欧中峰会: 习近平呼吁欧盟有“自主对华政策“

（德国之声中文网）欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）和欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel）周五同中国总理李克强和国家主席习近平先后举行了视频会谈。

据中国央视报道，中国总理李克强阐述了中方在乌克兰问题上的原则立场。他表示中国主张遵守联合国宪章宗旨和原则，维护国际法和公认的国际关系基本准则，包括各国主权、领土完整，通过对话谈判解决矛盾和冲突。

他强调中国一直"以自己的方式劝和促谈"，称中国愿与欧盟和世界一道，为缓和局势、停止敌对、避免人道主义危机发挥建设性作用。

德新社报道注意到，中国官媒援引中国外交部消息的报道中，没有出现中国外长王毅一再重复的认为美国、欧盟和北约东扩才是乌克兰危机真正根源的说法。北京此前一直强调的"俄罗斯的合理安全利益必须得到关注"的主张，也没有出现在对欧中峰会的最初报道中。

"自主对华认知、对华政策"

峰会之前，欧洲舆论认为欧盟领导人将敦促中国进一步明确对乌克兰战争的立场，警告北京不得向俄罗斯提供实质上的支持，例如不向俄罗斯提供武器，也不会帮助其规避西方制裁。

不过中国外交部发言人赵立坚当天在例行记者会上的表述态度已很明确。他在回答有关问题时说，"各国都有权独立自主地决定自身外交政策。不应强迫别人选边站队，不应采取非敌即友、非黑即白的简单化做法，尤其要抵制冷战思维、阵营对抗。中国和包括发展中国家在内的很多国家对这一问题持相同立场。"他说，世界不需要新冷战，欧洲更不需要新冷战。

习近平在会谈中表示，中欧有着广泛共同利益和深厚合作基础，只有合作协调才能解决问题、应对挑战。"中方对欧政策保持稳定连贯，希望欧方形成自主的对华认知，奉行自主的对华政策，同中方一道，共同推动中欧关系行稳致远"。德新社报道对此解读为要求欧盟的对华政策摆脱美国的影响。

欧盟方面在峰会前表示，与中方的对话将聚焦乌克兰战争、应对新冠疫情以及气候变化。尤其在俄罗斯入侵乌克兰的议题上，欧盟极不认同中国的立场，希望利用其影响力和经济杠杆促使中国有所改变。

欧亚开放社会基金会（Open Society Foundations in Europe and Eurasia）的执行主任施瓦策（Daniela Schwarzer）对德国之声表示："如果中国卷入这场战争，将会出现全新的讨论，关于制裁中国的讨论，这会给欧洲带来高昂的代价。"

她分析说，欧洲从好几个方面需要中国：一是贸易和投资联系，这是符合双方利益的；另一个共同利益是，欧洲、中国和美国都需要相互合作来应对全球性问题。而中国意在按照自己的想法改变世界秩序。

习近平对欧盟领导人表示，新冠肺炎疫情尚在蔓延，世界经济复苏艰难曲折，乌克兰危机又接踵而来。"中欧作为全球两大力量、两大市场、两大文明……应该为动荡的世界局势提供一些稳定因素"。

（综合报道）

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