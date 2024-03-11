 楊恆均案見曙光？中國駐澳大使：可能不處決 | 人权 | DW | 11.03.2024

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人权

楊恆均案見曙光？中國駐澳大使：可能不處決

華裔澳洲作家楊恆均上個月在中國遭判死緩，引發多方關切。中國駐澳洲大使肖千11日出席活動表示，楊恆均的死刑有可能「不會執行」，並罕見提及他的健康狀況。

圖為中國駐澳洲大使肖千2022年6月出席中澳關係活動演說（資料照）

圖為中國駐澳洲大使肖千2022年6月出席中澳關係活動演說（資料照）

（德國之聲）肖千週一（3月11日）於雪梨出席《澳洲金融評論報》舉辦的商業峰會時，提及楊恆均事件時，肖千首度公開表態稱，只要楊恆均不再犯罪，死刑可能不會執行；並說楊恆均的健康問題沒有外界說的那麼嚴重。

肖千表示，「他的健康狀況並不完美，但他的健康問題並不像公開描述的那麼嚴重」。他也指出，中方在楊恆均被關押期間均有指派專業醫生照顧，確保他的基本醫療權利得到保護。

對於楊恆均被判處死緩一事，肖千則稱此案為「不同法律體系和不同文化中的個案」，並解釋「死刑緩刑」並非意味著立即執行，「理論上，如果他遵守裁決和義務，並且服刑期間沒有製造任何問題或進一步犯罪，那麼......他也有可能不被處決。」

延伸閱讀：人質外交還是殺雞儆猴？澳洲如何看楊恆均被判死緩

路透社報導稱，中國的死刑緩執行意味著被告在緩刑2年後，罰責將自動轉為無期徒刑。

楊恆均為澳洲公民，2019年於廣州被捕，2021年5月在閉門判決中被中國法院裁定犯有間諜罪，並於今年2月5日判處他死刑緩執行2年。楊恆均則在寫給家人的信中否認有任何不當行為

楊恆均自1989年開始在中國國家安全部工作10年，工作地點包括香港和華府，辭職後移居澳洲，於2002年成為澳洲公民。

圖為澳洲華裔作家楊恆均與妻子袁小靚。（資料照）

圖為澳洲華裔作家楊恆均與妻子袁小靚。（資料照）

據早前報導，楊恆均的家屬已表示不會對楊恆均的死緩判決提出上訴，家屬聲明形容他是「政治犯」，是因寫文章支持自由、民主與法治精神，而遭判處死刑，並稱楊恆均雖然無辜，但上訴反而可能對他不利，因為「沒有理由相信」中國法院會糾正對他的「不公正判決」。

另外，面對「5年的非人道待遇和嚴重的醫療疏忽」，上訴恐怕只會進一步拖延醫療救助。家屬呼籲，澳洲政府應對此向中國施壓，中國也應基於人道主義，讓楊恆均保外就醫，或是讓他轉送回澳洲。

此前，澳洲駐中國大使館人員探視時得知，楊恆均腎臟上有囊腫。去年10月，楊恆均在寫給兒子的信中寫道：「我病了，我很虛弱，我快要死了。」

澳洲政府多次對楊案表達不滿，死緩判決公布後還曾召見中國大使表達抗議；澳洲外長黃英賢亦表示，楊案的判決結果會阻礙澳中關係的恢復進程，並加劇公眾對中國政府的不信任。

中國外交部發言人汪文斌則回應，「人民法院嚴格依法審理案件，充分保障了楊軍（楊恆均）的各項訴訟權利，尊重並落實了澳方探視、獲得通知等領事權，安排澳方旁聽了案件宣判」。

（綜合報導）

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