欧中同意就电动车关税问题启动磋商

中国商务部周六表示，中国和欧盟已同意合作，就欧盟对华电动汽车反补贴调查案启动磋商。正在中国访问的德国副总理哈贝克表示，这是在今后漫长道路上迈出的良好的第一步。

（德国之声中文网）中国商务部在部长王文涛周六（6月22日）与欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）举行视频会谈后发布简短声明称，“双方商定，就欧盟对华电动汽车反补贴调查案启动磋商”。

欧盟委员会发言人吉尔（Olof Gill）表示，布罗夫斯基斯与王文涛就“欧盟对中国电动汽车的反补贴调查进行了公开和建设性的对话”。

欧盟委员会上周宣布计划对中国电动汽车征收高达38.1%的关税。临时关税将于7月初生效，但若双方达成协议，则可能被追溯撤销。

欧盟目前对所有非欧盟汽车制造商征收的关税为10%。

近几个月来，针对中国出口商品的紧张局势不断加剧，美国和欧盟指责中国通过大量国家补贴支持绿色技术等行业。在欧盟威胁对华加征关税前，美国已宣布对中国电动汽车征收100%关税。

欧盟委员会称，中国电动汽车通常比欧盟生产的车型便宜约20%。

哈贝克：“这是良好的第一步”

正在中国进行访问的德国副总理兼经济部长哈贝克形容这一最新进展令人惊讶。因为最近几周寻求正式展开谈判的努力均告失败。

哈贝克表示：“这是在今后漫长道路上迈出的良好的第一步。”

在被问及即将展开的谈判中可能出现的妥协让步时，他回答道：“我能看到一些妥协，尤其是在电动出行领域。”哈贝克也表示，中国现在必须提出建议，而欧委会必须进行谈判。

哈贝克周六在北京和上海会见了中国商务部长王文涛和工业部长金壮龙等中国官员。

哈贝克6月22日与中国商务部长王文涛会晤 图像来源: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

哈贝克强调，欧盟威胁征收的关税并不是像美国、巴西或土耳其那样的惩罚性关税。他表示，他并不是在批评中国过度生产汽车，也不是在批评中国的国家补贴。哈贝克认为，问题在于政府资金被用于促进出口。“我不想征收关税，因为我相信开放的市场。”

哈贝克说，布鲁塞尔和中国政府现已就 “初步谈判路线图 ”达成一致。“这还远远不是最终结果，但至少双方开始对话。”

鉴于中国市场对德国汽车工业的重要性，德国政府曾在欧盟内部争取在贸易争端中给予宽限期。欧盟内部对此也存在分歧。

哈贝克强调，虽然他以德国经济部长的身份访问中国，但目的是将德国的观点“引入欧洲”。他与欧盟委员会密切协调，但单靠德国无法产生影响。他说：“如果我们不作为欧洲人行动，其他经济大国迟早会撕裂我们。核心问题在于，开放的贸易世界是否会分崩离析，只剩下区域性保护主义和受保护的领域。”

（德新社、法新社）

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