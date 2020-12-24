欧中投资协定谈判最后阶段遇阻

（德国之声中文网）欧中投资协定将保障欧洲企业在中国市场上与中国本土企业具有同等竞争条件、保障中企准入欧洲市场。

根据德新社周四（12月24日）得到的一份最新文件，中国新近在对欧企准入其市场方面作出新的让步，但欧中之间仍存在一系列分歧。 双方都希望在年底前至少达成一份基本协议。

德新社从该文件中获知，欧委会副主席东布罗夫斯基斯（ValdisDombrovskis）和中国政府副总理刘鹤原计划于周一视频磋商，致力于解决剩余问题，但这一高级别对话将延期至圣诞节后。根据该文件，需在"政治层面"作进一步磋商的剩余领域中包括劳工权益问题。

德新社报道说，在华欧企在公开招标中受歧视这一棘手问题被搁置，不过，在有关政府补贴问题，双方就实现更多透明性达成共识。

根据来自布鲁塞尔的有关内部文件，在海空交通运输服务、金融、电脑、科研和开发领域、新能源机动车、电信、云服务，以及私营医院运作等领域，北京都有新让步。

报道称，该投资协定草案开首便强调了双方"创造旨在促进、扩展贸易和投资的更佳环境"的意愿。该草案称，欧中投资协定将成为一种积极的、高度自由的投资所必需的协定。

凝炼／洪沙（德新社）

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