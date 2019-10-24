森林遗骸坐实 末代沙皇灭门案之谜待解

（德国之声中文网）俄罗斯调查委员会上周五（7月17日）发表声明，宣布在俄罗斯叶卡捷琳堡附近的森林中发现的人类遗骸属于末代沙皇尼古拉二世及其家庭成员。

自调查重新开始以来，调查人员进行了37次不同的法医鉴定。 调查委员会说："根据众多专家的探测，我们可以得出结论：这些遗骸属于尼古拉斯二世、他的家庭成员以及身边随从。"

资深调查员莫洛佐娃（Marina Molodtsova）告诉俄罗斯《消息报》，"根据专家们的分子遗传学调查， 2007年夏天，在已知的9名受害者的墓地附近，发现其他两人的遗骸，分别属于尼古拉斯二世和妻子亚历山德拉（Alexandra Romanov）的女儿和儿子玛丽亚（Maria）及阿列克谢（Alexei）。生物学方法已经验证了他们和父母的血缘关系。

相关研究还没有结束，其中包括对皇室家族的杀戮经过的调查。

末代沙皇尼古拉斯二世一家

神秘的罗曼诺夫家族

末代沙皇尼古拉斯二世和出生于德国的妻子费奥多罗夫娜（Alexandra Feodorovna）有５个孩子：阿纳斯塔西娅（Anastasia），玛丽亚（Maria），塔蒂亚娜（Tatiana），奥尔加（Olga）和阿列克谢（Alexei）。在俄国革命时期的1918年，他们被布尔什维克处决。

1981年，俄罗斯正教会追封尼古拉斯二世为殉教圣徒。

最初的传说是，罗曼诺夫王朝最后这批成员的尸体被扔进了一个矿井，点火焚烧后草草掩埋。

调查发言人罗曼诺娃（Alexandra Romanova）对《消息报》说，"我们的实验否认了受害者的尸体遭到硫酸腐蚀并烧毁的说法。"

1979年，业余历史学爱好者最先发现这些遗骸。1991年，在叶卡捷琳堡附近森林的一个墓地中发现了9个人的遗骸后，调查人员才公诸于世。

据称这些遗骸属于末代沙皇家族，尼古拉斯二世夫妇，女儿阿纳斯塔西娅，塔蒂亚娜和奥尔加，以及他们的医生和仆人。

2007年，研究人员在该墓地南面进行了考古挖掘，发现了他们认为属于另外两个孩子--阿列克谢和玛丽亚的遗骸。随后，该案得以重新调查，发掘出更多遗骸。

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