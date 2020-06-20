欧中视频峰会成果寥寥 触及香港议题

(德国之声中文网) 本周一(6月22日)，中国国家主席习近平、国务院总理李克强与欧盟委员会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)、欧洲理事会主席米歇尔(Charles Michel)举行了视讯会议。米歇尔在会后的新闻发布会上说，双方进行了"实质性、开放的对话"，讨论了当前疫情、欧中经贸关系、香港等多个话题。米歇尔透露，会议上欧方就港版国安法向中方表达了"深切担忧"，要求中方切实保障香港的自由与自治。

冯德莱恩则说，双方在贸易、环境、人权等议题上"亟需前进的机会"。她强调，人权话题对于欧盟是"不可妥协的话题"，因此她明确对习近平表示：一旦港版国安法通过，将会对香港有"非常负面的后果"。在贸易问题上，欧方向中方强调了公平市场准入、杜绝强制技术转让、阻止产能过剩等问题的重要性。"但是，我们没有按照去年的计划，在贸易谈判方面取得进展。"她希望能够在今年夏天取得一定进展，从而让投资协议依然有望在年底前签署。

此外，网络安全议题、气候保护议题、世贸组织改革议题也有所提及。

据中国央视报道，李克强在会上表示，中欧"互为全面战略伙伴，双方合作远大于竞争，共识远多于分歧。"冯德莱恩则说，"疫情对各国带来冲击，但欧中合作的意愿并没有减弱；欧方愿同中方加强经济复苏合作，共同维护产业链供应链安全，进一步扩大市场开放，深化在世贸组织改革、气候变化问题上的合作，共同维护多边主义和自由贸易。"

欧中"死结"如何解？

在会议开始前，一名不愿具名的欧盟高官对法新社表示，本次"远程峰会"上，双方领导人不会发表任何联合声明。这名高官指出，包括欧中投资协议在内，欧中之间目前的几个"死结"难以解开，需要双方的高层领导为对话输入新的动力。

中国驻欧盟使团团长张明在6月21日接受新华社采访时说，"中国和欧盟的经济总量之和占全球的三分之一，世界正期待我们以开放合作的姿态引领全球经济走向复苏。"他还向欧洲喊话："在对外开放问题上，方向比速度更为重要，希望欧方继续坚持多边主义、市场经济和开放合作的正确方向。"婉转地批评了欧盟方面正酝酿立法限制中资收购欧洲企业。张明还注意到了欧盟高官近期提出中国为"体制性竞争对手"，他说："中欧互动应该是双赢的正循环，而不是你输我赢的淘汰赛。中欧关系互利共赢的本质没有变，中欧之间不存在根本性冲突。"

就在几天前，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利(Josep Borrell i Fontelles)在与美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)通话时提议，欧美之间应该展开对话，就共同抗击北京形成统一阵线。但是博雷利同时又强调，欧盟必须贯彻自己的利益，不能唯美国马首是瞻。

投资协议谈判进展缓慢

6月初，德国联邦政府宣布，欧中双方同意推迟原定于今年9月在莱比锡举行的欧中峰会，理由是考虑到"全球疫情的总体形势"。路透社则指出，真实原因可能是欧方对欧中投资协议的谈判进展很不满意。双方争执的焦点在于，欧盟坚持中国应扩大开放市场，希望对方做出国有企业不扭曲正常竞争的许诺。欧盟多年来一直批评中国在竞争中使用不正当手段，新冠疫情发生之后更是频频警告称，中国有可能趁经济疲软期间大肆收购欧洲企业。欧方认为签署投资协议将是摆脱这一困境的有效途径。有消息称，柏林方面仍在争取今年年底前，即德国结束欧盟理事会轮值主席国任期之前仍能举行欧盟峰会、完成欧中投资协议签署。

目前，欧中之间除了陷入僵局的欧中投资协议谈判，还有一系列棘手的难题，其中包括新疆、西藏的人权状况、香港的自治权利日益受限等。不过，欧盟对此类问题的回应始终停留在口头谴责的层面上。尽管欧洲议会通过了要求对中国采取更强硬姿态的决议，但是对行政机构欧盟委员会并无实际约束力。

外界估计，即便欧盟有意就中国人权问题出台制裁措施，也会因内部的不团结而宣告流产。不少欧盟成员国都与中国有着紧密的经贸联系，近年来接受了大量来自中国的投资项目。

文山/石涛/(德新社、法新社、路透社等)