然刑事案子结束，但却不代表真正的“恢复自由身”。跟大部分维权律师一样，回家后在24小时监控下生活。谢燕益的律师执照也被注销，接受德国之声采访时他透露，家中三个2岁到13岁的孩子今年被拒绝办理护照，理由是“危害国家安全”。

  • China Aktivist Wu Gan (picture alliance/AP Photo/Anonymous)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    709案最重量刑

    网名为“超级低俗屠夫”的维权人士吴淦去年圣诞期间以“颠覆国家政权罪”被判8年。“709”系列案中，有多人被中国官方以“颠覆国家政权”或“煽动颠覆国家政权”判刑。到目前为止，吴淦被判八年的结果是所有“709大抓捕”受害者中量刑最重的一例。

  • China Gefängnis Beijing No.1 Detention Center (picture-alliance/dpa)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    “他看上去老了20多岁”

    去年，中国数名知名维权律师的妻子在美国出席国会听证会，律师谢阳和江天勇的妻子都出现在听证会的现场。李和平妻子王峭岭透过视频透露了丈夫的情况，她说自己的丈夫在被捕22个月后现返回家中，他看上去老了20多岁，"遭受了非常残忍和痛苦的折磨。"曾为法轮功学员做无罪辩护的维权律师李和平，去年4月底因“颠覆国家政权”罪名被判三年监禁，缓刑四年执行。

  • China Wen Dong-Hai (privat)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    辩护人也受到牵连

    被迫失去执业资格的不只709被捕者，还有他们的辩护律师。文东海（见图）是“709”系列案中王宇的代表律师，今年5月遭湖南司法当局吊销执照，罪证是他代理法轮功案件的辩护词。维权律师余文生今年一月初也被捕，其被控罪名先是"妨碍公务罪"，之后更改为“颠覆煽动国家政权”。他曾为王全璋辩护。默克尔今年5月访华时曾与余文生的太太会面，表示声援。

  • Protest China Peking Frauen rasieren sich aus Protest ihre Haare ab (DW/L. Wenzu)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    709案律师妻子集体剃发抗议

    "709律师"家属，近年来也因频繁向当局施压，而屡屡遭到当局的软禁等打压措施。本月中旬，王全璋律师的妻子李文足、谢燕益的妻子原珊珊、李和平的妻子王峭岭和翟岩民的妻子刘二敏4名“709律师”妻子，在北京一处公园内公开剃光了所有头发，抗议中国司法当局“非法办案”。她们在公开剃发之后，还一同前往最高人民法院，在门口呼喊“我可以无发，你不能无法”的口号。

    作者: 德国之声 中文网


  • China Wang Quanzhang (picture-alliance/AP Photo/Vincent Yu)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    王全璋——“709案最后一人”

    2018年圣诞期间，被关押三年半的王全璋首次在天津第二中级人民法院受审。中国政府派出20多名警力封锁法院，并阻挡王全璋亲友前往听审。家住北京的王全璋妻子李文足也被禁止前往天津。在“709”系列案中，王全璋是最后一位在押待审的人。

  • Poster von der Dokumentation 709 People

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    “709”系列案

    “709”事件源于2015年5月，一名上访人士于黑龙江被民警开枪击毙，20多名声援的维权人士及律师先后被警方拘留，引发逾600名维权律师联署声援，中国政府遂于同年7月9日开始以该联署名单，大规模抓捕维权律师及维权人士。图为“709大抓捕” 系列纪录片宣传海报。

  • China Fengrui law firm in Peking (picture alliance/AP Photo/M. Schiefelbein)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    锋锐律师事务所

    中国政府在各地抓捕、约谈、控制了多名维权律师和公民社会活动人士。北京锋锐律师事务所首当其冲，被官媒新华社称为“重大犯罪团伙”，该律所的王宇、周世锋、王全璋及该所实习律师李姝云等多人都被以“颠覆国家政权罪”逮捕。

  • China Wang Yu Menschenrechtsanwältin (picture alliance/Kyodo)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    王宇“电视认罪”

    女律师王宇2016年因“涉嫌颠覆国家政权”罪名被批捕，同年获准取保候审。她曾代理曹顺利案、维吾尔学者伊力哈木案，以及为法轮功学员辩护。2016年，王宇在媒体上“认罪”，她感谢警方“保障各项权利”，认为自己过去言行犯错乃至犯罪。她还揭发同时被当局拘押的人权律师周世锋“炒作维权事件，抹黑中国”。王宇还表示不接受“特拉里奥国际人权奖”，该奖评审委员会在一份声明中说：“中国当局强迫王宇放弃这个奖项……来换得所谓的自由。”

