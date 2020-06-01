欧中峰会延期 习近平表示乐观

(德国之声中文网) 在双方决定推迟峰会后，中国国家主席习近平与德国总理默克尔通了电话。据新华社报道，习近平在电话中强调了中方愿意与欧盟"加强战略合作，坚持多边主义，应对全球挑战，共同为不确定的世界增加确定性"；而默克尔则表示，希望同中方保持对话和密切沟通，"推进德中、欧中重要议程，推动德中、欧中关系向更高水平迈进。"

在公开的电话纪要中，双方并没有明确提到莱比锡峰会延期。习近平只是说"中德、中欧之间正在商谈一系列重大政治交往议程，中方愿同德方、欧方保持密切沟通协调，确保这些活动取得成功，推动中德、中欧关系迈上新台阶"。

峰会推迟的消息是在德中双方领导人以及欧洲理事会主席米歇尔(Charles Michel)通电话后，由德国联邦政府发言人塞伯特(Steffen Seibert)对外界披露的。他表示，鉴于当前全球疫情的总体形势，德国、欧盟、中国都一致认为，峰会无法在原定日期举行，至于推迟到具体什么时候还暂时未定。

不过，塞伯特透露，米歇尔以及欧盟委员会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)与中国领导人的视频会议仍将按原计划在本月内举行。

曾任德国驻华大使的德国常驻欧盟代表柯慕贤(Michael Clauß)6月4日对外界强调，欧中峰会延期"绝无政治因素"，纯粹是"出于疫情考量"。他说，欧盟27国首脑与中国领导人的会晤"极其重要"，希望"峰会能够尽早举办"，但是目前还没有确定具体日期。柯慕贤还表示，鉴于当前的全球疫情，德国今年下半年任欧盟轮值主席国期间的工作重心必然有所调整，"现在的重大挑战是：欧元区以及欧盟的存亡问题。"

关键协议谈判不畅

欧中峰会原定9月14日在莱比锡开幕，被视作德国今年下半年任欧盟轮值主席国期间的重头戏。按照原先的规划，莱比锡峰会的目标是调整欧中关系，尤其是已经谈判了几十个回合、欧洲经济界翘首以盼的欧中投资协议将在会议期间签署。此外，气候保护、欧中双方在援助非洲时所扮演的角色也将是峰会的重要话题。

然而，早在今年2月中旬，欧洲疫情尚未爆发之时，欧盟贸易委员霍根(Phil Hogan)就披露，欧中投资协议的关键部分仍未谈妥，其中包括行业补贴、强制技术转让等棘手议题；而中国当时已经爆发的疫情更是进一步延缓了谈判进程。

德国外长：对华强硬得不偿失

5月底，中国人大通过决议，计划直接绕过香港立法会制订港版国安法，更是为欧中峰会制造了更多的障碍。在5月29日的德国联邦议会辩论中，在野的自民党甚至要求取消此次峰会。外长马斯(Heiko Maas)稍早前则表示，联邦政府不会因为中国人大决定制订港版国安法就考虑取消欧中峰会，"我们需要和中国方面讨论许多事情"。

在6月3日晚间的德广联电视访谈节目中，德国外长马斯也再次强调，欧中峰会上不仅仅有经贸议题，也有人权话题。德广联主持人Sandra Maischberger则认为，这可能不过是一个象征性的姿态，她拿出了马斯去年9月与香港民主派代表人物黄之锋在柏林国会大厦的合影问道，面对中国日趋严重的压制人权举动，德国联邦政府除了此类象征性的姿态，难道就没有更强硬的对华措施吗？比如像黄之锋所呼吁的那样出台对华制裁措施。马斯回答说，与别人合影不代表赞成对方的观点，黄之锋的政治立场"包含了分离主义倾向"，这与德国联邦政府的对华方针不符。他在电视节目中再次强调，维护欧中之间的对话平台十分重要，强硬措施会导致对话受阻，"长期而言这是不明智的"。