楊恆均遭拘押滿五年 昔日導師批中國政治迫害

（德國之聲中文網）澳洲籍作家楊恆均（又名楊軍）2019年1月19日在廣州白雲機場被捕至今，已遭中國政府關押滿5年。但關於他的審判，始終沒有正式定罪。先前又傳出他體內長出10公分大的腎囊腫，引發外界擔憂。

曾是楊恆均在澳洲的博士生導師，也是其好友的雪梨科技大學中國研究項目副教授馮崇義向DW表示，「楊案」是一起蠻橫無道的政治迫害，「原因是楊恆均那些倡導人權、自由、民主、法治、憲政等普世價值的文章，被中共視為危害其政權安全，因而捏造間諜罪，來對他進行政治迫害」。

楊恆均遭到中國政府以「間諜罪」起訴，他的辯護律師尚寶軍2020年9月接受DW訪問時表示，楊恆均駁斥外界傳聞他已坦承犯下間諜罪的說法。

2023年10月，在被中國政府關押3年後，前中國環球電視網（CGTN）澳籍華裔女記者成蕾被釋放返澳，澳洲總理阿爾巴尼斯也在11月4日，開啟了7年來首次的澳洲總理訪華之旅。各項徵兆顯示，近期中澳關係正在逐步改善。然而，中國政府並未因此釋放楊恆均。

在阿爾巴尼斯訪華前，楊恆均從中國拘押地點給兒子們寄出了第一封信，信中寫道：「我病了，我很虛弱，我快要死了。」楊恆均的2個兒子也向阿爾巴尼斯求助。阿爾巴尼斯當時回應：「我們非常同情、並理解他們對父親、一位已被拘押很長時間的澳洲人的擔憂。」

現年58歲的楊恆均出生在中國湖北。他曾是中國外交官，之後在香港的私營部門工作，並移民澳洲，曾在美國的哥倫比亞大學擔任訪問學者。

據路透社2022年的報導，楊恆均曾在2011年寫給馮崇義的一封長信裡透露，自己在20世紀90年代，曾為中國國安部效力長達10年，並曾在香港和華盛頓為國安部工作。

中國大使：需要「耐心」

中國駐澳大使肖千週三（17日）在新春記者會上，被澳洲媒體問及楊恆均的案件時表示，中國法律部門正在為此案繼續進行必要的程序。他說：「我認為在這個問題上，我們需要尊重和耐心。」

當澳洲媒體問及楊恆均的健康問題時，肖千則回應說，楊恆均的狀況目前「相對較好」，且中方有專業的醫生定期監測他的健康狀況。肖千坦承，楊恆均存在一些健康上的問題，但這些問題並不像他的家人描述的「那麼嚴重」。

對於楊恆均的健康問題，馮崇義向DW反駁，中國的刑訊逼供和惡劣條件下的5年拘押，對楊恆均的健康造成嚴重傷害。「5年前他是一個健康壯漢，現在患有高血壓、心髒病、前列腺炎、特別是10公分大的腎囊腫。」

馮崇義向DW指出，按理說，楊恆均應該與成蕾一起被釋放，因為他被拘押的時間比成蕾更早了1年多。然而，這兩起案件的不同之處在於，「在中共政權的眼中，楊恆均是『反賊』」，而按照成蕾自己的話說，她是「講好中國故事」模範新聞工作者。

馮崇義指出，對楊恆均的拘押是北京當局「系統性打壓中國公民社會及民間異議人士」的一部分。

澳洲外長：不放棄營救

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）週五（19日）發表聲明指出，澳洲政府仍然對楊恆均案件的審判持續拖延「深感不安」。她強調，自楊恆均被拘留以來，澳洲政府一直呼籲「根據國際準則和中國的法律義務」，為楊恆均提供「基本的司法標準、程序公正和人道待遇」。

黃英賢還表示：「去年年底，我讀到了楊博士兒子們的來信，深受感動。所有澳洲人都知道楊博士多麼熱愛他的家人和他的國家。」澳洲政府將繼續倡議尋求楊恆均的利益和福祉，包括適當的醫療，並向他和他的家人提供領事協助。

對此，馮崇義告訴DW，澳洲政府有解救楊恆均的能力，因為中國目前還有求於澳方，他也感激澳洲政府對楊恆均的關懷，「澳洲應該付出更大努力、更加堅定地要求中國政府立即釋放楊恆均」。

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