  • China Zhou Shifeng vor Gericht in Tianjin (picture alliance/AP Photo)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    周世锋 “颠覆国家政权罪”

    维权律师周世锋是2015年被捕的律师之一。他是中国知名的维权律师，曾代理过三鹿毒奶粉案、老作家铁流被控“非法经营罪”案、德国《时代周报》驻京记者助理张淼被控案等。2016年8月，天津市第二中级人民法院一审宣判，周世锋犯颠覆国家政权罪，判处有期徒刑7年，剥夺政治权利5年。

  • China Jiang Tianyong (Getty Images/AFP/M. Ralston)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    江天勇被判两年监禁

    中国“709”系列案、知名人权律师江天勇因“煽颠罪”被判两年监禁。江天勇案受到德方的特别关注。这位律师2015年曾在北京会见过默克尔总理，一年后，他又与时任德国联邦副总理、经济部长加布里尔见了面，他向两位德国政治家讲述了中国严峻的人权状况。在会晤加布里尔3周后，江天勇就被逮捕。图为江天勇2012年5月就陈光诚事件接受外媒采访。

  • Xie Yan-Yi (privat)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    谢燕益 在监控下生活

    北京维权律师谢燕益是“709大抓捕”中被捕者之一，他2015年7月起被关押一年半后获准保释，直到今年初正式解除保释。 虽然刑事案子结束，但却不代表真正的“恢复自由身”。跟大部分维权律师一样，回家后在24小时监控下生活。谢燕益的律师执照也被注销，接受德国之声采访时他透露，家中三个2岁到13岁的孩子今年被拒绝办理护照，理由是“危害国家安全”。

  • China Aktivist Wu Gan (picture alliance/AP Photo/Anonymous)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    709案最重量刑

    网名为“超级低俗屠夫”的维权人士吴淦去年圣诞期间以“颠覆国家政权罪”被判8年。“709”系列案中，有多人被中国官方以“颠覆国家政权”或“煽动颠覆国家政权”判刑。到目前为止，吴淦被判八年的结果是所有“709大抓捕”受害者中量刑最重的一例。

  • China Gefängnis Beijing No.1 Detention Center (picture-alliance/dpa)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    “他看上去老了20多岁”

    去年，中国数名知名维权律师的妻子在美国出席国会听证会，律师谢阳和江天勇的妻子都出现在听证会的现场。李和平妻子王峭岭透过视频透露了丈夫的情况，她说自己的丈夫在被捕22个月后现返回家中，他看上去老了20多岁，"遭受了非常残忍和痛苦的折磨。"曾为法轮功学员做无罪辩护的维权律师李和平，去年4月底因“颠覆国家政权”罪名被判三年监禁，缓刑四年执行。

  • China Wen Dong-Hai (privat)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    辩护人也受到牵连

    被迫失去执业资格的不只709被捕者，还有他们的辩护律师。文东海（见图）是“709”系列案中王宇的代表律师，今年5月遭湖南司法当局吊销执照，罪证是他代理法轮功案件的辩护词。维权律师余文生今年一月初也被捕，其被控罪名先是"妨碍公务罪"，之后更改为“颠覆煽动国家政权”。他曾为王全璋辩护。默克尔今年5月访华时曾与余文生的太太会面，表示声援。

  • Protest China Peking Frauen rasieren sich aus Protest ihre Haare ab (DW/L. Wenzu)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    709案律师妻子集体剃发抗议

    "709律师"家属，近年来也因频繁向当局施压，而屡屡遭到当局的软禁等打压措施。本月中旬，王全璋律师的妻子李文足、谢燕益的妻子原珊珊、李和平的妻子王峭岭和翟岩民的妻子刘二敏4名“709律师”妻子，在北京一处公园内公开剃光了所有头发，抗议中国司法当局“非法办案”。她们在公开剃发之后，还一同前往最高人民法院，在门口呼喊“我可以无发，你不能无法”的口号。

