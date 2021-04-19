 欧中投资协定遭遇强劲阻力 | 经济纵横 | DW | 22.04.2021

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经济纵横

欧中投资协定遭遇强劲阻力

世界两大经济体——欧盟和中国希望就市场准入签订协议。这本来是件好事，但协定在欧盟议会遇到的阻力却变得越来越强大。

Symbolbild Handelsbeziehungen EU - China

（德国之声中文网）德国担任欧盟轮值主席的最后一天，也就是2020年12月30日，欧盟和中国就“投资协定”暂定文本达成了共识。欧中双方就这一协定已经谈判了七年之久，尤其是德国总理默克尔非常希望促成此事，以便在卸任之前再增加一项政绩。现在，布鲁塞尔正在就该协定的内容进行事无巨细的审核讨论。有些专家的评价简直是毁灭性的，他们认为协定显然是为了在年底前交差而仓促完成的。波兰国际事务协会对投资协定的评估也非常糟糕。

Frankreich l Europaparlament Straßburg - Reinhard Bütikofer, Bündnis 90 die Grünen

绿党籍欧盟议员比蒂科夫是欧盟内的中国问题专家。

绿党籍欧盟议员莱因哈德·比蒂科夫（ Reinhard Bütikofer）授权波兰国际事务协会对投资协定文本进行了评估。比蒂科夫是欧盟议会中国议题工作小组的负责人，作为一位活跃的中国问题专家，他以敢于大声批评中共专制政权而著称。中国政府前不久对比蒂科夫以及其他数名欧盟议员发布制裁令，并禁止他们入境中国，就很能说明问题。显然，比蒂科夫戳中了北京的要害。

评估报告对草案文本评价不高

比蒂科夫对这份以27个成员国名义洽谈的欧中投资协定充满疑虑。而欧盟议会中的各个党团代表团都对这个文本有所不满。议会中要对这份协定达成共识，至少也要等到今年年底。而各个成员国组成欧盟理事会也必须要对这个协定予以首肯。总之走完整个批准生效的流程还需要很长的时间。尤其是那些同中国经济关联不大的小国当中，反对协定的呼声越来越高。波兰国际事务协会撰写的评估报告中也批评到，协定主要顾及了汽车行业等德国和法国大型企业的利益。波兰国际事务协会的瓦努科夫斯基（ Damian Wnukowski）表示：“协定中并没有关于中小型企业的条款。”

Belgien l Videokonferenz zu Investitionsabkommen zwischen EU und China

迫不及待的喜悦：2020年12月30日欧中双边领导人对投资协定高度赞赏。

欧盟委员会认为协定将带来机遇

欧盟委员会负责贸易事务的副主席多姆布罗夫斯基斯（ Valdis Dombrovskis）办公室主任哈格尔（ Michael Hager）前不久在布鲁塞尔一次研讨会上表示：“尽管这份协定是在德国担任轮值主席国期间签署的，但因此说这是一份德国版的协定就有失公允了。毕竟欧盟委员会是代表所有欧盟成员国的。”

欧盟一直在为欧中投资协定进行辩护，理由是在给予欧洲企业同等市场待遇的问题上，这是中国方面首次做出让步。此外，中国方面还承诺，在为企业提供补贴方面也将增加透明度，并共同设立市场纠纷的调解机制。欧盟谈判代表认为，“协定朝正确方面迈出了一步， 为今后进一步完善奠定了基础。”

措辞含糊的承诺

对协定文本进行评估的波兰国际事务协会则不认同欧盟谈判代表的看法。评估报告中称，文本没有确立真正的仲裁机制，以保护在中国市场受到歧视的欧洲企业。瓦努科夫斯基表示：“我们认为，如果西方企业想要利用这种仲裁机制，就有可能会被中国市场排除在外。”他表示，中国不是法治国家，因此相关的协定能否得到贯彻执行是没有保障的。

Coronavirus in China Changchun Autoproduktion VW FAW Werk

中国是德国汽车厂家的重要市场。图为奥迪在长春的工厂。

波兰国际事务协会的报告中称: “过去几年以来，中国共产党加强了对经济运行的干预。因此，投资环境的不安全性非但没有减少，而是有所增加。”评估报告还对中国方面措辞含糊的承诺提出了批评，比如中方称“将努力”满足国际劳工组织的劳动保护标准。欧盟应当要求中国先签署国际劳工组织公约，然后投资协定方可生效。瓦努科夫斯基表示，只有这样，才能迫使中方采取措施打击强制劳动和改善非人道的工作环境。

不好的协定也比没有协定更好？

欧盟委员会也警告说，不应对这份投资协定报以过高的期望，协定本身并不能够解决人权和强制劳工的问题。欧委会工作人员哈格尔表示，协定本身对解决上述问题会起到促进作用。“投资协定是个目标。人权是个重要问题。这个问题怎么解决呢？这两个议题应该划分开来。” 他表示，中国至少首次对国际劳工组织公约表示了认同，这不能不说是一个进步。

绿党籍欧盟议员比蒂科夫还要求将公共项目的招标问题也纳入协定文本。现有文本中则完全没有提及这个市场领域。他表示，除了投资协定之外，欧盟还应当制定一系列的规范。比如严格禁止强制劳工产品进行供应链，以及取缔不公平的国家补贴。

China Stahlarbeiter in Dalian

受政府补贴的中国钢铁企业在欧洲市场拥有极大的价格优势。

布鲁塞尔的各经济协会对欧中投资协定达成共识表示赞赏，并强调该协定将为欧洲企业提供新的机遇。布鲁塞尔经济智库Bruegel发表声明称，不应给予投资协定过多的政治期望。“从经济角度而言，投资协定文本是一项回报丰厚的重要共识。尽管如此，在当前情况下，欧盟议会是没有可能会批准该协定的，因为仅仅是因为一些欧盟议员批评了中国的人权状况，中国就对这些议员实施了制裁。”

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