 欧中互相制裁 德国政界反应? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.03.2021

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时政风云

欧中互相制裁 德国政界反应?

外界关注欧中投资协议是否会受到双边相互制裁影响，欧盟取消23日相关讨论已回应制裁。而在欧盟共同行动后，德国各界的立场也更明显。

Botschafter Chinas in Deutschland Wu Ken

德国外交部23日召见了中国驻德国大使吴恳，与德国外交部国务秘书贝格尔（Miguel Berger）进行「紧急会谈」。

(德国之声中文网) 德国外交部23日表示，在中国对欧盟官员与机构施行制裁後，他们23日召见了中国驻德国大使吴恳，与德国外交部国务秘书贝格尔（Miguel Berger）进行「紧急会谈」。

德国外交部说，在讨论中，贝格尔明确表达了德国政府的观点，也就是中国对欧洲议员丶科学家和政治机构以及非政府组织的制裁是一种不适当的升级，让欧盟和中国之间的关系变得更紧张。

被中国制裁的10名欧洲议会议员之一的盖勒（Michael Gahler）23日告诉德国之声，西方国家对中国有着共同的担忧，并指出实施制裁是「为了揭露正在中国发生的事件」。

盖勒说：「我指的是发生在那些拘留营丶那些所谓的『再教育营』的暴行和可恶事情。那些情况是令人无法忍受的，对於宗教上丶民族上的少数群体进行集体拘留。」

Europaparlament in Straßburg | Michael Gahler, CDU-Europaabgeordneter

被中国制裁的10名欧洲议会议员之一的盖勒（Michael Gahler）23日告诉德国之声，西方国家对中国有着共同的担忧，并指出实施制裁是「为了揭露正在中国发生的事件」。

盖勒表示，欧盟的制裁会帮助那些受影响的人以及正在对抗这些情况的人，让他们得到必要的国际关注。英国丶美国丶加拿大也采取了制裁，现在有30个国家和地区在同一战线上。他称中国的报复性制裁「完全没有道理」。

德国绿党也谴责中国的报复性制裁是「对欧洲舆论自由和科学自由的攻击」，要求柏林与北京严厉交涉。绿党领导层说，中国的行为清楚地说明了当今世界各种制度争夺主导权的现实。

绿党领导层说，中国侵犯人权的行为必须被视为侵权的行为，欧盟也必须透过对中政策做出适当回应。德国绿党也希望惩罚那些在香港持续镇压的幕后黑手，以及禁止所有用强迫劳动生产的中国商品。 

欧中投资协议岌岌可危?

DW.COM

美国、英国、加拿大以及欧盟周一首次针对中国在新疆迫害维吾尔人的行为，实施联合性制裁。澳大利亚和新西兰发表声明表达支持。北京第一时间公布制裁欧盟官员和机构。双方频频召见对方大使，对抗意味明显升级。

欧洲议会议员盖勒（Michael Gahler）是中国对欧制裁名单上的一员。他在接受德国之声采访时表示，欧盟对中国所采取的行动很重要，这让人们更好理解发生在新疆的暴行。他也指出，欧盟的对华策略是“在可能合作的地方合作、在需要竞争的地方竞争，在必须对抗的时候对抗”。

在欧盟自1989年以来首次因中国侵犯人权而对中国实施制裁后，北京也发动制裁反击，欧盟政治人物对此表示谴责，双方的投资协议因此命运未卜。

欧洲议会23日取消了讨论欧中投资协议的会议，希望藉此回应中国政府22日的声明。对此，德国社民党的议员朗格（Bernd Lange）表示：「我们必须先解决这些制裁，然后我们才能回到正常事务中来。」欧洲政治家一直在游说中国在协议通过之前，必须批准国际劳工组织（ILO）关于强迫劳动的公约。

布鲁塞尔智库欧洲国际政治经济中心(ECIPE)主任李．牧山浩石（Hosuk Lee-Makiyama）表示，人们应该意识到，中国有很大的影响力，而且他们也不断释放出一个明确的信息，呼吁各国放弃制裁，否则他们便无法享受中国经济带来的好处。他说：「中国不需要对外开放，这就是中国政府想传达的信息，各国也必须依此做出抉择。」

杨威廉/邹宗翰 (美联社、德新社) 

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