    作者: 德国之声 中文网


DW.COM

黄琦是习近平上台以来受到最严厉判决的中国异议人士，他被关押4年後首次获准与高龄87岁的母亲蒲文清视频见面，据悉他目前营养不良。

曾创立中国民主党和人权监察组织的秦永敏，涉嫌颠覆国家政权判入狱13年。这次判刑就在刘霞离开中国后一天发生，国际社会再次呼吁关注中国人权状况。

据中国知名维权律师高智晟的妻子耿和称，高智晟为维权人士郭飞雄撰文发声后，至今失联。美联社猜测，高智晟可能再次受到当局惩罚。

继魏京生和胡佳后，致力于维汉民族对话的学者伊力哈木‧土赫提获颁今年的萨哈罗夫思想自由奖，成为第3位获得这个欧盟最重要人权奖的中国人。这位维族学者目前依旧身陷囹圄。

中国人权活动人士吴淦和谢阳近日分别被当局定罪，吴淦更被判八年重刑。虽然中国政府选择在圣诞假期做出宣判，西方政府依然做出反应。德美分别对北京提出尖锐批评。与此同时，一份据信出自吴淦本人的声明公诸于世。

维权律师王全璋和「民生观察网」创办人刘飞跃两人案件在农曆年前宣判。据说是因为此时春运火车票一票难求，外地关注者不容易到场声援。

长期以来，欧盟一直要求在中国获得更多的市场准入。为此与北京的拉锯战已进入最后阶段。如果欧盟和中国现在相互拉近距离，美国总统拜登会如何面对呢？

(德国之声中文网) 欧盟周一 （12月21日）呼吁中国释放被关押的律师李昱函和其他维权人士。

2015年7月9日「709维权律师大抓捕」发生后，李昱函一直以辩护律师的身份积极为这些维权律师辩护和维权，但她在2017年10月9日因涉嫌「寻衅滋事」被拘留。

欧盟外交政策负责人博雷利 (Josep Borrell)的发言人在一份声明中说：「可信的消息来源表明，李女士在被拘留期间受到了酷刑和虐待，她没有得到足够的医疗援助...在被拘留期间，健康状况严重恶化。」

欧盟呼吁中国维护国际人权法和中国的《刑事诉讼法》，强调《刑事诉讼法》规定被告有权得到自己选择的律师协助，有权得到公正的审判和正当的程序，不得无故拖延。

欧盟也说：「欧盟期望中国确保充分尊重法治，建立公平审判保障，并彻底调查所有报告的任意拘留、虐待和折磨人权捍卫者及其家属的案件。」

声明最后要求立即释放李昱函，以及其他维权律师和活动人士，包括余文生、黄琦、戈觉平、秦永敏、高智晟、伊力哈木·土赫提、札西文色、和刘飞跃。

尽管欧洲对中国的人权记录，特别是中国在香港的打压和对待维吾尔族人的做法表示严重关切，但有关投资协议的谈判仍取得了进展。12月12日，欧洲中国商会在北京谈到协议进展时表示「非常有望在未来几天内达成一项政治协议」。历经了七年的谈判，中国与欧盟这两个经济强权渴望在年底前达成协议，降低欧盟企业进入中国市场的障碍。

邹宗翰/张慈 (法新社等)

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Symbolbild Europa China

欧盟要求中国释放人权律师 09.07.2020

本周三，欧盟官方就中国“709大抓捕”五周年进行了表态，要求中方立刻无条件释放五年前被捕的律师与维权人士，并且强调将继续批评中国的人权状况。

China Bürgerrechtler Xu Zhiyong

许志永遭正式逮捕 丁家喜命运未卜 22.06.2020

中国政府去年12月26日对多名维权人士展开抓捕，而上周末传出二月於广东被逮捕的民主运动人士许志永今已正式遭逮捕，另外有五名人员被取保获释。但被指定居所监视居住的丁家喜律师却仍毫无下文，家属向德国之声表达强烈担忧。

Wang Quanzhang Prozess Protest Menschenrechtsanwalt Prozess

709事件四周年 德国政府表示担忧 09.07.2019

四年前的7月9日，300余名律师、律所工作人员、维权人士及其家属被拘押、审讯或软禁。德国政府表示“忧心至今”。同时，王全璋等律师的状况尤其令人担忧。

广告

媒体看中国

75. Sitzung UN-Generalversammlung | Rede Xi

德语媒体：中国走向世界经济的宝座

德国《焦点》杂志文章认为，在《区域全面经济伙伴关系协定》的推动和新冠危机的影响下，中国成为世界经济头号强国已无法阻挡。德国电视一台每日新闻关注了世卫专家棘手的赴华寻找新冠源头之行。  