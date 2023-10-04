欧中关系：欧洲制定新制裁工具

（德国之声中文网）欧洲议会周二以578票赞成通过了一项贸易工具，以保护欧盟免受经济胁迫。其背后的理念是，赋予欧盟国家以及欧盟一种可能性，防止受到第三国出于政治目的的经济胁迫。

欧盟自民党籍议员哈恩（Svenja Hahn）在投票前表示，"我们时代的冲突是专制与民主之间的冲突。向中国这样的专制政体有目的的建立起对其的依赖性，以便能将其作为武器针对企业或者欧盟国家使用"。她表示，欧盟必须能抵御这种胁迫。

尽管该法案是针对所有第三国，但立陶宛和中国之间的争议有可能是制定该法的推动因素。

中国与立陶宛的争议

立陶宛允许台湾以台湾的名义设立办事处之后，立陶宛企业抱怨受到大规模的贸易限制。据欧委会信息，立陶宛的产品在中国无法办理通关手续。此外，还有企业受到压力在供应链中不得使用立陶宛产品。去年，欧委会向世贸组织提交一项针对中国的诉讼程序。就此案例，欧盟此次推出的新法案可能无法再适用。因为原则上，只有当其它手段都已用尽之后，此次的新法案才可适用。

"我们为可能实施的制裁制定了一个多样的工具箱。其中包括传统的关税措施，也包括限制市场准入、出口限制措施等"，社民党籍的报告作者朗格（Bernd Lange）周一解释说。欧盟要使用该工具箱，还需正式通过成员国批准。

立陶宛對台政策惹怒北京

对中国措辞更强硬

一段时间以来，欧盟对中国的声调更为强硬。3月，欧委会主席冯德莱恩的一项原则讲话奠定了基调。

其中最重要的内容是所谓"去风险"，而非与中国脱钩。3月，欧委会制定一项欧洲经济安全战略。目的是降低地缘政治紧张以及技术变迁加速产生的风险。其中主要的内容是评估经济关系的风险。

周二，欧委会在斯特拉斯堡提交对技术安全领域进行首次风险评估的具体建议。欧委会希望与成员国一道，对半导体、人工智能、生物和量子技术领域进行风险评估。此后可以采取进一步措施。比如出口管制或降低生产的依赖性。据法新社报道，其中并未具体提及中国或俄罗斯，但所针对的对象其实是明确的。

欧委会主席冯德莱恩三月的原则讲话奠定了基调

坚持多边主义

欧洲议会与欧盟专员多姆布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）周二的一次问答时间也围绕中国这一主题。不久前，欧委会宣布将调查中国对电动汽车的补贴。

在此次问答中，欧盟贸易专员多姆布罗夫斯基斯表示，欧盟继续坚持多边体系，继续与多国特别是世贸这样的组织合作。但这位欧盟专员强调，欧盟也必须有能力在其它国家不遵守规则的时候自我防御。欧洲议会议员卡斯帕里（Daniel Caspary）对虚拟的制裁工具原则上表示欢迎，但同时强调，这也是一个警讯，"多边贸易体系和世卫组织必须得到加强"。这位基民盟籍议员表示，多边主义的运作并不如欧盟的设想。

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