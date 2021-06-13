欧中投资协定卡关 欧洲驻华外交官齐发声

(德国之声中文网) 《南华早报》报道，欧盟驻中国大使鬱白 (Nicolas Chapuis)周日(7月4日) 在一场北京的论坛中表示，卡关的投资协定要有进展，赖于北京扭转对欧洲议员的制裁。

他认为，双方可以像过去40年一样，即便有政治分歧，还是可以想办法克服，破解「信任赤字」。

他强调，欧洲的谈判人员认为欧中投资协定是个好协定，但原有的政治空间在中国祭出反制裁措施后被「挤压了」，要靠中国来解决现况。

鬱白说，中国的反措施缺乏相称性，所以使协定批准受阻。「中国决定针对议会成员。而在一个民主国家，你针对议会成员，你就是针对整个国家。」

他强调：「如果中国希望达成协议，中国需要修改这一政策。中国可以采取措施，落实中国在协议中做出的部分或全部承诺，不需要等待欧洲来做。」

欧盟外交官vs.中国学者

在北京举行的第九届「世界和平论坛」邀请到鬱白、英国驻华大使吴若兰(Caroline Wilson)、意大利驻中国大使方澜意(Luca Ferrari)三名欧盟驻华大使，以及中国社会科学院学部委员、国际学部主任周弘就「中欧关系：机遇与挑战」进行讨论。

小组讨论中，欧中双方分歧明显，欧洲外交官对中国的「战狼外交」和新疆人权侵犯的指控表示不安，而中国学者则批评欧洲突然把中国当做对手的举动造成协定破局。

《南华早报》报道，鬱白认为，北京对外界批评的防卫态度，以及声称中国制度「优于」西方制度的说法，促使欧洲人产生疑问，认为中国可能在挑战其与自由民主国家关系的政治基础。

各家媒体都提到，鬱白强调，在过去18个月中，双方相互理解和相互信任的政治空间已经缩小。他说：「这给我们带来的担忧是，(北京)这些态度不仅是断然的，而且变得过于咄咄逼人，令我们非常失望。」

他说：「有效的多边主义意味着所有国家，无论大小，都坐在同一张桌子上，享有同样的权利，最重要的是，以宽容和建设性的方式接受同行的审查。」

方澜意在座谈会上表示，「(欧洲)对中国的不信任感越来越强，这与意识形态和种族没有什么关系。而是更多地与经济、流行病......以及『战狼外交』有关」。吴若兰则说，人权是「基础事项」，不是地缘政治游戏。

《南华早报》引述中国社会科学院中国-欧盟关系周宏的说法，他认为，欧盟如此关注与中国的分歧，以至于导致花了7年时间谈判达成的协议中止。

他说：「作为一个中国人，我很难理解『系统性竞争』的定义。我们知道我们来自不同的系统。我们设法向对方学习，以便和平共处，相互帮助。但我不明白为什么突然间我们社会制度的差异变成了一个大问题。」

欧盟跟着美国走？

小组讨论问答环节，中国社会科学院欧洲研究所前副所长江时学犀利问道：「请问诸位大使，在你们的一生当中，是否会认为欧洲会有独立的外交政策，而不是跟着美国？」

根据《北京日报》，欧盟驻华大使鬱白「斩钉截铁地」说：「欧盟采取独立的外交政策，我们是完全独立的。」并开玩笑说：「我不听华盛顿的。」

他提到，美国也不会听布鲁塞尔的，而是互相表明立场，而欧盟因为是由27个独立国家组成，「形成外交政策的共识需要时间」。

(南华早报、彭博社、北京日报)

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