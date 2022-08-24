極端熱浪席捲：乾旱限電如何影響中國經濟？

（德國之聲中文網）中國缺電問題持續，有分析人士認為，這加劇了外界對中國經濟和通貨膨脹的擔憂，並進一步威脅中國「世界工廠」的地位——即便氣象預測顯示，川渝地區有望在下週解除高溫警報，迎來更多降雨。

中國今年的缺電危機是由於極端高溫乾旱導致流入水電設施的水量不足，加上長期熱浪引發高電力需求造成，並以川渝為受災核心地區。

四川是中國水電第一大省，水電是該省最大的電力供應來源，佔總發電量80%以上。此外，四川的水力發電量又佔中國水力發電總量的30%，過往夏天雨季水量足以滿足發電所需，並向其他地區輸送至大量剩餘電力，但今年7、8月該地降雨量分別減少了30%和 60%，嚴重削弱其水力發電能力。

在歷經兩輪工業限電後，四川原訂週四（8月25日）結束限電，但根據中國媒體「第一財經」報導，四川的化工企業仍處於限電停工狀態。

另一工業重鎮重慶原訂限電至24日，但期限過後卻未恢復供電。重慶市政府隨後宣布延長限電時間，直到另行通知。

长江水位骤降 古代佛像重见天日

大小企業都受影響

位於四川成都的遊戲公司「2K中國」，其高級經理曼納斯（Steve Manners）告訴德國之聲，他公司所在園區關閉了所有辦公室的空調，以應對電力短缺。 他說，當局還向該公司表示，要允許所有非必要員工在家工作，以節約能源。

德國工業氣體供應商梅塞爾集團在成都工作的員工李紅告訴德國之聲，四川90%的工廠已經完全關閉。他說，這不是該地區第一次面臨停電，「過去也曾停電，但只影響小企業，而不是像我們這樣的大企業」，這是第一次連大公司都受到影響。

中國歐盟商會西南分會總經理黃歡對此表示贊同。 他向德國之聲表示，成都和重慶等地80% 的企業已完全關閉至少兩週——無論行業或規模如何。他補充，不僅小型和本地公司，大型國有企業以及外國公司都感受到這一衝擊。

本週稍早，中國德國商會會長晏思（Jens Hildebrandt）在北京告訴德新社，由於電力短缺，製造業在中國面臨嚴重問題。晏思表示，受災最嚴重地區的德國公司生產線已經停止，「能源安全的缺失對在華的德國公司構成了重大挑戰。」

工業限產或停產

根據路透社報導，自8月中旬以來，四川和重慶工業工廠——包括台灣富士康和中國電池巨頭寧德時代等知名企業——已被勒令關閉或限制產量，以節省家庭用戶的電力。十幾家上市公司警告，工業限電可能導致貨物交付嚴重延誤，並造成數十億元的損失。

重慶是全球大型汽車製造商所在地，隨著工業限電延長，中國西部最大鋼鐵公司攀鋼釩鈦以及本田汽車陸續表示，其重慶工廠本週持續關閉，有待政府下一步指示。

《南華早報》則引述麥格理集團（Macquarie Group）大中華區首席經濟學家胡偉俊（Larry Hu）的分析報導，四川是化學和電子產品的生產重鎮，「四川生產中國約20%的鋰，5%的鋁和13%的多晶矽。因此，持續限電可能會導致供應鏈的暫時中斷。」

胡偉俊表示，「這可能會轉化為電動汽車電池等電子產品的成本上升」，但認為「影響應該是短暫的。」他在上週表示：「在任何情況下，如果四川的電力配給只持續幾週，對全國的工業生產的影響應該是非常有限的。」

過去35年，中國與世界人均電力使用量的對照圖。

儘管如此，該報導認為，這場缺電危機仍不可避免地成為繼「清零」政策、房地產危機、日益嚴重的外部挑戰之後，中國經濟前景的最新隱憂——因為已不只是四川需要電力配給，限電問題也蔓延到其他製造業中心，包括浙江和江蘇，迫使工廠暫停生產。

而這三個省，正是總理李克強8月稍早表示寄予厚望的六個最富裕地區之一，希望能靠它們領頭擺脫國家擺脫經濟衰退。

胡偉俊補充稱，儘管電力緊縮限制了一些行業的產出，但需求——而不是供應——仍然是經濟的關鍵制約因素，因為自去年中國政府對房地產和大型科技行業進行監管打擊以來，消費者信心受到了極大的打擊。

