 欠缴会费超两年 8国暂失联合国大会投票权 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.01.2022

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欠缴会费超两年 8国暂失联合国大会投票权

因欠缴成员国会费超过两年，伊朗、委内瑞拉、苏丹及其它5国家暂被取消在联合国大会上的投票资格。另有3个非洲国家因 出于“不可控因素” 而致欠缴，暂获宽限期。

USA UN-Generalversammlung I Iran

2021年9月21日的联合国大会（与伊朗总统赖西连线）

（德国之声中文网） 联合国秘书长古特雷斯本周二（1月11日）致函本届联合国大会称，多国拖欠联合国成员国会费超过两年，当立即被取消其在联合国大会的投票权。根据该信件，伊朗必须支付至少相当于1610万欧元的会费方能重获联合国大会投票权；委内瑞拉积欠约值3480万欧元会员费。

又是伊朗

 去年 1 月，伊朗即曾被取消投票权，但在补交了最低欠款后，于 6 月重获联合国大会投票资格。德黑兰当局指责美国实施制裁，使伊朗无法动用存在海外银行的数十亿美元。

小金额-- 大后果 

苏丹、安提瓜和巴布达、刚果民主共和国、几内亚、瓦努阿图和巴布亚新几内亚也因欠缴会费两年以上，从而失去联合国大会投票权。《联合国宪章》第十九条规定，若拖欠的会费额等于或超过应缴纳的两年会费，当事国便失去联大投票权，除非能证明，此一情况由不可控因素造成。

USA UN-Generalversammlung I Iran

伊朗代表可以就座，但不能投票

苏丹欠会费约26万欧元；其它几个国家各欠缴约 6·5万欧元。只要补交，便即能重获投票权。

有例外 

不过，大会有权决定例外情况。三个非洲国家从这项规定中受益：科摩罗、圣多美和普林西比以及索马里获宽限期，可暂时继续行使其投票权。 

去年12 月，联合国大会批准了约值 26 亿欧元的2022年度常规预算。此外，去年 6 月，联大曾批准一项约值 57 亿欧元的维和使命独立预算。 

 

（德新社，美联社）

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