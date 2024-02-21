楊恆均遭判死緩放棄上訴 澳政府：尊重

（德國之聲中文網）澳洲籍華裔作家楊恆均的家屬週三（2月21日）發聲明表示，針對楊恆均死刑緩期2年執行的判決，放棄向中國的法院提出上訴。

楊恆均的家屬向多家媒體釋出了聲明，內容稱楊恆均雖然無辜，但上訴卻可能對他不利，因為「沒有理由相信」中國法院會糾正對他的「不公正判決」；面對「5年的非人道待遇和嚴重的醫療疏忽」，上訴恐怕「只會進一步拖延醫療救助」。

家屬聲明形容楊恆均是「政治犯」，是因寫文章支持自由、民主與法治精神，而遭判處死刑。家屬主張，儘管楊恆均放棄上訴，但他仍然是無辜的，「在道德上堅不可摧」。

家屬呼籲，澳洲政府應向中國施壓，而中國應基於人道主義，讓楊恆均保外就醫，或是讓他轉送回澳洲。

此前，澳洲駐華使館人員探視時得知，楊恆均腎臟上有囊腫。去年10月，楊恆均寫給兒子的信中曾寫道：「我病了，我很虛弱，我快要死了。」

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年9月时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府2020年4月发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 2020年11月，中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚时任总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲煤炭、大麦、红酒和龙虾等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 工党胜选后澳中关系改善 2022年5月，澳大利亚工党在大选中获胜，结束了自由党—国家党联盟连续九年的执政。工党党魁阿尔巴尼斯就任总理。同年11月15日，阿尔巴尼斯（前排右）在印尼举行的G20峰会上与中国国家主席习近平举行场边会晤。这是2016年以来，中澳领导人的首次会晤，标志着两国在经历多年的不信任后，在稳定经济和外交关系方面迈出了步伐。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 恢复煤炭进口 取消部分关税 2023年1月，中国政府允许四家国资企业恢复从澳大利亚进口煤炭，标志着2020年北京对澳州煤炭实施的非正式禁运出现松动。2023年，中国从澳进口煤炭5247万吨，远高于2022年的286万吨。2023年8月，中国取消对澳大利亚大麦征收80.5%的反倾销税和反补贴税。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 中国释放澳籍华裔女记者成蕾 在澳大利亚总理阿尔巴尼斯访华前夕，2023年10月11日，被指犯有“为境外非法提供国家秘密罪”而遭中国当局关押三年的澳大利亚籍华裔记者成蕾获释。澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong，右）在机场迎接她返回澳洲。尽管中方称成蕾是在服刑期满后被执行驱逐出境，但成蕾获释的消息仍普遍被视为中澳关系升温的重要标志。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 中国复审对澳葡萄酒惩罚性关税 2023年10月22日，中国同意复审从2021年3月开始执行的对澳大利亚葡萄酒征收218%反倾销关税的措施。澳大利亚暂停向世贸组织提出的相关申诉。在实施关税之前，中国是澳大利亚最大的葡萄酒出口市场。征收关税之后，2021年澳大利亚出口中国的葡萄酒销售额暴跌了97%。澳大利亚政府2023年12月表示，相信2024年初中国会取消对澳洲葡萄酒的反倾销关税。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 阿尔巴尼斯破冰访华 2023年11月6日-7日，澳大利亚总理阿尔巴尼斯在前工党籍澳大利亚总理惠特拉姆访华50周年之际展开破冰之旅，对中国进行了正式访问。中国国家主席习近平在会见阿尔巴尼斯时表示，中澳两国恢复各领域交流，走上了改善发展关系的正确道路。阿尔巴尼斯也称澳中两国拥有广泛共同利益，对话合作才是正确选择。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 澳潜水员被声纳攻击受伤 2023年11月，澳大利亚国防部长称，在日本附近海域的一次相遇中，一艘中国战舰对一艘澳大利亚护卫舰采取了使用声呐脉冲的“不安全而不专业”的行动，导致一名澳方潜水员受伤。阿尔巴尼斯总理称该事件损害了两国关系。2024年1月，中国驻澳大利亚大使肖千称解放军海军对此事故“没有责任”并试图将该事件归咎于日本。对此，澳方予以了反驳。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 澳籍华裔作家杨恒均被判死缓 在中国被关押5年后，澳籍华裔作家杨恒均2024年2月5日因“间谍罪”被判处死刑缓期两年执行。澳方对此判决感到震惊并表达抗议。 杨恒均否认自己为澳大利亚或美国充当间谍。他撰写过许多倡导普世价值的文章，并透露自己在20世纪90年代曾为中国国家安全部效力近10年。2021年5月，杨恒均发声表示自己受到酷刑虐待。杨恒均被重判被视为对澳中关系的又一次打击。



友人：中國司法不公 上訴「毫無意義」

據澳洲廣播公司（ABC）報導，楊恆均博士生導師及友人、雪梨科技大學中國研究項目副教授馮崇義稱楊恆均原本希望上訴。馮崇義說：「我們建議他不要上訴，因為這麼做毫無意義……他的當務之急是妥善治療他的疾病，他接受了我們的建議。」

馮崇義在社群平台X上也評論道，楊恆均「有充分的理由上訴」，但由於「中國法制缺失，政治類案件的判決是黨組織的政治決定，沒有司法公正的正常上訴管道」。

路透社指出，中國法院的定罪率達99.9%，無罪釋放的情況很罕見。中國官方釋出的楊恆均案細節並不多，但據馮崇義說法，法院上宣讀的判決聲稱楊恆均1994年曾洩漏秘密資訊給台灣。

北京市第二中級人民法院於今年2月5日對楊恆均案進行宣判。中國外交部發言人汪文斌當時稱，「人民法院嚴格依法審理案件，充分保障了楊軍（楊恆均）的各項訴訟權利，尊重並落實了澳方探視、獲得通知等領事權，安排澳方旁聽了案件宣判」。

楊恆均自1989年起，在香港、華府等地替中國國安部工作過10年，之後辭職並移居澳洲。他曾是美國哥倫比亞大學的訪問學者，出版過小說，也曾是知名部落格作者（博主），撰寫關於中國公民社會、政治發展的文章。2019年，楊恆均在廣州被捕，因間諜指控而被中國關押至今。

今年1月，在楊恆均被關押滿5年之際，馮崇義曾向DW形容此案是「政治迫害」。楊恆均的辯護律師尚寶軍2020年9月接受DW訪問時則曾表示，楊恆均駁斥外界傳聞他已坦承犯下間諜罪的說法。

澳洲政府：理解並尊重

針對楊恆均放棄死緩上訴，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）聲明說，理解並尊重這個「艱難的決定」，而澳洲政府將會繼續爭取讓楊恆均獲釋。

近期有跡象顯示中澳關係好轉。去年10月，前中國環球電視網（CGTN）澳籍華裔女記者成蕾在被中國關押3年後，獲釋返澳。不過，楊恆均案仍衝擊了兩國關係。

楊恆均遭判死緩之後，澳方曾召見中國大使表達抗議；黃英賢亦表示，此判決結果會阻礙澳中關係的恢復進程，並加劇公眾對中國政府的不信任。

楊恆均案在澳洲亦引發輿論譁然，但據《澳洲人報》（The Australian）2月初的報導，中國領導階層7年來首次訪澳的準備工作還在繼續，也顯示澳洲政府仍認為，雙方高層級對話是解決中澳之間衝突的最佳途徑。知情者透露，中國總理李強今年預計出訪澳洲。澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）則已在去年11月訪華。

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（綜合報導）

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