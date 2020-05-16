欠缴会费超两年 8国暂失联合国大会投票权

（德国之声中文网） 联合国秘书长古特雷斯本周二（1月11日）致函本届联合国大会称，多国拖欠联合国成员国会费超过两年，当立即被取消其在联合国大会的投票权。根据该信件，伊朗必须支付至少相当于1610万欧元的会费方能重获联合国大会投票权；委内瑞拉积欠约值3480万欧元会员费。

又是伊朗

去年 1 月，伊朗即曾被取消投票权，但在补交了最低欠款后，于 6 月重获联合国大会投票资格。德黑兰当局指责美国实施制裁，使伊朗无法动用存在海外银行的数十亿美元。

小金额-- 大后果

苏丹、安提瓜和巴布达、刚果民主共和国、几内亚、瓦努阿图和巴布亚新几内亚也因欠缴会费两年以上，从而失去联合国大会投票权。《联合国宪章》第十九条规定，若拖欠的会费额等于或超过应缴纳的两年会费，当事国便失去联大投票权，除非能证明，此一情况由不可控因素造成。

苏丹欠会费约26万欧元；其它几个国家各欠缴约 6·5万欧元。只要补交，便即能重获投票权。

有例外

不过，大会有权决定例外情况。三个非洲国家从这项规定中受益：科摩罗、圣多美和普林西比以及索马里获宽限期，可暂时继续行使其投票权。

去年12 月，联合国大会批准了约值 26 亿欧元的2022年度常规预算。此外，去年 6 月，联大曾批准一项约值 57 亿欧元的维和使命独立预算。

（德新社，美联社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。