 欧中关系恶化 投资协议批准暂无望 | 经济纵横 | DW | 05.05.2021

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经济纵横

欧中关系恶化 投资协议批准暂无望

欧盟与中国即将达成的长期投资协议正面临重大障碍。欧盟经济官员告诉法新社，外交紧张局势使该协议通过的条件变得 "不利"。

Belgien l Online-Gipfel zum Investitionsabkommen zwischen EU und China

根据该协定内容，其将为欧洲公司提供进入中国市场的机会，并促进中国在欧洲的投资。

(德国之声中文网) 欧盟官员们4日表示，欧盟和中国之间的外交争执已经危及一项重要的投资协议。 欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）告诉法新社，该协议被搁置尚未批准。

东布罗夫斯基斯在接受采访时说：「我们现在在某种程度上已经暂停欧盟委员会与该协议相关的政治宣传活动。在目前的情况下，欧盟对中国的制裁和中国的反制裁，这当中包括对欧洲议会成员的制裁，显示环境不利于批准该协议。」

Brüssel Valdis Dombrovskis EU Kommission PK

欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）告诉法新社，该协议被搁置尚未批准。

欧盟委员会的一位发言人告诉德国之声，批准程序还没有开始，还需要进行法律审查。该发言人说，批准程序现在实际上已经暂停了，因为协议「不能与更广泛的欧盟-中国关系的演变动态脱钩」。该发言人补充道，中国的制裁是不可接受也令人遗憾的。

欧中协议内容

经过7七年的谈判后，布鲁塞尔和北京在2020年12月正式签署了一项新的投资协议，旨在保证在彼此的市场上有一个稳定的贸易和投资条件框架。

DW.COM

面对中国的迅速崛起，面对中美冲突的日益激化，欧洲应当如何应对呢？是坐山观虎斗呢，还是应当积极参与其中?

拿到大批中国新冠疫苗的塞尔维亚储备充裕，甚至宣布外国人可前往该国免费接种。《世界报》指出，俄罗斯和中国正试图通过疫苗来提高自己的国际地位，在塞尔维亚尤其可以看到这一点。而欧盟、俄罗斯和中国都争取在巴尔干地区的影响力，这样的背景下，获利的又会是谁？另外，《明镜周刊》注意到了煤炭在中国的回归。

《欧中投资协议》文本中，针对在华非政府组织的条款规定其在华高级主管应由中国公民担任。一名德国基金会的代表对德国之声表示，一旦这一限制成为现实，将会对欧洲NGO在华运营构成"非常大的影响"。

协议正式生效前仍然必须得到欧盟成员国和欧洲议会的批准，但在这个过程中面临强烈反对。根据该协定内容，其将为欧洲公司提供进入中国市场的机会，并促进中国在欧洲的投资。此外，该协议还制定了公平竞争规则，防止国家援助削弱竞争，并制定了可持续发展条款。

今年3月，欧盟因中国迫害新疆维吾尔人与其他少数民族而对其实施制裁。这是自1989年六四事件以来，欧盟首次对中国进行人权制裁。北京立即做出回应，宣布对欧洲议会成员和其他人士进行反制裁。近几个月来，各界对这项投资协议提出了质疑，专家和人权倡导者呼吁欧盟放弃这项交易。

(法新社、德新社) 

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