欧中人权对话在即 欧盟发布年度香港报告

欧盟周四发布年度有关香港的报告。欧委会副主席博雷利表示港人自由权持续被侵蚀。人权组织呼吁暂停与中国的人权对话，采取更有效的措施。

（德国之声中文网）这是自香港主权移交北京以来，欧盟发布的第26份年度香港报告。6月13日的这份最新报告围绕2023年香港的政治经济发展状况。

报告提及当年7月的香港区议会选举改革，致使直选席位锐减至不及五分之一。候选人须经过诸多筛选，以至于最终没有民主派候选人取得资格。在野党无法组织筹款活动。12月举行的区议会选举则投票率创新低。

报告还提及香港国安法当年首次跨境实施。香港有关部门发布通缉令，对13名流亡海外的港人实施通缉并悬赏。

此外，报告还提及"民主派47人"案、立场新闻案、黎智英案、支联会及邹幸彤案等。

报告引述香港官方数字，2023年有 290 ⼈因国安法被捕，定罪率100%。而在新闻自由方面，报告引述⾹港外国记者会（FCC）2023年中发布的调查，65%的受访⾹港记者表⽰，在过去18个⽉内，曾对⾃⼰的⽂章进⾏⾃我审查。

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博雷利：一国两制被架空

欧盟高级代表、欧委会副主席博雷利（Josep Borell）表示："2023年度报告详细展示香港民众自由与权力持续被侵蚀，一国两制原则被架空。" 他说，香港政治反对派等同于被排除在选举之外，而国家安全法持续被用于打压境内外不同政见。

"这些发展趋势削弱了对香港法治的信心，也影响到香港作为国际商业中心的地位"，博雷利说道。

欧盟就香港年度报告发布的新闻稿中称，2020年香港实施国安法后，欧盟及其成员国采取的措施仍有效。这些措施中包括重新审核有关避难、移民以及遣返的协议，审视和限制敏感设备的出口，旁听法律程序、支持公民社会，密切关注国安法的境外影响等。

在经济方面，报告提及，欧盟在香港仍有最大的外商群体，有1550家企业在香港。欧盟是香港的第三大贸易伙伴，仅次于中国大陆和台湾。

今年6月4日，香港虽无法像过去那样纪念六四35周年，德国、荷兰和欧盟驻香港代表仍出现在维园“散步” 图像来源: Phoebe Kong/DW

人权观察：迄今人权对话无成效

而在本周末即将举行欧中人权对话之际，人权观察等组织发表公开信，呼吁欧盟暂停该对话，以更有效的方式向中国政府施压。公开信中提及中国国内对异见和人权活动人士的打压，以及在新疆、西藏和香港侵犯人权的状况，认为欧盟与中国已进行的38轮人权对话未能收到效果。

（综合报道）

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