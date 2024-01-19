 楊恆均遭拘押滿五年 昔日導師批中國政治迫害 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.01.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

楊恆均遭拘押滿五年 昔日導師批中國政治迫害

澳洲華裔作家楊恆均已遭中國政府拘押滿5年，但他並未像澳籍華裔媒體人成蕾一樣，隨著中澳關係改善而被釋放。他的導師兼友人馮崇義向DW表示，中方捏造「間諜罪」來對他進行政治迫害。

澳洲華裔作家楊恆均與妻子袁小靚。

澳洲華裔作家楊恆均與妻子袁小靚。

（德國之聲中文網）澳洲籍作家楊恆均（又名楊軍）2019年1月19日在廣州白雲機場被捕至今，已遭中國政府關押滿5年。但關於他的審判，始終沒有正式定罪。先前又傳出他體內長出10公分大的腎囊腫，引發外界擔憂。

曾是楊恆均在澳洲的博士生導師，也是其好友的雪梨科技大學中國研究項目副教授馮崇義向DW表示，「楊案」是一起蠻橫無道的政治迫害，「原因是楊恆均那些倡導人權、自由、民主、法治、憲政等普世價值的文章，被中共視為危害其政權安全，因而捏造間諜罪，來對他進行政治迫害」。

楊恆均遭到中國政府以「間諜罪」起訴，他的辯護律師尚寶軍2020年9月接受DW訪問時表示，楊恆均駁斥外界傳聞他已坦承犯下間諜罪的說法

2023年10月，在被中國政府關押3年後，前中國環球電視網（CGTN）澳籍華裔女記者成蕾被釋放返澳，澳洲總理阿爾巴尼斯也在11月4日，開啟了7年來首次的澳洲總理訪華之旅。各項徵兆顯示，近期中澳關係正在逐步改善。然而，中國政府並未因此釋放楊恆均。

在阿爾巴尼斯訪華前，楊恆均從中國拘押地點給兒子們寄出了第一封信，信中寫道：「我病了，我很虛弱，我快要死了。」楊恆均的2個兒子也向阿爾巴尼斯求助。阿爾巴尼斯當時回應：「我們非常同情、並理解他們對父親、一位已被拘押很長時間的澳洲人的擔憂。」

澳洲總理阿爾巴尼斯曾於2023年11月訪華，並會見中國國家主席習近平，但中國並未因此釋放楊恆均。（資料照）

澳洲總理阿爾巴尼斯曾於2023年11月訪華，並會見中國國家主席習近平，但中國並未因此釋放楊恆均。（資料照）

現年58歲的楊恆均出生在中國湖北。他曾是中國外交官，之後在香港的私營部門工作，並移民澳洲，曾在美國的哥倫比亞大學擔任訪問學者。

據路透社2022年的報導，楊恆均曾在2011年寫給馮崇義的一封長信裡透露，自己在20世紀90年代，曾為中國國安部效力長達10年，並曾在香港和華盛頓為國安部工作。

中國大使：需要「耐心」

中國駐澳大使肖千週三（17日）在新春記者會上，被澳洲媒體問及楊恆均的案件時表示，中國法律部門正在為此案繼續進行必要的程序。他說：「我認為在這個問題上，我們需要尊重和耐心。」

當澳洲媒體問及楊恆均的健康問題時，肖千則回應說，楊恆均的狀況目前「相對較好」，且中方有專業的醫生定期監測他的健康狀況。肖千坦承，楊恆均存在一些健康上的問題，但這些問題並不像他的家人描述的「那麼嚴重」。

圖為中國駐澳洲大使肖千，2022年6月出席雪梨科技大學澳中關係研究院活動時的資料照。

圖為中國駐澳洲大使肖千，2022年6月出席雪梨科技大學澳中關係研究院活動時的資料照。

對於楊恆均的健康問題，馮崇義向DW反駁，中國的刑訊逼供和惡劣條件下的5年拘押，對楊恆均的健康造成嚴重傷害。「5年前他是一個健康壯漢，現在患有高血壓、心髒病、前列腺炎、特別是10公分大的腎囊腫。」

馮崇義向DW指出，按理說，楊恆均應該與成蕾一起被釋放，因為他被拘押的時間比成蕾更早了1年多。然而，這兩起案件的不同之處在於，「在中共政權的眼中，楊恆均是『反賊』」，而按照成蕾自己的話說，她是「講好中國故事」模範新聞工作者。