威脅秋糧收成

根據中國官方數據，自7月以來，旱災已經影響了包括四川、重慶、湖北、湖南、江西和安徽在內的幾個省級轄區的117萬公頃（290萬英畝）農田。

經濟學家葉檀告訴德國之聲，當前受影響的省份堪稱中國的「糧食搖籃」，佔全國農業總產值的20%以上。 她說，中國秋季歉收將對全球農產品市場產生巨大影響，導致本就很高的農產價格進一步飆升。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家加西亞－埃雷羅（Alicia Garcia-Herrero）亦向《南華早報》表示：「缺水可能會威脅到秋季作物的收成，包括水稻和玉米，進一步助長糧食通脹。」加西亞補充稱，官方數字顯示，秋糧生產占中國年度糧食產量的75%左右。

投資銀行高盛（Goldman Sachs）警告，如果惡況持續下去，稻米收成將面臨最大風險。

根據中國官方數據，7月新鮮蔬菜的價格同比上漲了12.9%，導致中國的整體消費價格通脹水平上升了0.24個百分點。

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經濟影響比2021年更大？

根據《南華早報》，以陸挺為首的野村經濟學家表示，熱浪與限電可能會削弱中國第三季度的經濟增長。上週，野村證券將中國2022年的國內生產總值增長預期從3.3%下調至2.8%。

不過報導引述分析人士的說法表示，今年中國的缺電問題不太可能達到與去年因北京積極推動脫碳政策而導致全國大缺電的相同規模。

但對此，恆生銀行首席經濟學家王丹告訴德國之聲，今年乾旱和電力短缺對經濟的影響，將比2021年更大。

王丹說，停電對製造業產生了不利影響，尤其是在化肥、化學品、鋼鐵和玻璃等能源密集型行業，「這些行業對中國乃至全球供應鏈都非常重要，因此將對經濟產生巨大的連鎖反應。」

她預計中國經濟增長將低於此前的估計，並預計今年的中國的國內生產總值增長為3%，這與之前的預測相比，下降了一個百分點。

中國對策

針對中國水電雙缺引發的問題，中國國家能源官員26日在接受《中國能源報》採訪時表示，中國將加強組織省際電力傳輸和分配的能力，以更好地保證供應能力。

在週三的國務院例會上，李克強還宣布將由中央政府所屬的發電公司，發行2000億元人民幣（290億美元）的特別債券，以支持供應。

李克強還宣布，在已經交付的300億元人民幣的基礎上，今年還將向農業部門發放100億元（14.6億美元）的補貼。

高溫天氣警報解除後呢？

根據中國氣象預測，預計29日開始四川有望脫離高溫天，限電情況可望緩解。與此同時，新華社報導，自24日晚開始，四川盆地西部區域將有大到暴雨、局部地區大暴雨天氣。26日以後，四川將有多陣雨或雷雨天氣，異常高溫乾旱天氣將逐漸結束。

麥格理集團的胡偉俊說：「現在已經是8月中旬了，中國大部分地區將很快度過他們的高溫期，儘管三峽大壩的流入量何時會再次上升仍然存在不確定性」。儘管如此，仍有分析家與業界人士對於中國經濟與通脹影響不樂觀，認為影響可能仍將「持續數月」。

中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）表示，未來幾週偶爾的降雨可能無法完全彌補乾旱造成的短缺，因為長江通常在夏季處於最高水位，在春季雨季再次開始之前，長江水會退去，「這意味著，經濟影響將持續數月。」

法國外貿銀行的加西亞－埃雷羅也認為，雖然目前的熱浪會對農業、汽車、化工和半導體行業造成短期壓力，一旦氣溫開始下降，降雨恢復，情況可能會好轉，但進一步的風險依然存在。

加西亞－埃雷羅說：「沒有人能夠控制天氣。突如其來的水電衝擊清楚地指出了氣候風險和對中國中期增長模式的額外限制。」

路透社則引述分析師的警告報導，在即將到來的冬季，由於供暖需求的推動，電力負荷再次飆升，電力短缺的風險仍然很高。

（綜合報導）

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