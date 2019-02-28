楼市新闻：德国一所旧监狱寻求买家

（德国之声中文网）德国图林根州格拉市（Gera）曾经的一所监狱如今公开对外出售，起价是29.8万欧元。这所旧监狱包括6米高的监狱围墙、监房、门楼和停车位，总面积约为7,500平方米。该房产最初是一间啤酒厂，在1946年至2017年期间用作监狱。

据当地媒体报道，这座监狱提早关闭，而位于茨维考（Zwickau）的作为其更新换代的建筑要到2023年才投入使用。该监狱最后30名囚犯被转移到霍恩洛伊本（Hohenleuben）和苏尔-戈尔德劳特（Suhl-Goldlauter）的拘留中心。

潜在买家必须在购买之前概略说明将来的用途。图林根州政府通过《东图林根日报》（OstthüringerZeitung）解释说，"基本上，任何有支付能力或者信誉良好的竞标者，拿出可持续使用房产计划的投标，都符合公众利益。"

据悉，该房产与拥有10万人口的格拉镇之间的距离步行可至。

关押过政治犯

该建筑于19世纪90年代末建成，最初是格拉前啤酒厂的麦芽制造车间。20世纪40年代初，它被改建为强制劳改营，1945年起，被用作政治监狱。大约有3000名强制劳动者曾在该市的兵工厂工作。二战结束后，苏联占领者将该设施改造成一个女子监狱，后由东德国家安全部接手，改为男性政治犯监狱。最后，它成为一个普通的监狱。到关闭时，它能同时关押149名囚犯。这幢五层楼的建筑包括工作间、厨房、洗衣房、牢房、办公室和接访室等。

据《越狱--世界上最伟大逃亡真实故事》一书描述，格拉监狱曾经关押过身怀绝技的越狱高人卡尔·沙尔施密特（Karl Schaarschmidt），他撬开窗户栅栏，逃脱了为他特设的强化监室。历史学家对《东图林根人报》记者讲述了更多故事，其中包括这样两名囚犯：他们在1980年从严防死守中逃脱，然后迅速被抓，又于2007年在外墙上凿了一个直径为50厘米的洞，其中一名囚犯于2015年由此逃到屋顶。

据当地媒体报道，格拉市本身不会参加竞拍。有兴趣者可以在5月10日前向该州房产部门提交其报价（最少29.8万欧元）以及购买后的使用计划。