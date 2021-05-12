欢迎来到通讯“黑洞”：德国

（德国之声中文网）"德国先不用谈什么5G了，早一点把3G普及了吧"，一位德国友人这样抱怨道。这种吐槽在德国非常普遍，大家都知道，这个国家存在太多通讯"黑洞"地带。无论是地下酒吧还是郊游爬山，人们都在徒劳地寻找信号。

德国联邦网络局的一份最新报告显示，全国有11%的地区移动网络覆盖率很差或者根本不存在。

在德国，3.8%的区域被定义为"Funkloch"，就是"信号黑洞"的意思，也被称作"白点" 地带。在这些地方，运气好的话可以接收到2G，运气不好的话就啥都没有了。

7.2%的地区被看作"灰点"地带，意味着只能收到三大电信运营商（德国电信、沃达丰、O2所属的西班牙电信）其中之一的4G，至于是哪一个以及你手机上有没有信号，就又要靠运气了。

德国网络运营商有义务为98%的德国家庭提供4G服务。这个现在做到了。但这并无法弥补德国在移动通讯扩展方面的失败。在数字时代，人们希望能够随时随地接收到手机信号，无论是在大城市里，还是田间地头。

南部信号更差

联邦网络局的最新报告显示，手机信号覆盖率最差的联邦州都位于德国南部。这非常令人惊讶，毕竟南部巴符州、巴伐利亚州属于德国最富裕的地区。

在巴伐利亚州，有15.5%的地区最多只能收到一个电信运营商的网络；在巴符州和莱法州，该数字分别为15.1%和15.9%；黑森州也好不到哪里去，14.4%的区域属于"灰点"或者"白点"地带。

相比之下，德国东部的情况没有那么糟糕，萨克森等几个州的"灰白点"地带都不到百分之十。在人口最密集的北威州，该数字为6.7%。

再搞不定要罚钱了

报告的另一部分是关于高速公路和高铁上的移动通讯。按理说，从2020年初起，这些地方都必须能接收到4G，所以其覆盖率应为100%。

不过还是有特别情况。在"法律上或者实际上"无法安装移动基站的情况下，继续允许"信号黑洞"的存在。例如，租不到、买不到土地来装发射桅杆，或者正好赶上穿过自然保护区。

"根据对提交的覆盖数据的评估，高速公路的信号覆盖率在95.4%至99%之间，具体取决于不同的公司，铁路的覆盖率为94.4%至98.2%"，联邦网络局的报告写道。该报告是提交给德国网络机构咨询委员会的。

一段时间以来，联邦网络局一直在调查所谓"特别情况"是否合理，或者只是借口。报告说，虽然取得了一些进展，但还差大约550处。这其中大约20处是合理的"特别情况"，"而在绝大多数情况下，都是因为暂时的延误"。

目前，德国当局正考虑 "对移动网络运营商采取可能的法律行动"，换句话说，就是罚款。当然，这之前先需要澄清，延迟究竟是移动网络运营商的错，还是因为其他原因，例如，要归咎于国家审批程序过于漫长等等。

（德新社等）

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