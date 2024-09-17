欧中电动车关税谈不拢 王文涛称对欧盟失望

为了与欧盟各国谈判电动车关税议题，中国商务部长王文涛本周造访欧洲。在柏林，王文涛对德国官员表示，中国对此案“付出巨大努力”却遭欧盟无视，让中方“深感失望”。

（德国之声中文网）周二（9月17日），德国经济部长哈贝克（Robert Habeck）、总理府部长施密特（Wolfgang Schmidt）分别在柏林与中国商务部长王文涛会晤。中方周三（18日）发布新闻稿指出，中德“深入交流”欧盟对华电动车反补贴议题；王文涛称，中国对欧盟“无视中方努力”的举措“深感失望”。

王文涛主张，中国“始终抱有最大诚意”、“付出了巨大努力”，盼透过对话磋商解决问题；然而，欧盟还是对中国电动车施加高额税率，且拒绝了中国业者提出的方案。对此，“中方深感失望，但不会放弃努力，将坚持把磋商进行到最后一刻”。

“中德汽车产业深度融合，加征关税将严重干扰贸易和投资合作，使双方利益受损。”王文涛认为，德国应该从自身利益出发，“带头发挥积极作用”，促使欧盟委员会“同中方相向而行”。

周三前往布鲁塞尔前，王文涛在柏林再次强调，“希望德国作为欧盟的核心成员，能够发挥积极作用，敦促欧盟委员会展现政治意愿，并与中国共同合理解决这一问题。” 他指出，遵循世贸组织的规则找到解决方案符合德国的自身利益。他说，中国将继续努力，直到“最后一刻”，不会放弃谈判。

上周，欧盟委员会发言人吉尔（Olof Gill）曾透露，有几间中国出口商提议，可保证把产品价格维持在一个最低进口价以上，借此来抵销中国电动车获得补贴对欧洲产业带来的伤害；不过，欧盟审慎评估后，认为中方迄今所做出的努力，还不足以消除欧盟对“不当补贴”的疑虑。

哈贝克与王文涛在柏林会晤 图像来源: JOHN MACDOUGALL/AFP

德方怎么说？

德国经济部在会晤后表示，会谈的中心议题是关于公平竞争，特别是在欧委会对中国进口电动汽车反补贴程序的背景下。哈贝克表示：“对我来说，重要的是表明，德国并不害怕与中国竞争。正相反，我们接受竞争，但竞争必须是在公平的条件下进行。”

这位绿党籍经济部长还表示，贸易战最终将损害双方的利益，一定要避免。“我们需要政治解决方案。欧委会和中国应尽全力通过谈判找到解决方案。”布鲁塞尔方面已对中国电动汽车征收临时特别关税。北京可能实施反制措施。

欧委会负责欧洲的贸易政策。本周，布鲁塞尔按计划也将与中国商务部长王文涛举行会谈。倘若没有改变，中国产电动汽车将在10%的正常税率基础上，额外征收最高35.3%的关税。最终的决定还必须经由27个欧盟成员国表决。如果多数成员国并未投否决票，那么，正式关税将于10月底生效。多数成员国意味着至少15个国家，代表着65%的欧盟人口。

（路透社、法新社）

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