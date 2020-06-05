欧中峰会依旧有望年内举行？

(德国之声中文网) 德国外长马斯(Heiko Maas)在接受周日版《图片报》采访时，希望原定9月举行的欧中峰会仍然能够在年底前举行。德国联邦政府周三(6月3日)表示，鉴于全球疫情形势，此次峰会不得不延期。但是不论是中国方面还是德国、欧盟方面都没有明确具体改期到什么时候，也没有指出是否仍然会在今年下半年德国任欧盟轮值主席国期间举办。

马斯对《图片报》表示，中国是一个将来的超级大国，也是德国最大的贸易伙伴，"但是与北京的对话不应该局限于经贸话题……我们需要一个欧洲共同对华战略，代表我们的价值观。"

德国工业联合会主席肯普夫

德国工业联合会主席肯普夫(Dieter Kempf)也做出了相应表态。他在接受周日版《世界报》采访时说，必须以更加自信的姿态面对中国。"在与中国合作时，我们不能太天真。我们必须积极维护自己的利益。"肯普夫指出，新冠疫情暴露了全球供应链的巨大依赖性，"对于许多企业而言，接下去的一大任务就是削减这种依赖性，同时也不能抛弃全球化经济的益处。"

肯普夫同时也认为，这一过程切忌矫枉过正："中国也许是竞争对手、体制对手，但是也是欧盟以及德国的重要伙伴。"

根据德国商业银行的数据，2019年，德国经济产值的4%完全依赖于来自中国的需求。而根据6月7日中国海关总署最新发布的数据，中国与德国的5月贸易额也比去年同期下滑了9.4%，其中，进口自德国的贸易额重挫14.8%，向德国出口的货物额则只比去年减少了2.2%。在欧盟层面上，中欧贸易额同比下滑了7.3%，进口额跌幅(11.8%)同样远远大于出口额跌幅(4.1%)。

文山/叶宣/(德新社、路透社)