馮崇義指出，對楊恆均的拘押是北京當局「系統性打壓中國公民社會及民間異議人士」的一部分。

澳洲外長：不放棄營救

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）週五（19日）發表聲明指出，澳洲政府仍然對楊恆均案件的審判持續拖延「深感不安」。她強調，自楊恆均被拘留以來，澳洲政府一直呼籲「根據國際準則和中國的法律義務」，為楊恆均提供「基本的司法標準、程序公正和人道待遇」。

黃英賢還表示：「去年年底，我讀到了楊博士兒子們的來信，深受感動。所有澳洲人都知道楊博士多麼熱愛他的家人和他的國家。」澳洲政府將繼續倡議尋求楊恆均的利益和福祉，包括適當的醫療，並向他和他的家人提供領事協助。

對此，馮崇義告訴DW，澳洲政府有解救楊恆均的能力，因為中國目前還有求於澳方，他也感激澳洲政府對楊恆均的關懷，「澳洲應該付出更大努力、更加堅定地要求中國政府立即釋放楊恆均」。

2023年10月，澳洲外長黃英賢迎接被中國釋放回澳的澳籍華裔媒體人成蕾（資料照）。

2023年10月，澳洲外長黃英賢迎接被中國釋放回澳的澳籍華裔媒體人成蕾（資料照）。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

(FILES) This undated file image of a frame grab taken from handout video by Australia's Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) / Australia Global Alumni on September 1, 2020 shows Australian journalist Cheng Lei at an unknown location. - Cheng Lei, an Australian news anchor for Chinese state television, has been formally arrested and accused of illegally supplying state secrets overseas, Canberra said on February 8, 2021, six months after she was detained in China without explanation. (Photo by Handout / Australia's Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) / Australia Global Alumni / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /Australia's Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) / Australia Global Alumni - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO ARCHIVES

澳洲华裔记者成蕾获释 中国: 刑满驱逐出境 11.10.2023

澳大利亚总理阿尔巴尼斯周三向媒体证实，自2020年起被中国政府以「间谍罪」定罪并被拘留三年的澳大利亚籍华裔记者成蕾已经获释，并已返回到墨尔本的家中与家人团聚。中国外交部强调，中国司法机关依法审理相关案件并作出判决。

Archiv 24/05/2021 *** FILE - This undated, file photo released by Chongyi Feng shows Yang Hengjun and his wife Yuan Xiaoliang. Australia says its citizen Yang Hengjun will be tried on espionage charges on Thursday, May 27, amid deteriorating relations between the two countries. Yang has been held since arriving in China in January 2019 and has had no access to family and only limited contact with his legal representation, according to a statement from Australian Foreign Minister Marise Payne.(Chongyi Feng via AP, File)

杨恒均寄出第一封信：“我快要死了” 01.11.2023

澳大利亚作家杨恒均从中国拘押地点给儿子们寄出了第一封信，信中写道：“我病了，我很虚弱，我快要死了。”澳大利亚总理阿尔巴尼斯表示，他将在本周末开始的访华期间向中国领导人提出杨恒均的困境。

Australian Prime Minister Anthony Albanese, left, meets Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the G-20 summit in Nusa Dua, Bali, Indonesia, Tuesday, Nov. 15, 2022. Albanese met with Chinese President Xi Jinping for the first face-to-face talk between the nations' leaders in five years. (Mick Tsikas/AAP Image via AP)

澳总理开启访华之旅 聚焦双边贸易 04.11.2023

阿尔巴尼斯周六启程前往上海，开启以贸易为主题的访华之旅。他将出席上海的进博会，还将与习近平、李强等国家领导人会晤。在启程之前他表示会向中方提及澳籍作家杨恒均的案件程序以及人权问题。

评论分析

台灣總統大選13日結束，由民進黨的賴清德以大約40%的得票率勝選。（資料照）

客座評論：民進黨三連霸的總統選舉觀察

台灣總統大選結果底定，香港媒體人曾志豪認為，這次選舉「相當了不起」，不僅展現民進黨內交棒順利，也顯示台灣選民更為成熟。此外，民眾黨的柯文哲崛起，也不容忽視。