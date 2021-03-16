欧中相互制裁 欧议员警告投资协议堪忧

（德国之声中文网）针对北京22日制裁欧盟议员和议会人权小组委员会反击，多位欧盟官员表示「不可接受」。

欧盟安全与外交高级代表博莱尔（Josep Borrell ）

22日稍早，欧盟、美国、英国和加拿大就新疆维吾尔人的人权侵犯问题对北京实施制裁。

对于北京的回应，欧盟外交政策负责人博雷尔（Josep Borrell）说：「中国非但没有改变政策，解决我们的合理关切，反而再次睁一只眼闭一只眼，这些措施令人遗憾且不可接受。」

欧洲议会主席萨索利 (David Sassoli)也同声谴责，并说北京此举「会有后果」。

荷兰首相吕特 (Mark Rutte)呼应欧盟官员的说法，并表示荷兰外长已经召见了中国大使。同样因此召见中国大使的还有法国。

比利时副首相威尔梅斯 (Sophie Wilmes)表示，布鲁塞尔「将与欧盟国家一起跟进此事」，并对中国作出回应。

据报，北京所制裁的德国籍欧洲议会议员彼蒂科菲尔(Reinhard Bütikofer)将中国的回应形容为「荒谬」，并说：「他们已经不满足于仅仅在自己的国家压制言论自由，现在还想将其外部化。我认为他们低估了民主国家的应对能力。」

他对德国之声表示，一党专政的中国的领导层通过此次制裁措施“重重地关上了一扇门”，“他们不会真的相信这就能吓倒我们吧？”

他强调，欧洲议会将会回击，“没有我们欧洲议会的批准，欧中之间就不会签署什么协议。”

彼蒂科菲尔此处明显指向12月底欧中双方宣布“完成谈判”的欧中投资协议，该协议尚未正式签署；按照原先计划，该协议力争在2022年法国任欧盟轮值主席国期间予以签署并交欧洲议会批准通过。

长年关注中国人权议题的彼蒂科菲尔还说，他将继续坚持抨击中国。“如果因为我对中国残酷侵犯人权、打压香港自由、攻击性外交政策的抨击招致了北京的这等反应，那我倒认为我的工作没有完全白费。”

欧盟外长会议通过对四名中国官员以及一家机构进行制裁的决议，其范围包括禁止入境以及冻结他们的国外资产。

据《欧盟官方日报》（Official Journal），此次制裁对象包括新疆自治区公安厅厅长陈明国、前厅长王明山、新疆自治区党委副书记兼建设兵团党委书记王君正以及前新疆政法委书记朱海仑。此外，新疆生产建设兵团公安局也在制裁名单上。

中国外交部第一时间回应

欧盟制裁宣布后，中国外交部立即发布了回应声明，并宣布对欧洲10名个人和4个实体制裁。中方的制裁名单包括：

“欧洲议会议员彼蒂科菲尔（Reinhard Butikofer）、盖勒（Michael Gahler）、格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann）、库楚克（Ilhan Kyuchyuk）、莱克斯曼（Miriam Lexmann），荷兰议会议员舍尔茨玛（Sjoerd Wiemer Sjoerdsma），比利时议会议员科格拉蒂（Samuel Cogolati），立陶宛议会议员萨卡利埃内（Dovile Sakaliene），德国学者郑国恩（Adrian Zenz），瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén），欧盟理事会政治与安全委员会（Political and Security Committee of the Council of the EU），欧洲议会人权分委会（Subcommittee on Human Rights of the EU Parliament），德国墨卡托中国研究中心（the Mercator Institute for China Studies），丹麦民主联盟基金会（the Alliance of Democracies Foundation in Denmark）。相关人员及其家属被禁止入境中国内地及香港、澳门特别行政区，他们及其关联企业、机构也已被限制同中国进行往来。”

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。



制裁决定上周已做出

欧盟外长周一不过是按照日程通过了这项决议。上周，欧盟各成员国驻布鲁塞尔大使已就中国在新疆践踏人权启动制裁机制达成了一致。讨论过程中，匈牙利大使曾表示投否决票。德国外长马斯上周一（3月16日）明确表达立场，他说，“通过人权制裁，我们创造了惩罚侵犯人权行为的机会，我们显然想利用这一机制。” 欧盟于去年底刚刚出台了这套专门制裁侵犯人权的机制。

针对欧盟祭出制裁，中国外交部此前已发出警告，将对任何制裁新疆的行为给予“坚决回击”。中国驻欧盟使团团长张明上周表示，中国反对干涉别国内政，反对制裁，反对毫无根据的指责 。他说，“我们希望对话，而不是对抗。我们希望欧盟三思而行。”

欧盟外长周一还就制裁缅甸、朝鲜、俄罗斯、利比亚、厄立特里亚、南苏丹等通过了相关决议。

美国已率先制裁

欧盟的制裁名单同美国方面的并不完全重叠。

去年7月，美国特朗普政府以涉及重大人权侵犯为由，将四名中国政府官员以及中国新疆地区公安厅列入制裁名单。这四名官员是新疆党委书记陈全国丶前新疆政法委书记朱海仑丶新疆公安厅厅长王明山及前新疆公安厅党委书记霍留军。

美国前国务卿蓬佩奥下台前一天发表声明，称中国政府在新疆犯下“种族灭绝和反人类罪”。今年2月，加拿大和荷兰议会先后通过动议，认定中国当局在新疆压迫少数族群的做法为“种族灭绝”。

邹宗翰/李玟仪/李鱼 (综合报导)

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