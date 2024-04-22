模拟夺岛：美国和菲律宾启动“肩并肩”军演

（德国之声中文网）周一（4月22日），约16,700名菲律宾和美国士兵开始在菲律宾举行年度联合军事演习。这次演习代号为“肩并肩”，其中包括海上演习和模拟夺回南中国海“被占”岛屿。

近几个月来，中国和菲律宾因南中国海领土争端而矛盾不断重现，中国海岸警卫队的船只经常用水炮骚扰菲律宾的补给船只。

美国海军陆战队太平洋司令朱尼（William Jurney）中将在马尼拉举行的军演开幕式上说，演习将“向菲律宾人民展示”美菲军事合作“变得更好”。他说：“当我们变得更好时，菲律宾就会变得更强大、更安全、更有保障。”

在演习之前，菲律宾上校洛吉科（Michael Logico）告诉记者：“武装部队的目的，我们存在的原因，其实就是为战争做准备。”他说，“没有什么好掩饰的......如果我们不做准备，那就是对国家的伤害。”

澳大利亚和法国军队也将首次参加这一年度活动。亚洲和欧洲的其他14个国家将作为观察员参加。演习将持续到5月10日。

美国和菲律宾今年的联合演习于4月22日至5月10日举行



美国对菲律宾的“坚定”支持

美国是菲律宾的条约盟国，是菲律宾在南中国海发生潜在冲突时的安全保障。为应对中国日益增长的军事野心，美国一直在加强与亚太地区国家的联盟。

拜登总统曾多次重申美国对这菲律宾的“坚定”支持。今年4月，拜登总统在与马尼拉和东京举行的首次联合峰会上承诺，将在有争议的海洋领土上保卫菲律宾免受任何攻击。自菲律宾总统小马科斯于2022年上任以来，两国的防务合作不断深化。

北京批评联合演习加剧了紧张局势，破坏了地区稳定。

美国海军陆战队司令朱尼说，这些演习是“基于国际秩序和国际法”进行的，“完全在菲律宾的主权和责任范围之内”。

本土市场不景气 菲律宾人出国打工薪资翻倍

难做好邻居的中国与菲律宾 麻烦不断的邻居 中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。

难做好邻居的中国与菲律宾 南海仲裁 2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

难做好邻居的中国与菲律宾 杜特尔特：一纸空文 2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。

难做好邻居的中国与菲律宾 亲中疏美 普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。

难做好邻居的中国与菲律宾 外交转向 2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。

难做好邻居的中国与菲律宾 两国关系“并非只有南海” 2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”

难做好邻居的中国与菲律宾 增加美军进驻基地 2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。

难做好邻居的中国与菲律宾 “马德雷山”号 菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。

难做好邻居的中国与菲律宾 水炮、激光——危险动作频频 2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。





（法新社、路透社）



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