 楼市取消印花税 大陆买家纷纷到香港置业 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.03.2024

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新闻广角

楼市取消印花税 大陆买家纷纷到香港置业

新冠疫情令香港房地产市场经历了长达三年的低迷时期。数周前，港府宣布取消外籍买家的印花税，目前楼市正在快速复苏，其中来自中国大陆的买家在新房销售中的占比已达三成。

HongKong Business Skyline

（德国之声中文网）多家房地产开发及中介机构表示，受中国大陆房地产债务危机及经济前景不确定性的影响，大量来自内地的买家正在涌入香港楼市。房地产公司估计，目前香港新房销售中，中国大陆买家的占比高达20%至30%，甚至有大陆买家一次性购入八套公寓。

今年二月，香港取消了所有的额外印花税，其中包括购置第二套房产以及两年内销售住房的印花税。去年十月，外籍人士香港购房时赋税从原来的30%降至15%，现在则已降至大约4.25%，同本土居民的税率持平。

2010年代，为了给过热的房市降温，香港政府启动了额外印花税措施，但上述措施收效并不理想。而随着贷款利率增高、人才外流以及经济陷入低迷，香港房价已经从2021年的峰值回落了20%以上，在此背景下，香港二月底取消了额外的印花税。

不过，尽管房屋成交量有所上升，但房价却仍然受到抑制，原因是房地产开发商为了清理库存，不断推出折扣优惠。标准普尔预计，由于利率仍处高位，今年的成交量与去年相比只会小幅上升。

香港新房销售中，中国大陆买家的占比高达20%至30%。

香港新房销售中，中国大陆买家的占比高达20%至30%。

香港房市目前的回暖，也同港府吸引人才的措施有关。非香港居民购买房产时原本需要缴纳的另外一种印花税也被取消，除非购房者七年之后仍未取得香港居民身份。

会德丰地产（Wheelock Properties） 和港铁本月共同推出了一个新楼盘，开发商表示，在表达购房意愿的人当中，计划未来移民香港的中国大陆专业人士占比高达20%。

两周前大型房地产开发商恒基兆业举办的一次售房活动上，30套公寓被抢购一空。其中一名来自中国大陆的买家斥资4200万港元、总共购买了八套公寓。而恒基在九龙开发的一个楼盘中，一名大陆买家也一次性购买了五套总价值2500万港元的公寓。

其他一些香港房地产公司也在积极跟进，准备推出专门面向中国大陆买家的营销活动。

尤其在同香港毗邻的深圳，买家对香港房产的兴趣正在逐渐升温。中原地产华南区经理Alan Cheng表示：“我们的客户过去从来不关心香港房市，现在却开始打听在香港置业的前提条件以及收益率。因为他们听说香港的市场不错。”

 

（路透社）

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