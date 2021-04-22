欧中关系恶化 投资协议批准暂无望

(德国之声中文网) 欧盟官员们4日表示，欧盟和中国之间的外交争执已经危及一项重要的投资协议。 欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）告诉法新社，该协议被搁置尚未批准。

东布罗夫斯基斯在接受采访时说：「我们现在在某种程度上已经暂停欧盟委员会与该协议相关的政治宣传活动。在目前的情况下，欧盟对中国的制裁和中国的反制裁，这当中包括对欧洲议会成员的制裁，显示环境不利于批准该协议。」

欧盟委员会的一位发言人告诉德国之声，批准程序还没有开始，还需要进行法律审查。该发言人说，批准程序现在实际上已经暂停了，因为协议「不能与更广泛的欧盟-中国关系的演变动态脱钩」。该发言人补充道，中国的制裁是不可接受也令人遗憾的。

欧中协议内容

经过7七年的谈判后，布鲁塞尔和北京在2020年12月正式签署了一项新的投资协议，旨在保证在彼此的市场上有一个稳定的贸易和投资条件框架。

协议正式生效前仍然必须得到欧盟成员国和欧洲议会的批准，但在这个过程中面临强烈反对。根据该协定内容，其将为欧洲公司提供进入中国市场的机会，并促进中国在欧洲的投资。此外，该协议还制定了公平竞争规则，防止国家援助削弱竞争，并制定了可持续发展条款。

今年3月，欧盟因中国迫害新疆维吾尔人与其他少数民族而对其实施制裁。这是自1989年六四事件以来，欧盟首次对中国进行人权制裁。北京立即做出回应，宣布对欧洲议会成员和其他人士进行反制裁。近几个月来，各界对这项投资协议提出了质疑，专家和人权倡导者呼吁欧盟放弃这项交易。

(法新社、德新社)

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