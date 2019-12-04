欧中投资协议： 外国NGO“意外中枪”

(德国之声中文网) 欧盟委员会3月中旬公布的200多页《欧中投资协议》附件文本中，含有一则和贸易问题并不直接相关的条款：附件2第9条。该条款允许中国政府拒绝外国投资者在中国境内向"非盈利组织"注资、拒绝境外"非盈利组织"在中国境内开设分支机构。

一名不便透露姓名的德国某政治基金会的代表对德国之声表示，这些天，他本人以及基金会内的同事、其他德国基金会的同行都对该条款"感到非常吃惊"，"在一份投资协议的文本中居然出现了限制非政府组织的条款，这太不寻常了！"

不过，在这名代表看来，即便协定最终获得欧洲议会批准、该条款同步生效，基金会在中国境内的运作并不会受到其太多实质性的影响。

这是因为中国2017年出台的《境外非政府组织境内活动管理法》(以下简称"境外NGO法")已经收紧了基金会的活动空间。该法第18条，"境外非政府组织不得在中国境内设立分支机构，国务院另有规定的除外。"第13条则规定，境外NGO设立在华代表处时，也必须明确中方的"业务主管单位"。另据第16条，即便没有开设驻华代表处的NGO在中国境内展开临时活动，也必须与"中方合作单位"合作进行。

这名代表说，《欧中投资协议》有关外国NGO的条款，"不过是对四年前生效的《境外NGO法》再次确认而已。那部法律对外国NGO的限制已经非常严格了。"

"就算能通过 也肯定不会是这个版本"

但是，此次《欧中投资协议》附件文本中，也有《境外NGO法》中所没有的限制措施。附件2第9条的后半部分写道：已被批准在中国境内设立的非盈利机构，其负责人应当为中国公民。

一位德国基金会的代表对德国之声说，一旦这一限制成为现实，将会对欧洲NGO在华运营结构"影响很大"；而且，根据中国的法规，注册为NGO的不仅仅是各类基金会，就连欧盟驻华商会、德国驻华商会这样的机构也被定义为NGO。"不过，附件文本在这里同样很巧妙地写道'中方保留下列权力'，这意味着中方并不一定会这么做。因此，在华运营的外国NGO始终就会担心中国当局是否会随时收紧限制。"

不过，这名代表同时也强调，该条款最终是否会随《欧中投资协议》生效，目前还完全是一个未知数。"以当前欧洲议会内围绕中国议题的批评性气氛，这份协议压根能否获得批准都是一个问题。即便协议能获得批准，还会是现在我们所看到的文本吗？"他还向德国之声透露，欧盟委员会的一名曾参与《欧中投资协定》谈判的官员本人也对文本中出现了限制非盈利组织的内容"感到吃惊"。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 MERICS：继续使命 不忘初心 有四家机构上了中方制裁名单，分别是欧盟理事会政治与安全委员会、欧洲议会人权分委会、丹麦民主联盟基金会和德国墨卡托中国研究中心。其中墨卡托中国研究中心（MERICS）作为一家智库，尤其受关注。中国官媒《环球时报》总编胡锡进发文称，切断该机构与中国的联系，“意味着该研究中心的调研渠道难以为继，影响力将受沉重打击”。该德国智库发声明回应称，对中方决定感到非常遗憾，同时拒绝这些指控。“作为一家独立研究机构，我们致力于增进对于中国更好、更多元的了解。我们将继续通过提供基于事实的分析来追求这一使命，即使在困难时期也以创造交流和对话的机会为目标”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 彼蒂科菲尔：中国会搬起石头砸自己的脚 遭到中方制裁的欧方人员还包括8名政界人士和2名学者。首当其冲的是来自德国绿党的欧洲议会议员彼蒂科菲尔（Reinhard Bütikofer）。他也是欧洲议会对华关系小组的负责人，曾多次在新疆、香港等问题上对北京提出严厉指控。在得知自己受中方制裁后，彼蒂科菲尔称中方的制裁“荒谬”，指中国如今试图在海外压制言论自由、恐吓批评者，“但这只会适得其反，用中国的谚语说就是搬起石头砸自己的脚”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 盖勒：不会放弃倡导民主和人权 盖勒（Michael Gahler）是另一名受到中方制裁的德国籍欧洲议会议员，这位基民盟人士也是欧洲人民党议会党团安全政策发言人。在得知自己受到中方制裁后，盖勒发声明称，表示这会让欧盟与中国的对话变得更艰难，这令人非常遗憾。“无论如何，我不会放弃倡导人权与民主。此外，我也怀疑，我作为欧洲议会友台小组主席的身份，在北京的（制裁）决定中也起了一定作用“。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 格鲁克斯曼：制裁是荣誉勋章 受到中方制裁的还有来自法国的社民党籍欧洲议会议员格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann），他也是欧洲议会外交事务委员会以及欧洲议会人权分委会的成员，而后者作为机构同样出现在这次的中方制裁名单上。在中方宣布制裁后，格鲁克斯曼在推特上说，这些制裁是他的“荣誉勋章”，他还会继续抗争！

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 欧洲议会：中方制裁“不可接受” 除了上述三人外，受到制裁的欧洲议会议员还包括来自匈牙利的库楚克（Ilhan Kyuchyuk）、斯洛伐克议员莱克斯曼（Miriam Lexmann）。另外，荷兰议会议员舍尔茨玛（Sjoerd Wiemer Sjoerdsma）、比利时议会议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）以及立陶宛议会议员萨卡利埃内（Dovile Sakaliene）也在制裁名单上。欧盟外交政策负责人博雷尔（图）和欧洲议会主席萨索利 (David Sassoli)已经表态支持这些议员，称中方此举“令人不可接受”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 危及欧中投资协议？ 比利时绿党籍议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）在得知自己受制裁后，发推特表示会继续捍卫民主和人权。他还转发了比利时外交部长强烈谴责中方制裁的声明，以及另外一位来自比利时的欧洲议会议员维霍夫斯塔（Guy Verhofstadt）的推特，其中称中方的制裁“终结了欧中投资协议”。欧洲议会原定于3月23日审议欧中投资协议，该计划因最新发展而被临时取消。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 郑国恩：望德国也像法国一样强硬表态 中方制裁名单上除了五位欧洲议会议员、三位欧盟国家议员外，还包含两名学者，分别是德国研究新疆问题的学者郑国恩（Adrian Zenz）和瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）。对于中方制裁，郑国恩（图）在推特上表示，希望柏林也能够为受到制裁的德国政治家、学者和智库发声，强调法国政府发出了措辞严厉的声明，谴责中方所作所为。目前，法国和荷兰已经召见了驻该国的中国大使。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 欧洲权威学者集体声援 瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）是瑞典国际问题研究所中国中心的负责人。瑞典国际问题研究所3月23日对中国制裁其学者叶必扬的做法表示谴责。3月25日，该研究所刊登了欧洲30多家国际事务研究所所长的联署声明，表达在目前“困难时期，将学术研究人员和民间机构拉入当前的紧张情势而深感遗憾”，“将站在我们同事的一边”，对这次被中方制裁的人员和机构进行声援。叶必扬本人在推特上转发了相关消息。他也表示现在研究中国问题的难度越来越大，这令人遗憾。



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